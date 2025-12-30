Украинский волонтёр опасается выхода армии России на оперативный простор

5 141 10
Украинский волонтёр опасается выхода армии России на оперативный простор

На Украине констатируют значительное увеличение темпов потери территории в 2025 году. В частности, с такой констатацией выступил небезызвестный на Украине «волонтёр», блогер Тарас Чмут.

По его словам, темпы потери территорий ВСУ таковы, что возникает серьёзная опасность прорыва фронта российской армией и выхода её на оперативный простор.



«Волонтёр» заявляет, что по итогам 2024 года разница в утраченных и приобретённых территориях для ВСУ составила всего 110 кв.км, а в 2025 разница эта достигла 1700 кв. км:

Это ухудшение ситуации в 15 раз.

На самом деле этот Чмут лукавит, и это мягко сказано. По самым скромным оценкам, российские войска с начала года взяли под контроль не менее 5000 кв. км. Если отталкиваться от цифр «разницы» приведённой Чмутом, то ВСУ должны были взять под контроль за текущий год порядка 3300 кв. км, что само по себе является откровенной ерундой.

Украинский «волонтёр»:

Если ситуация на фронте не поменяется кардинально, то перспективы у Украины будут не самыми оптимистичными.

Чмут добавил, что мобилизационные усилия Украины снижаются, а резервы сокращаются из-за потерь. В результате, по его мнению, Украина движется в негативном направлении на поле боя.

Со своей стороны стоит отметить, что пока противник в целом удерживает фронт. На текущий момент каких-либо крупных прорывов нашей армией ЛБС с рывками на десятки километров за короткий промежуток времени ВСУ не допускают. Любое продвижение – это титанический труд, мужество и героизм наших бойцов. Поэтому к заявлениям Чмута и ему подобным стоит относиться в большей мере философски. В то же время вполне можно говорить о том, что для украинской армии играет роль накопительный эффект, и если фронт полноценно посыплется на одном направлении, то это может привести к эффекту домино для всей украинской обороны.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 19:13
    рывками на десятки километров за короткий промежуток времени ВСУ не допускают

    Спорный тезис. Пока - больше похоже на то что наше командование само к такому не очень-то стремится. Видимо - тому есть веские причины. Например - обеспечение логистики и прикрытия войск на марше крупными соединениями. И так далее. Но уж точно не потому, что типа укровермахт не допускает прорыва...
  2. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 19:15
    "Если фронт полноценно посыплется на одном направлении, то это может привести к эффекту домино для всей украинской обороны". Здесь важно слово полноценно.
    "Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта возможен только при двух условиях: глубокое численное истощение и деморализация украинской армии". Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Предлагаю дополнить или уточнить сказанно Кашиным.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Naum_2
      "Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта возможен только при двух условиях: глубокое численное истощение и деморализация украинской армии".

      1. Вот сколько это процентов, когда глубокое численное истощение? Не понятно.
      2. Как обеспечить это истощение на оперативную глубину и ширину неся при этом самим приемлемые потери?
      3. Почему, это не сделали раньше?
  3. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 19:21
    А зачем нам мнение прихвостня Тарасика Чмo ?
  4. Scaffold Звание
    Scaffold
    -2
    Сегодня, 19:21
    Нам четыре года это обещают со дня на день
    1. Бан Зай Звание
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 20:39
      Как корежет турбовиков, с планеты розовых пони
  5. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 19:53
    Ну в Запорожье вполне вышли на оперативный простор. Оборона Гуляйполе стремительно схлопнулась, а там как ни как было две водные преграды.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:39
      как уже утомили за 4 года эти благоглупости про оперативный простор
      нет там уже ни какого простора, взяли гуляй поле, следом идет куча других населенных пунктов из которых шароварники делают укреп районы и так до самой польской границы
      это в 16 веке там было дикое поле и просторы а сейчас там один поселок переходит в другой
      танковых армад для прорыва на глубину в десятки км не наблюдается, да и вся эта война весьма странна, вроде воюем, а вроде ...
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 20:00
    Цитата: Слово
    А зачем нам мнение прихвостня Тарасика Чмo ?
    Чисто посмеяться wink
  7. Бан Зай Звание
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 20:38
    Волонтер салорейховский, которого никто не видел, является вдруг источником абсолютной информации, пропаганда блещет тугоумием