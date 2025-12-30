Это ухудшение ситуации в 15 раз.

Если ситуация на фронте не поменяется кардинально, то перспективы у Украины будут не самыми оптимистичными.

На Украине констатируют значительное увеличение темпов потери территории в 2025 году. В частности, с такой констатацией выступил небезызвестный на Украине «волонтёр», блогер Тарас Чмут.По его словам, темпы потери территорий ВСУ таковы, что возникает серьёзная опасность прорыва фронта российской армией и выхода её на оперативный простор.«Волонтёр» заявляет, что по итогам 2024 года разница в утраченных и приобретённых территориях для ВСУ составила всего 110 кв.км, а в 2025 разница эта достигла 1700 кв. км:На самом деле этот Чмут лукавит, и это мягко сказано. По самым скромным оценкам, российские войска с начала года взяли под контроль не менее 5000 кв. км. Если отталкиваться от цифр «разницы» приведённой Чмутом, то ВСУ должны были взять под контроль за текущий год порядка 3300 кв. км, что само по себе является откровенной ерундой.Украинский «волонтёр»:Чмут добавил, что мобилизационные усилия Украины снижаются, а резервы сокращаются из-за потерь. В результате, по его мнению, Украина движется в негативном направлении на поле боя.Со своей стороны стоит отметить, что пока противник в целом удерживает фронт. На текущий момент каких-либо крупных прорывов нашей армией ЛБС с рывками на десятки километров за короткий промежуток времени ВСУ не допускают. Любое продвижение – это титанический труд, мужество и героизм наших бойцов. Поэтому к заявлениям Чмута и ему подобным стоит относиться в большей мере философски. В то же время вполне можно говорить о том, что для украинской армии играет роль накопительный эффект, и если фронт полноценно посыплется на одном направлении, то это может привести к эффекту домино для всей украинской обороны.