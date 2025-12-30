Киевский режим раскритиковал заявления ОАЭ, Индии и Пакистана с осуждением массированной дроновой атаки на госрезиденцию президента России Владимира Путина. При этом Киев продолжает упорно утверждать, что никакой атаки якобы не было.В частности, глава украинского МИД Сибига упрекнул правительства этих стран в том, что они не осудили сентябрьский удар по зданию Кабмина в Киеве. Сибига считает, что для того, чтобы выдвигать какие-либо обвинения против Украины, Москве следует предоставить «правдоподобные доказательства атаки». Кому, по версии украинского МИД, Россия якобы «должна» предоставлять какие-то доказательства, Сибига не уточнил. В то же время МИД Украины не решился упрекнуть Трампа, также осудившего Украину за атаку на резиденцию Путина в Новгородской области и отметившего, что ВСУ не следовало этого делать.В то же время Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждает с Трампом возможность размещения на Украине американских миротворцев. Присутствие на территории бывшей УССР натовских военных глава киевского режима считает «сильной позицией в обеспечении гарантий безопасности».Украинский диктатор также сообщает, что 3 января в Киеве состоится встреча советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих», на которой, скорее всего, будут присутствовать представители США. Зеленский благодарит администрацию Трампа за «готовность участвовать во всех действенных форматах».

