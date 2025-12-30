Киев раскритиковал ОАЭ, Индию и Пакистан за осуждение атаки на резиденцию Путина

Киев раскритиковал ОАЭ, Индию и Пакистан за осуждение атаки на резиденцию Путина

Киевский режим раскритиковал заявления ОАЭ, Индии и Пакистана с осуждением массированной дроновой атаки на госрезиденцию президента России Владимира Путина. При этом Киев продолжает упорно утверждать, что никакой атаки якобы не было.

В частности, глава украинского МИД Сибига упрекнул правительства этих стран в том, что они не осудили сентябрьский удар по зданию Кабмина в Киеве. Сибига считает, что для того, чтобы выдвигать какие-либо обвинения против Украины, Москве следует предоставить «правдоподобные доказательства атаки». Кому, по версии украинского МИД, Россия якобы «должна» предоставлять какие-то доказательства, Сибига не уточнил. В то же время МИД Украины не решился упрекнуть Трампа, также осудившего Украину за атаку на резиденцию Путина в Новгородской области и отметившего, что ВСУ не следовало этого делать.



В то же время Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждает с Трампом возможность размещения на Украине американских миротворцев. Присутствие на территории бывшей УССР натовских военных глава киевского режима считает «сильной позицией в обеспечении гарантий безопасности».

Украинский диктатор также сообщает, что 3 января в Киеве состоится встреча советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих», на которой, скорее всего, будут присутствовать представители США. Зеленский благодарит администрацию Трампа за «готовность участвовать во всех действенных форматах».
  1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 19:54
    Мне одному это напоминает визг лишайной шавки ,которую загнали в угол ?
    Весь этот движ имени Зели все уже давно выкупили, он всем надоел, он не интересен и уныл.
    Кстати, Трамп тоже охренел от его художеств,но Зеля учтиво молчит и обреченно блажит про"контингенты с гарантиями".
    А время его ушло безвозвратно....
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 19:58
      Он тянет время в надежде на что то.Не знаю насколько реалистичны его надежды ,это покажет только время,но они у него есть. Скорее всего действует Зеленский по какому то плану бриттов ,срывая переговоры.

      В офисе главы киевского режима чрезвычайно довольны тем эффектом, который оказал на ход переговорного процесса по урегулированию конфликта удар по резиденции президента РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает телгерам-канал «Резидент». В публикации отмечается, что идейным вдохновителем этой акции является экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

      Наши источники в офисе Зеленского рассказали, что Ермак доволен эффектом удара по резиденции Путина и предлагает Зеленскому новые операции. Для Банковой сейчас важно сорвать переговоры по мирному треку, а каким способом это будет достигнуто, не играет роли

      – утверждает «Резидент».


      https://topcor.ru/67383-v-kieve-dovolny-jeffektom-ot-udara-po-rezidencii-putina-gotovjat-novye-operacii.html
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        0
        Сегодня, 20:44
        Бриты здесь ,естественно, в теме,но прилетит не им,а клоуну. Кроме этого он сильно делает нервы Дональду Фредовичу,вставляя его перед Европой и не только ,ни к чему не способным лошком-ни помирить, ни поссорить.
        Трамп ему это не простит никогда, тем более,он ему уже "помогал" на выборах.
        Короче, смотрим. Дальше будет интереснее !
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 20:26
      У лохлов одна из самых обсуждаемых в каналах тем, «когда приедут миротворцы из США и Гейропы», по их мнению, всё уже решено, «русню» практически заставят прекратить БД, войска отведут, замороженные наши деньги пойдут на восстановление лохляндии, а … ещё, «миротворцы» будут защищать объекты инфраструктуры (при их появлении мы перестанем их атаковать, со светом и водой будет всё хорошо), короче скоро запануют. И, что самое интересное… в голос визжат о том, что нужно пока ещё идут боевые действия нужно срочно тратить все беспилотники и разрушить всё что можно в России. Далее как бают «иксперды», максимум через пол года «рашкa» развалится и они усё возвернут назад с прибытком (как по территориям так и по ресурсам). Как-то так настроен «братский» народ.
      ВЫВОД : У этой СВО (тьпфу на эту абвеатуру) есть только одно окончание… страна Украина должна с карты мира исчезнуть, иначе получим бесконечную войну, ставки в которой будут только повышаться. У ВВП собственно всегда была возможность действовать жёстко, вот очередной повод продемонстрировать силу, сопли жевать уже хватит. Жаль конечно сопутствующие потери мирняка лохловского, но наших бойцов и мирных (гибнущих от атак БПЛА) Мне жаль гораздо больше. Раз уж начал эту войну, имей решимость и мужество её закончить. Победителей не судят.
  2. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 19:56
    как и писал ранее походу получат они встречный подарок прям на НГ....было бы красиво и изящно если бы исполнительную власть как минимум бы сделали бомжами (снесли бы администрацию преза и здание кабмина)и как максимум из вышеуказанных зданий сделали бы братскую могилу.... удар по военным объектам не обязателен в ответ
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 20:03
    Как по мне, руки ВВП этим нахрюком развязали. Пусть теперь ходит и испражняется в штаны. Говорят, ожидание смерти, хуже самой смерти. А тут еще и полмираснами посыпалось, даже лучший друг всех салоедов в шоке.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 20:09
    ВВП слишком добрый, приказ шлёпнуть ушлёпка, не даст. Может хотя бы никакого перемирия на новый год и тысячу подарков вместо салюта на 31? what
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -3
    Сегодня, 20:12
    При этом Киев продолжает упорно утверждать, что никакой атаки якобы не было.

    А может быть атаки и не было. Просто Трамп с Путиным договорились подставить Зеленского, а вместе с ним в долгую и ЕС с Британией. Хотя сбитые беспилотники есть.
    Чем не вариант?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -2
      Сегодня, 20:20
      Цитата: михаилл
      А может быть атаки и не было. Просто Трамп с Путиным договорились подставить Зеленского

      Вариант вполне вероятный.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 20:47
    В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как радио Судного дня или «жужжалка», заиграло «Лебединое озеро», а также некоторые популярные Z-треки и перепевка песни Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты» про удар по Киеву. Трансляция доступна на онлайн-радиостанциях. Музыка звучит на «жужжалке» не впервые. Например, такое происходило в конце прошлого года, а также в феврале 2022-го, перед началом СВО.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 20:50
    Хрюши гавкать научились и наглости набрались от хозяев.