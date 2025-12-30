Киев раскритиковал ОАЭ, Индию и Пакистан за осуждение атаки на резиденцию Путина
3 89711
Киевский режим раскритиковал заявления ОАЭ, Индии и Пакистана с осуждением массированной дроновой атаки на госрезиденцию президента России Владимира Путина. При этом Киев продолжает упорно утверждать, что никакой атаки якобы не было.
В частности, глава украинского МИД Сибига упрекнул правительства этих стран в том, что они не осудили сентябрьский удар по зданию Кабмина в Киеве. Сибига считает, что для того, чтобы выдвигать какие-либо обвинения против Украины, Москве следует предоставить «правдоподобные доказательства атаки». Кому, по версии украинского МИД, Россия якобы «должна» предоставлять какие-то доказательства, Сибига не уточнил. В то же время МИД Украины не решился упрекнуть Трампа, также осудившего Украину за атаку на резиденцию Путина в Новгородской области и отметившего, что ВСУ не следовало этого делать.
В то же время Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждает с Трампом возможность размещения на Украине американских миротворцев. Присутствие на территории бывшей УССР натовских военных глава киевского режима считает «сильной позицией в обеспечении гарантий безопасности».
Украинский диктатор также сообщает, что 3 января в Киеве состоится встреча советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих», на которой, скорее всего, будут присутствовать представители США. Зеленский благодарит администрацию Трампа за «готовность участвовать во всех действенных форматах».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация