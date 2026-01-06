КНДР показала серийное производство ракет «Хвасон-11А»
Ракеты в цеху завода-изготовителя
Оборонно-промышленный комплекс КНДР способен самостоятельно разрабатывать и серийно производить ракетные комплексы разных классов и типов. Свои возможности такого рода Корея обычно демонстрирует в ходе различных испытаний и учений. Однако недавно потенциал промышленности показали самым наглядным образом — были опубликованы интересные фотоснимки с одного из действующих предприятий.
Высокий визит
26 декабря 2025 г. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что глава государства Ким Чен Ын посетил ведущие предприятия военной промышленности и ознакомился с современными разработками, а также осмотрел производственные линии. Лидера КНДР сопровождали высокопоставленные представители военного и политического руководства страны.
Ким Чен Ын заслушал доклад о результатах производства ракетного вооружения в уходящем 2025 г., включая последний квартал. Предприятия, задействованные в этом направлении, успешно справились с годовым планом, за что получили похвалу главы государства.
При этом Ким Чен Ын отметил необходимость повышения плана производства подобной продукции на следующий 2026 г. За счёт этого будут покрыты потребности ракетных войск и артиллерии, что положительно скажется на состоянии вооружённых сил. Кроме того, руководитель КНДР призвал укрепить техническую базу смежных предприятий, тоже задействованных в производстве ракет.
Ким Чен Ын знакомится с производством ракет
Ожидается, что потребность армии в ракетах и комплексах в обозримом будущем вырастет. В связи с этим подготовлены проекты строительства новых предприятий ракетной промышленности. Глава государства утвердил эти проекты, а в ближайшем будущем они будут рассматриваться на съезде Трудовой партии Кореи. Кроме того, планируется модернизация существующих предприятий.
Ким Чен Ын напомнил, что именно ракетное вооружение занимает самое важное место в системе сдерживания потенциального противника. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание вопросам производства и модернизации предприятий-производителей ракет и комплексов.
К официальному сообщению от ЦТАК прилагался ряд фотографий, сделанных во время визита лидера страны на завод. Наибольший интерес представляют снимки, сделанные, по всей видимости, в сборочном цеху. В кадр одновременно попали десятки ракет, а также крупные узлы и агрегаты для их сборки.
Ракеты в цеху
Какое именно предприятие посетил глава КНДР, неизвестно. Однако показанные ракеты позволяют сделать предположение, что это был завод им. 11 февраля в г. Хамхын. Согласно зарубежным данным, это основное предприятие по выпуску ракет оперативно-тактической и малой дальности. Версия о появлении нового завода пока выглядит неправдоподобной.
В цеху предприятия сфотографировали большое количество ракет. Основную часть помещения при этом занимали ракеты одного типа. Кроме того, в нём находились элементы конструкции и головные части. Также можно обратить внимание на ступени ракет совершенно другого типа, находившиеся на заднем плане.
В ракетах, занявших основную часть цеха, нетрудно узнать изделие «Хвасон-11га». Это ракета из состава одноимённого ракетного комплекса малой дальности. В цеху находились ракеты на разных стадиях производства, причём близкие к его завершению. Так, часть изделий на момент съёмки не успела получить характерную матовую зелёную окраску. Вне зависимости от внешнего вида, на ракетах отсутствовали головные части.
По всей видимости, в кадр попали полноценные серийные ракеты, а не макеты упрощённой конструкции. При помощи фотографий из заводского цеха КНДР наглядно показывает свою способность не только разрабатывать ракетное вооружение, но и строить его большой серией.
Показанного количества ракет достаточно для формирования готового к применению боекомплекта нескольких ракетных дивизионов. При этом очевидно, что готовые изделия регулярно покидают цех завода им. 11 февраля, а на их местах на стапелях начинается сборка следующих.
Известно, что корейские предприятия строят не только ракеты «Хвасон-11га». Некоторые агрегаты изделий других типов тоже попали в кадр во время недавнего визита Ким Чен Ына. При этом готовые ракеты показывать не стали, хотя очевидно, что они тоже изготавливаются и поставляются в войска.
Как сообщается, северокорейская промышленность справилась с планом по производству ракетных комплексов на уходящий год. Точные числа, по понятным причинам, не раскрываются, но руководство КНДР говорит о необходимости их увеличения. Для этого запланирована модернизация существующих предприятий и строительство новых. Последствия таких мер вполне понятны уже сейчас.
Таким образом, КНДР всего в одном репортаже с официального мероприятия показала потенциал своей промышленности и возможности по оснащению армии современными комплексами и средствами. Впрочем, в этом контексте обошлись лишь прозрачными намёками и не стали раскрывать конкретные числа и планы.
По всей видимости, Пхеньян предлагает потенциальным противникам самим оценить представленные материалы, понять ситуацию и сделать выводы. Поймут ли адресаты послание, и помогут ли такие намёки делу мира — большой вопрос.
Массовое изделие
На заводе им. 11 февраля лидеру КНДР показали серийные ракеты для комплекса «Хвасон-11га» (кор. «Марс»). Эти изделия входят в одноимённое семейство и также известны под обозначениями Hwason-11A и (неофициально, в зарубежной классификации) KN-23. Кроме того, из-за внешнего сходства боеприпасов этот комплекс иногда именуют северокорейским «Искандером».
По известным данным, изделие «Хвасон-11га» разрабатывалось в середине десятых годов. Широкая общественность впервые узнала о нём в 2018 г., причём название комплекса оставалось неизвестным. В 2019 г. состоялся первый испытательный запуск ракеты с поражением условной цели. Вскоре после этого комплекс приняли на вооружение ракетных войск и артиллерии.
В составе комплекса «Хвасон-11га» применяется одноимённая ракета одноступенчатой конструкции. Она имеет удлинённый конический головной обтекатель и цилиндрическую основную часть корпуса, внутри которой находится твердотопливный двигатель. Общая длина такого изделия не превышает 8,5-8,7 м. Стартовая масса оценивается в 3,4-3,5 т.
Твердотопливный двигатель обеспечивает разгон до высокой скорости и выход на заданную траекторию. С его помощью достигается дальность полёта до 900 км, в зависимости от массы полезной нагрузки. Такие характеристики выводят ракету за пределы класса оперативно-тактических комплексов.
Ракета имеет стандартную для таких изделий систему управления на основе инерциальной навигации. По некоторым данным, «Хвасон-11га» является квазибаллистической и может маневрировать на нисходящем участке траектории для противодействия ПРО.
Полезная нагрузка ракеты достигает 1,5 т. Она способна нести моноблочный осколочно-фугасный заряд. Также имеются сведения о боеприпасах иного типа и меньшей массы. За рубежом высказываются опасения о принципиальной возможности установки специальной БЧ.
Испытательный пуск ракеты «Хвасон-11»
Ракета «Хвасон-11га» может использоваться разными пусковыми установками. Сначала была разработана боевая машина на специальном четырёхосном шасси. Она получила корпус с кормовым отсеком под пару пусковых направляющих с ракетами. Такой комплекс отличается высокой мобильностью и может быстро перемещаться между позициями.
В 2021 г. состоялись первые испытания железнодорожной версии «Хвасон-11га». Две пусковые установки разместили в доработанном железнодорожном вагоне с открывающейся крышей. Этот вариант комплекса тоже имеет достаточно высокую мобильность, но привязан к существующим железным дорогам.
В марте 2023 г. провели первый тестовый запуск «Хвасон-11га» из шахтной установки. По иностранным данным, подземное сооружение было построено всего за два месяца. Такой способ развёртывания не позволяет комплексу менять позицию, однако обеспечивает улучшенную защиту.
Средства сдерживания
КНДР стремится защитить себя от нападения со стороны потенциальных противников и с этой целью создаёт различные средства сдерживания. Одним из инструментов такого рода являются ракетные комплексы сухопутных войск, способные атаковать вражеские объекты на дальностях в сотни километров или более.
В ходе недавнего визита главы государства на одно из существующих предприятий показали серийное производство ракет малой дальности и его результаты. Вид нескольких десятков ракет должен повлиять на иностранные государства и предостеречь их от необдуманных решений. Если же такое сдерживание не удастся, Северной Корее придётся использовать ракеты по прямому назначению.
