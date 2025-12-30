Купянский калейдоскоп: когда зоны контроля превращаются в лоскутное одеяло

5 866 10
Купянский калейдоскоп: когда зоны контроля превращаются в лоскутное одеяло

Ситуация в Купянске в последние дни и часы уходящего года превращается в самый настоящий калейдоскоп. Противник предпринимает многочисленные попытки развить успех в так называемом «больничном» микрорайоне города (микрорайоне, где расположены центральная городская больница, поликлиника и медицинский колледж) и старается вернуть под контроль весь центр города. Его дроны ведут съёмку декабрьского Купянска.

Одновременно с этим российские войска, перегруппировавшись (хотя это слово и вызывает негатив в связи с известными из «истории» СВО событиями, но здесь оно вполне применимо в классическом военном его понимании), продвинулись более чем на 1 км в Московке и окрестностях. По последним данным (на вечер 30 декабря), ВС РФ вернули контроль над станцией «146-й километр» и вышли к Ковалёвским прудам.



Если говорить о зонах контроля в Купянске и предместьях, то они напоминают самое настоящее лоскутное одеяло. Противник пытается завладеть зданием районной администрации и станцией Купянск-Южный, при этом на западном фланге у его у самого возникают проблемы. И эти проблемы увеличатся, если нашим войскам удастся от Московки выйти к Радьковке, что приведёт к окружению сил противника на северной окраине Купянска.



С другой стороны, движение узким фронтом в Московке чревато ударами в наш фланг со стороны противника. Хочется надеяться, что эта ситуация просчитана, и рывок в районе упомянутых Ковалёвских прудов приведёт к успеху.



В противном случае уже противник может срезать этот выступ, «перетасовав» картинку калейдоскопа в свою пользу. И если противнику удастся с севера пробиться к улице Юбилейная и станции Кооптах, то подразделения ВС РФ в Московке могут оказаться отрезанными от основных сил.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. navigator777 Звание
    navigator777
    -6
    Сегодня, 21:43
    Пусть теперь сами разгребают, лжецы.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +5
      Сегодня, 21:54
      Вот полностью с вами согласен, нечего видосики снимать в километре от города...
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +5
    Сегодня, 21:56
    Ситуация в Купянске в последние дни и часы уходящего года превращается в самый настоящий калейдоскоп.


    В настоящий кошмар превратилась ситуация у Купянска.

    Вообще не понятно, почему южнее Курянска на левом берегу Оскола перед штурмом города не ликвидировали выступ противника. Нет сил? А на штурм города нашлись?

    Сколько людей положили за ту часть Купянска которую уже потеряли? Все оказалось зря.

    Победа достигается не через занятые километры, а через разгром армии противника. И это наш противник понимает, а вот понимают ли наши генералы, я не уверен. Такое ощущение, что нашим лишь бы доложить о взятие какого-то села.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +3
      Сегодня, 22:12
      Такое ощущение, что нашим лишь бы доложить о взятие какого-то села.

      Не только у вас такое ощущение.
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -2
      Сегодня, 22:21
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Победа достигается не через занятые километры, а через разгром армии противника.

      Вот этим и занимаются. Да противник подтянул резервы, но в этом нет ничего невероятного.
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      И это наш противник понимает

      И поэтому у них уже пихают по 15 тел в одну могилу?
  3. Антоний Звание
    Антоний
    -3
    Сегодня, 22:05
    Весьма оптимистичная карта. Мягко говоря.
  4. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Сегодня, 22:19
    И если противнику удастся с севера пробиться к улице Юбилейная и станции Кооптах, то подразделения ВС РФ в Московке могут оказаться отрезанными от основных сил.

    Это не так, ведь судя по карте мы можем ударить из Купянска Южного в направлении Смородиновской улицы и тогда удар ВСУ по станции Кооптах ничего им не даст.
    А вот давление от Московки на северо-Запад может привести к замыканию где то севернее всей прорвавшейся группировки! И вот тогда они покукуют у нас как немец в Сталинграде!
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 22:24
    Ах да. Я ведь помню как так же писали что и Мариуполь это все вранье и не взяли и не возьмут, и дальше. Но я смотрю методика не меняется. Так и хочется спросить одной фразой: а поновее ничего нет? (C)
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 22:27
    Цитата: Скобаристан
    Вот полностью с вами согласен, нечего видосики снимать в километре от города...

    Да подождите, в скором времени видосик может и настоящий появиться, если не перестанут врать обществу о ситуации в Купянске. А Валерию можно присваивать титул дважды Купянский laughing
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 22:42
    Московка может переплюнуть незабвенную Синьковку, которую на этом ресурсе неоднократно брали.
    Кстати на этом же направлении.