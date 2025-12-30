Купянский калейдоскоп: когда зоны контроля превращаются в лоскутное одеяло
Ситуация в Купянске в последние дни и часы уходящего года превращается в самый настоящий калейдоскоп. Противник предпринимает многочисленные попытки развить успех в так называемом «больничном» микрорайоне города (микрорайоне, где расположены центральная городская больница, поликлиника и медицинский колледж) и старается вернуть под контроль весь центр города. Его дроны ведут съёмку декабрьского Купянска.
Одновременно с этим российские войска, перегруппировавшись (хотя это слово и вызывает негатив в связи с известными из «истории» СВО событиями, но здесь оно вполне применимо в классическом военном его понимании), продвинулись более чем на 1 км в Московке и окрестностях. По последним данным (на вечер 30 декабря), ВС РФ вернули контроль над станцией «146-й километр» и вышли к Ковалёвским прудам.
Если говорить о зонах контроля в Купянске и предместьях, то они напоминают самое настоящее лоскутное одеяло. Противник пытается завладеть зданием районной администрации и станцией Купянск-Южный, при этом на западном фланге у его у самого возникают проблемы. И эти проблемы увеличатся, если нашим войскам удастся от Московки выйти к Радьковке, что приведёт к окружению сил противника на северной окраине Купянска.
С другой стороны, движение узким фронтом в Московке чревато ударами в наш фланг со стороны противника. Хочется надеяться, что эта ситуация просчитана, и рывок в районе упомянутых Ковалёвских прудов приведёт к успеху.
В противном случае уже противник может срезать этот выступ, «перетасовав» картинку калейдоскопа в свою пользу. И если противнику удастся с севера пробиться к улице Юбилейная и станции Кооптах, то подразделения ВС РФ в Московке могут оказаться отрезанными от основных сил.
