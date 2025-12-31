Бывшая помощница Байдена назвала Украину несостоявшимся государством

Негативные оценки в отношении Украины и Зеленского посыпались как из рога изобилия со стороны бывшего окружения 46-го президента США Джо Байдена. Не так давно его сын, Хантер, назвал Украину «гадюшником» и «рассадником зла», добавив, что никто и представить себе не может, каков там уровень коррупции. Теперь критика в адрес Украины пошла со стороны Тары Рид, в своё время работавшей помощницей Джозефа Байдена.

По словам Тары Рид, Украина показала себя как несостоявшееся государство.



РИА Новости приводит её заявление:

Это «фейлед стэйт» (несостоявшееся государство). А Зеленский – настоящий шут, незаконный лидер, просрочивший пребывание на своём посту.

Тем временем Скотт Риттер, бывший американский разведчик, заявил о том, что сегодня, по его мнению, российская армия доминирует над силами Запада на Украине, превзойдя их в стратегическом плане. По словам Риттера, США уже осознали невозможность разрушения России, а потому решили изменить подход в отличие от стран Евросоюза.

Все эти заявления, безусловно, могут выступать как бальзам на душу. Но в конечном итоге Украина, будь она хоть трижды несостоявшимся государством, продолжает использоваться Западом как таран против нашей страны. Также на Западе прекрасно помнят, что, например, СССР разрушился и без «горячей» войны, то есть не на поле боя - в том числе за счёт появления в высшей партноменклатуре лиц, которые сознательно повели огромную державу по пути саморазрушения при активной поддержке со стороны всё того же Запада.

Именно по той причине, чтобы этого не повторилось в нашей стране, об этом нужно помнить и сейчас. А все эти заявления о том, что Запад «что-то осознал», как говорится, «в пользу бедных». На Западе подавляющее большинство политиков воспринимали и продолжают воспринимать Россию врагом, каким бы ни был политический строй и как бы наша страна ни называлась (Российская империя, СССР или Российская Федерация).
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:39
    ❝ По словам Тары Рид, Украина показала себя как несостоявшееся государство ❞ —

    — А им Украина как государство и не нужна, она нужна как плацдарм в борьбе против России ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 06:54
      — А им Украина как государство и не нужна, она нужна как плацдарм в борьбе против России ...
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 06:42
    На Западе подавляющее большинство политиков воспринимали и продолжают воспринимать Россию врагом, каким бы ни был политический строй и как бы наша страна ни называлась (Российская империя, СССР или Российская Федерация).

    Об этом необходимо помнить всем политикам и россиянам, включая либер-мечтателей о восстановлении нормальных отношений с врагами.
    Есть традиционно дружественные народы к РФ, а в остальном полагаться на слова императора Российского Александра III- У России есть только два союзника, её армия и флот.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 06:55
      традиционно дружественные народы к РФ
      и, как война показала, только КНДР
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:58
    Негативные оценки в отношении Украины и Зеленского посыпались как из рога изобилия со стороны бывшего окружения 46-го президента США Джо Байдена.

    А то мы этого не знали!!! И окружение Байдена тоже это знало, просто сейчас пытаются выбить из рук Трампа такой козырь, а то он очень часто ссылается на Байдена и его действия.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 07:46
      Доброе утро, Елена. С наступающим Вас. Полностью согласен с Вами. Пусчай там хоть все загрызут друг друга. Главное - чтобы нам не мешали, и к нам не лезли.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 07:36
    У них и государство, и нация- несостоявшиеся. Веками, меняли, изменяли и предавали.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 07:50
      Андрей Николаевич
      (Из СССР)
      0
      Сегодня, 07:36
      Новый
      У них и государство, и нация- несостоявшиеся. Веками, меняли, изменяли и предавали.
      С Вашего позволения немного расширю Ваш пост - У них и государство, и нация- несостоявшиеся. Веками, меняли, изменяли, ПРОДАВАЛИСЬ, и предавали.
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 08:02
      Да. Украина это не состоявшееся государство. Однако неправильно отрицать, что нация не состоялась - она состоялась как минимум на западе Украины. Беда заключается в том, что заподенцы стали силовым образом распространять свои нацистские идеи на остальную часть государства называемого Украиной. Украинцы это те, для которого именно бытовой язык общения украинский. Поэтому западенцы стараются искоренить другие языки и прежде всего русский язык .
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 09:35
        Цитата: Naum_2
        Да. Украина это не состоявшееся государство. Однако неправильно отрицать, что нация не состоялась - она состоялась как минимум на западе Украины. Беда заключается в том, что заподенцы стали силовым образом распространять свои нацистские идеи на остальную часть государства называемого Украиной. Украинцы это те, для которого именно бытовой язык общения украинский. Поэтому западенцы стараются искоренить другие языки и прежде всего русский язык .

        Вы путаете понятия НАЦИЯ и НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.
        Есть русская нация объединяющая 196 национальностей в границах России,есть американская нация тоже объединяющая за сотню национальностей в границах США, а есть бандеростан который в ущерб создания украинской НАЦИИ, занялся ущемлением прав всех других национальностей в пользу "титульной" т.е.создавая Моно этническое государство. В итоге вместо воплощения лозунга "Украина едина" там получилось "Украина иди на"
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Андрей Николаевич
      У них и государство, и нация- несостоявшиеся. Веками, меняли, изменяли и предавали.

      Не было у них государства. За исключением 1918-1919 (около года). Малороссия веками была Россией.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:08
        Цитата: Stas157
        За исключением 1918-1919 (около года). Малороссия веками была Россией.

        Княжеством литовским, Речью Посполитою, Габсбургской империей, и только затем вошли в Российское царство. И да, только один год они были государством, а с 991 года, искусственно созданный лимитроф. Против истории не попрёшь.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 09:57
          Цитата: carpenter
          Княжеством литовским, Речью Посполитою, Габсбургской империей, и только затем вошли в Российское царство.

          Приведенный ряд достаточно большой. Особенно если туда добавить и Османскую Империю (части Руины принадлежали Османской империи в 17-18 веке.) Но важность событий для геополитики измеряется по последнему значимому событию. Ваше "затем" выходит важнее всего предыдущего.
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 08:21
    Именно по той причине, чтобы этого не повторилось в нашей стране, об этом нужно помнить и сейчас.

    Запад как раз и устраивает в России олигархический капитализм, при котором коррупция зашкаливает. Разрушить этот строй? Ни за что! А вдруг возродится социализм, и страна, подобно птице Фениксу, воспрянет ото сна, чтобы вновь бросить вызов США?
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:01
    СССР разрушился и без «горячей» войны, то есть не на поле боя - в том числе за счёт появления в высшей партноменклатуре лиц

    Российская Империя тоже распалась хоть и во время войны, но без "горячий войны", а вот после распада и началась "собачья свадьба", когда кроме гражданской войны "миротворцы" со всего Запада и даже японнцы (забывать не нужно), полезли рвать империю на части. И как бы мы не относились в большевикам, но только они спасли страну от гибели.