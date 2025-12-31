Бывшая помощница Байдена назвала Украину несостоявшимся государством
Негативные оценки в отношении Украины и Зеленского посыпались как из рога изобилия со стороны бывшего окружения 46-го президента США Джо Байдена. Не так давно его сын, Хантер, назвал Украину «гадюшником» и «рассадником зла», добавив, что никто и представить себе не может, каков там уровень коррупции. Теперь критика в адрес Украины пошла со стороны Тары Рид, в своё время работавшей помощницей Джозефа Байдена.
По словам Тары Рид, Украина показала себя как несостоявшееся государство.
РИА Новости приводит её заявление:
Тем временем Скотт Риттер, бывший американский разведчик, заявил о том, что сегодня, по его мнению, российская армия доминирует над силами Запада на Украине, превзойдя их в стратегическом плане. По словам Риттера, США уже осознали невозможность разрушения России, а потому решили изменить подход в отличие от стран Евросоюза.
Все эти заявления, безусловно, могут выступать как бальзам на душу. Но в конечном итоге Украина, будь она хоть трижды несостоявшимся государством, продолжает использоваться Западом как таран против нашей страны. Также на Западе прекрасно помнят, что, например, СССР разрушился и без «горячей» войны, то есть не на поле боя - в том числе за счёт появления в высшей партноменклатуре лиц, которые сознательно повели огромную державу по пути саморазрушения при активной поддержке со стороны всё того же Запада.
Именно по той причине, чтобы этого не повторилось в нашей стране, об этом нужно помнить и сейчас. А все эти заявления о том, что Запад «что-то осознал», как говорится, «в пользу бедных». На Западе подавляющее большинство политиков воспринимали и продолжают воспринимать Россию врагом, каким бы ни был политический строй и как бы наша страна ни называлась (Российская империя, СССР или Российская Федерация).
