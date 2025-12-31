Германия продолжает снабжать Украину БРЭМ и ИМР, в том числе для наступления

Германия продолжает снабжать Украину БРЭМ и ИМР, в том числе для наступления

В 2025 году Германия активно помогала киевскому режиму поставками военной инженерной техники. Речь идёт о машинах как для преодоления минных полей, так и для ремонтно-эвакуационных «мероприятий».

Так, с начала года для нужд ВСУ было поставлено шесть БРЭМ Bergepanzer 2. Это разработанная и производимая в Германии 44-тонная бронированная ремонтно-эвакуационная машина на основе танка Leopard 1. Оснащается 10-цилиндровым 830-сильным двигателем MTU MB 838 CaM 500, способным работать на различных видах топлива.



Немецкая пресса пишет о том, что одна такая БРЭМ была «повреждена» в ходе российской атаки. По нашим данным, как минимум две Bergepanzer 2 в 2025 году были уничтожены, ещё 2 значительно повреждены.

Поставили немцы Украине в 2025 году восемь инженерных машин минного разграждения. Речь идёт о такой технике как Wisent-1.



В общей сложности в интересах ВСУ с 2023 года было поставлено около 60 таких бронемашин. Около 14 были уничтожены в ходе известного «контрнаступа» летом 2023 года. Тогда украинской армией, как известно, командовал Валерий Залужный. Ещё не менее 18 были уничтожены или повреждены в ходе операции в Курской области и в сумском приграничье.

Сама по себе поставка таких машин Украине говорит о том, что в НАТО не отказываются от вынашивания наступательных планов. По последним данным, как минимум одна инженерная бронемашина (ИМР) Wisent-1 использовалась на минувшей неделе при попытке прорыва в утраченный ВСУ Покровск и ещё как минимум одна - для контрнаступательной операции ВСУ в Купянске, причём пробивала коридор она в собственных (украинских минных полях) к северо-западу от города. Обе уничтожены Вооружёнными силами России.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +7
    Сегодня, 07:24
    Германия "добро" помнит. Помнит как их армию принимали украинцы в 1941 году. Вот и помогает нынешним фашиствующим потомкам.
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 09:56
      Германия добро помнит и от РОА во главе с Власовым, да казачков не забывает.
  2. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 07:49
    Германия не исключение. Плохо помянт добро бывшие страны СЭВ и все наши бывшие республики, за исключением Беларуси.
  3. Мореход Звание
    Мореход
    +1
    Сегодня, 08:05
    Главное их опять не простить. Наше великодушие к проигравшим нас исторически подводит.
    1. неоБольшевик Звание
      неоБольшевик
      -1
      Сегодня, 08:32
      Не забывайте, кому (благодаря которому его старший брат погиб в блокадном Ленинграде) возлагал цветы вечно обманутый любитель договорнячков. Обязательно простит.