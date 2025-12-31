Германия продолжает снабжать Украину БРЭМ и ИМР, в том числе для наступления
В 2025 году Германия активно помогала киевскому режиму поставками военной инженерной техники. Речь идёт о машинах как для преодоления минных полей, так и для ремонтно-эвакуационных «мероприятий».
Так, с начала года для нужд ВСУ было поставлено шесть БРЭМ Bergepanzer 2. Это разработанная и производимая в Германии 44-тонная бронированная ремонтно-эвакуационная машина на основе танка Leopard 1. Оснащается 10-цилиндровым 830-сильным двигателем MTU MB 838 CaM 500, способным работать на различных видах топлива.
Немецкая пресса пишет о том, что одна такая БРЭМ была «повреждена» в ходе российской атаки. По нашим данным, как минимум две Bergepanzer 2 в 2025 году были уничтожены, ещё 2 значительно повреждены.
Поставили немцы Украине в 2025 году восемь инженерных машин минного разграждения. Речь идёт о такой технике как Wisent-1.
В общей сложности в интересах ВСУ с 2023 года было поставлено около 60 таких бронемашин. Около 14 были уничтожены в ходе известного «контрнаступа» летом 2023 года. Тогда украинской армией, как известно, командовал Валерий Залужный. Ещё не менее 18 были уничтожены или повреждены в ходе операции в Курской области и в сумском приграничье.
Сама по себе поставка таких машин Украине говорит о том, что в НАТО не отказываются от вынашивания наступательных планов. По последним данным, как минимум одна инженерная бронемашина (ИМР) Wisent-1 использовалась на минувшей неделе при попытке прорыва в утраченный ВСУ Покровск и ещё как минимум одна - для контрнаступательной операции ВСУ в Купянске, причём пробивала коридор она в собственных (украинских минных полях) к северо-западу от города. Обе уничтожены Вооружёнными силами России.
