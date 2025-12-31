В КНР создана «гипергравитационная» установка CHIEF1900 - сверхмощная центрифуга

CHIEF1900 станет самой мощной центрифугой, когда-нибудь созданной для научных исследований и относится к реализации проекта Центробежного гипергравитационного и междисциплинарного экспериментального комплекса (CHIEF).

Все объекты на Земле подвержены гравитации и центробежной силе, возникающей при вращении. Создавая силы, в сотни или тысячи раз превышающие земную гравитацию, такие машины, как CHIEF1900, могут сжимать пространство и время, что позволяет изучать явления, на изучение которых в противном случае потребовались бы десятилетия с наблюдением за огромными расстояниями.

Это воспроизводит те же уровни механических напряжений, которые испытывала бы полномасштабная плотина в реальных условиях.

Чжэцзянский университет Китая подтверждает информацию о том, что продолжает исследования в области «гипергравитации».Как пишет гонконгская пресса, в рамках одной из подобного рода исследовательских программ построена «гипергравитационная» установка CHIEF1900. Она представляет собой центрифугу сверхбольшой мощности, способную приводить во вращение высокой частоты различные образцы, в том числе и образцы большого размера и массы.Установка была создана специалистами компании SENPG (Shanghai Electric Nuclear Power Group). Эксплуатироваться она будет в упомянутом выше Чжэцзянском университете.Разработчики:Бюджет проекта был утверждён в 2021 году и составил в переводе на американскую валюту около 285 млн долларов США).Исследованиями на такой установке будет заниматься профильная Национальная лаборатория. Для размещения выбрано особое место – на глубине около 15 м, чтобы обеспечить низкую вибрацию, стабильность работы.Китайские учёные собираются с помощью «гиперцентрифуги» проводить исследования в области гравитации и её влияния на пространство и время.До реализации китайского проекта рекордно мощная подобного рода центрифуга принадлежала США. Примечательно, что создавалась она в первую очередь для военных целей и эксплуатировалась Инженерным корпусом армии США, как, в принципе, эксплуатируется и сейчас.Китайские исследователи:Приводится и конкретный пример технического, вполне утилитарного характера: установка проекта CHIEF позволяет оценить структурную устойчивость плотины электростанции высотой 300 м. Для этого учёные создают модель, линейные размеры которой в 100 раз меньше самой плотины, после чего в центрифуге раскручивают её с ускорением 100 g:Естественно, не обходится без использования математических моделей приближения.Аналогичные эксперименты можно проводить и всё в тех же военных целях, включая исследования потенциального механического воздействия на ту или иную поверхность при взрыве конкретного боеприпаса.