В КНР создана «гипергравитационная» установка CHIEF1900 - сверхмощная центрифуга

Чжэцзянский университет Китая подтверждает информацию о том, что продолжает исследования в области «гипергравитации».

Как пишет гонконгская пресса, в рамках одной из подобного рода исследовательских программ построена «гипергравитационная» установка CHIEF1900. Она представляет собой центрифугу сверхбольшой мощности, способную приводить во вращение высокой частоты различные образцы, в том числе и образцы большого размера и массы.

Установка была создана специалистами компании SENPG (Shanghai Electric Nuclear Power Group). Эксплуатироваться она будет в упомянутом выше Чжэцзянском университете.

Разработчики:

CHIEF1900 станет самой мощной центрифугой, когда-нибудь созданной для научных исследований и относится к реализации проекта Центробежного гипергравитационного и междисциплинарного экспериментального комплекса (CHIEF).

Бюджет проекта был утверждён в 2021 году и составил в переводе на американскую валюту около 285 млн долларов США).

Исследованиями на такой установке будет заниматься профильная Национальная лаборатория. Для размещения выбрано особое место – на глубине около 15 м, чтобы обеспечить низкую вибрацию, стабильность работы.

Китайские учёные собираются с помощью «гиперцентрифуги» проводить исследования в области гравитации и её влияния на пространство и время.

До реализации китайского проекта рекордно мощная подобного рода центрифуга принадлежала США. Примечательно, что создавалась она в первую очередь для военных целей и эксплуатировалась Инженерным корпусом армии США, как, в принципе, эксплуатируется и сейчас.

Китайские исследователи:

Все объекты на Земле подвержены гравитации и центробежной силе, возникающей при вращении. Создавая силы, в сотни или тысячи раз превышающие земную гравитацию, такие машины, как CHIEF1900, могут сжимать пространство и время, что позволяет изучать явления, на изучение которых в противном случае потребовались бы десятилетия с наблюдением за огромными расстояниями.

Приводится и конкретный пример технического, вполне утилитарного характера: установка проекта CHIEF позволяет оценить структурную устойчивость плотины электростанции высотой 300 м. Для этого учёные создают модель, линейные размеры которой в 100 раз меньше самой плотины, после чего в центрифуге раскручивают её с ускорением 100 g:

Это воспроизводит те же уровни механических напряжений, которые испытывала бы полномасштабная плотина в реальных условиях.

Естественно, не обходится без использования математических моделей приближения.

Аналогичные эксперименты можно проводить и всё в тех же военных целях, включая исследования потенциального механического воздействия на ту или иную поверхность при взрыве конкретного боеприпаса.
    Hitriy Zhuk
    А вот с моделью плотины из примера не понимаю.
    Разве там линейно нагрузки меняются при изменении размера?

    Плюс плотину можно и просчитать.
    Видимо этот пример не лучший а делают какие то другие тесты которые показать или описать не могли.
      navigator777
      Может это прикрытие для чего то более серьезного, потратить 300млн дол.чтобы платину посчитать, в век когда ИИ рулит, странно конечно
        Hitriy Zhuk
        Цитата: navigator777
        в век когда ИИ рулит,

        ИИ там не нужен(он обосрется и вообще не важен).
        Вычислительная математика наше всё. Ну и сопромат.

        Но да, явно чото интересное там физики мутят.
        Canecat
        Сжатие пространства и времени, большие массы... все это наводит на мысль в том числе и об исследовании черных дыр в космосе, а это уже другая физика. По факту, мы давно стоим на пороге открытия каких то новых фундаментальных законов и плотина не очень удачный пример.
      Victor_B
      Ерунда какая-то...
      При чем тут плотина?
      bar
      Цитата: Hitriy Zhuk
      А вот с моделью плотины из примера не понимаю.

      Видимо это перевод с китайского на американский. Они там всё измеряют в слонах, футбольных полях и олимпийских бассейнах.
    неоБольшевик
    Как известно, природа не терпит пустоты, и Китай сейчас занимает то место в мире, которое сейчас должен был бы занимать СССР, но не сложилось, из-за очень громкой кучки компрадоров с карго-культом головного мозга, с мриями о жвачке и джинсах. Думаю что сейчас Меченый и Уставший Мухожух, сейчас варятся у аццкого сотоны.
      navigator777
      Вот и пусть Китай занимает место СССР, Мега проекты, а население в полной ж...е жило, сейчас Китай такой, люди вкалывают по 12 часов, чтобы как то выжить, а партия хочет всему миру что то доказать
        ycuce234-san
        Цитата: navigator777
        а партия хочет всему миру что то доказать

        Так они доказывать правильно будут, разумно. Они строят экономику на своей территории и в наследство потомкам оставят ее мощную проминфраструктуру и они не пренебрегают уровнем жизни населения и наращивают его. В будущем они смогут высоким уровнем жизни и удобством бизнеса привлекать инвестиции, бизнес и специалистов всей планеты. А тяжело работают люди по всей планете но вот оставить себе этот результат трудов могут не только лишь все, мало кто может. Фактически Китай наращивает уровень жизни народа за счёт карманов всего мира.
        Когда что то товарное покупается у китайцев они с каждым годом живут все лучше и лучше. А сырье они убирают из внешнего оборота торговли. Например китайские плпншетавто это товар высоких технологий и они работают над их недостатками пропихивая в продажу сначала откровенно плохой но очень дешёвый товар а потом наращивают его качество.
        Добрый злыдень
        Цитата: navigator777
        население в полной ж...е жило, сейчас Китай такой, люди вкалывают по 12 часов, чтобы как то выжить,
        С чего вы это взяли? Ваши воззрения о Китае сильно устарели! Так было лет 30 с лишним назад, а теперь уровень жизни у них - дай Бог нам так жить!
        Lako
        Правильно, а вы будете всю жизнь членом груши околачивать, и тогда вашим детям или внукам придётся работать на щекастого китайца, чей отец или дед пахал по 12 часов в сутки. Кстати результат их развития виден уже сейчас, невооружённым глазом, как и результат деградации стран постсоветского пространства.
    bar
    Китайские учёные собираются с помощью «гиперцентрифуги» проводить исследования в области гравитации и её влияния на пространство и время.

    Либо я чего то не понимаю, либо одно из двух...
    Центробежная сила, создаваемая центрифугой, не имеет никакого отношения к гравитации, которую создают массы. Как эта сила может влиять на пространство и время? recourse
      Victor_B
      Вообще-то старина Эйнштейн приравнял их.
          Victor_B
          Классика любой фантастики - искусственная гравитация, создаваемая вращением.
            bar
            Искусственная гравитация на то и искусственная, что не имеет ничего общего с натуральной. Эдак любое проявление законов Ньютона, где фигурирую сила и ускорение, можно прикрутить к гравитации, искривлению пространства и времени.
              Володин
              Цитата: bar
              Эдак любое проявление законов Ньютона, где фигурирую сила и ускорение, можно прикрутить к гравитации, искривлению пространства и времени.
              Что значит "можно прикрутить"? Второй закон Ньютона изначально напрямую "прикручен" к массе и ускорению. Если на бытовом уровне воздействия: ударили молотком по пальцу сами или молоток упал под действием силы тяжести - эффект для пальца один))

              Огромные массы и искривляют пространство-время.
                bar
                Цитата: Володин
                Огромные массы и искривляют пространство-время.

                Именно массы, а вовсе не силы, тем более центробежные.
                  bar
                  Настоящая гравитация — это фундаментальное свойство материи, притяжение между массами, описываемое общей теорией относительности как искривление пространства-времени, а искусственная гравитация — это созданный эффект, имитирующий её, чаще всего с помощью центробежной силы при вращении (как на карусели), которая создает ощущение притяжения к «полу», но имеет технические ограничения и отличается по природе.
                  Но я уже понял, что ВО далеко не то место, где можно обсуждать физические проблемы. hi
    zorglub bulgroz
    Что весит 150 кг, подвержено сильной гравитации и причиняет сильную боль в месте своего размещения?
      zorglub bulgroz
