Атаку на резиденцию Путина Украина проводила не в одиночку - пресса Италии
Итальянская пресса выходит с материалом, в котором говорится, что к атаке на президентскую резиденцию Владимира Путина на Валдае имеет отношение не только Украина.
Речь идёт о материале итальянского издания L'AntiDiplomatico, где пишут, что «главным союзником Киева при проведении этой атаки стала Великобритания». Итальянские репортёры пишет о том, что «Зеленский при осуществлении этой атаки был не одинок»:
Напомним, что в Кремле попытку атаки 91 дроном резиденции президента в Новгородской области назвали актом терроризма. Такую формулировку использовал глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.
Атаку на президентскую резиденцию Владимира Путина осудили лидеры многих стран мира, включая Казахстан, ОАЭ, Индию, Пакистан, Узбекистан, Никарагуа. Президент США Дональд Трамп тоже фактически осудил, но в своеобразной манере: «Были оскорбления – ладно. Но атаковать его (президента России) резиденцию – это уж слишком».
Если комментировать итальянскую публикацию, то можно отметить, что в нашей стране уже мало сомневающихся в том, что за крупными диверсиями, терактами и попытками их проведения стоят спецслужбы западных государств. И Британия в этом плане играет отнюдь не «последнюю скрипку».
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров анонсировал обязательный, неминуемый ответ на попытку атаковать резиденцию главы государства. Украинские эксперты предполагают, что таким ответом может стать удар российской БРСД «Орешник» по порту Одессы или по правительственном кварталу в Киеве. Это если ответ будет исключительно в отношении территории, контролируемой киевским режимом. Но ответы бывают и асимметричными.
