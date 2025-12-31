Атаку на резиденцию Путина Украина проводила не в одиночку - пресса Италии

6 909 33
Атаку на резиденцию Путина Украина проводила не в одиночку - пресса Италии

Итальянская пресса выходит с материалом, в котором говорится, что к атаке на президентскую резиденцию Владимира Путина на Валдае имеет отношение не только Украина.

Речь идёт о материале итальянского издания L'AntiDiplomatico, где пишут, что «главным союзником Киева при проведении этой атаки стала Великобритания». Итальянские репортёры пишет о том, что «Зеленский при осуществлении этой атаки был не одинок»:

Его направлял Лондон, иначе бы он не решился пойти на такое.

Напомним, что в Кремле попытку атаки 91 дроном резиденции президента в Новгородской области назвали актом терроризма. Такую формулировку использовал глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.

Атаку на президентскую резиденцию Владимира Путина осудили лидеры многих стран мира, включая Казахстан, ОАЭ, Индию, Пакистан, Узбекистан, Никарагуа. Президент США Дональд Трамп тоже фактически осудил, но в своеобразной манере: «Были оскорбления – ладно. Но атаковать его (президента России) резиденцию – это уж слишком».

Если комментировать итальянскую публикацию, то можно отметить, что в нашей стране уже мало сомневающихся в том, что за крупными диверсиями, терактами и попытками их проведения стоят спецслужбы западных государств. И Британия в этом плане играет отнюдь не «последнюю скрипку».

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров анонсировал обязательный, неминуемый ответ на попытку атаковать резиденцию главы государства. Украинские эксперты предполагают, что таким ответом может стать удар российской БРСД «Орешник» по порту Одессы или по правительственном кварталу в Киеве. Это если ответ будет исключительно в отношении территории, контролируемой киевским режимом. Но ответы бывают и асимметричными.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 08:37
    Его направлял Лондон, иначе бы он не решился пойти на такое.
    Ни чего хорошего от этого поганого острова, ждать не стоит. Затопить к чертям собачьим am
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      +3
      Сегодня, 08:39
      Англичанка, как всегда, гадит...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +3
        Сегодня, 09:09
        может стать удар российской БРСД «Орешник» по порту Одессы или по правительственном кварталу в Киеве.

        Не может, а должен! И не "или", а и по порту, и по кварталу, и по Десятинной, 9 в Куеве! yes
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Victor_B
        Англичанка, как всегда, гадит...
        Англичанка гадит чужими руками. А, мы можм нагадить ей чужими руками?
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 09:32
        И мы ей за это ничего не делаем и в этот раз дальше газетных публикаций дело не пойдет!
        Потому что шары картонные между башнями Лаоса...
    2. Ольгович Звание
      Ольгович
      +7
      Сегодня, 08:41
      Цитата: marchcat
      Его направлял Лондон, иначе бы он не решился пойти на такое.

      марионетка не способна действовать сама-это ясно
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Ольгович
        марионетка не способна действовать сама-это ясно

        Я все ждал сообщения, кто стоит за этой атакой...
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +3
          Сегодня, 09:16
          Цитата: Uncle Lee
          Я все ждал сообщения, кто стоит за этой атакой...

          да так себе доверенный источник, это итальянское издание L'AntiDiplomatico- новости итальянских маргиналов, причем посещаемость меньше, чем у ВО... L'Antidiplomatico — нишевый итальянский политический ресурс, не имеющий публичной широко доступной статистики трафика, но известный своей уникальной позицией в итальянском медиа-пространстве. Несмотря на отсутствие широкой известности в англоязычном сегменте, имеет преданную аудиторию в Италии и среди интересующихся альтернативной геополитикой. Одно из основных направлений- антимассонство.. Очень маловероятно, что они имеют достоверные данные об участии наглов..
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +2
            Сегодня, 09:42
            Цитата: советник 2 уровня
            Очень маловероятно, что они имеют достоверные данные об участии наглов..

            Я не особо удивлюсь, если за атакой стояли и штатовцы.... feel
        2. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 09:49
          Цитата: Uncle Lee
          Я все ждал сообщения, кто стоит за этой атакой

          А я разъяснений, почему удары по городам России- это нормально, чтож...., а вот по даче ее руководителя-это переходит всякие границы.....Святое попрали!!! angry
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Ольгович
        марионетка не способна действовать сама-это ясно

        Для этого и был создан Лимитроф Украина.
      3. SUKRAM Звание
        SUKRAM
        0
        Сегодня, 09:18
        the puppet starmer is incapable of acting alone with out say so from the masters in telavive
        the whole infrastructure of uk gov is jewish run
        if you question the narrative, you have the whip taken away
        or if in the private sector, your orders taken off you,or your jobs one thru nefarious means
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:06
      Меня всегда умиляли такие комментарии.Понятно,на эмоциях.Но и головой то думать иной раз надо.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:49
    ❝ Атаку на резиденцию Путина Украина проводила не в одиночку ❞ —

    — Это и ежу понятно ...
  3. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +7
    Сегодня, 08:51
    Еще лет пятнадцать назад один публицист заметил, что все олигархи уезжают не в США, а в Англию.
  4. Kusja Звание
    Kusja
    +3
    Сегодня, 08:53
    Самое главное Узбекистан с Казахстаном осудили.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 08:54
    А произошло то? Кто то пострадал в результате атаки, десятки погибших или что? Какой ущерб нанесен? Почему столько шума?
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +3
      Сегодня, 08:59
      Конфликт перешел на новую стадию эскалации. Отныне руководитель государства не является лицом неприкосновенным.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 09:09
        А вот это верно.Теперь руки развязаны,и должна начаться охота на рогатооо...Я так думаю.Только глядя на миролюбие гаранта....
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 09:00
      Цитата: navigator777
      Почему столько шума?

      «Были оскорбления – ладно. Но атаковать его (президента России) резиденцию – это уж слишком».
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Uncle Lee
        «Были оскорбления – ладно. Но атаковать его (президента России) резиденцию – это уж слишком».

        Ну недаром же зеля в предновогоднем обращении пожелал ВВП умереть (это я вежливо, там другое слово) и тут же пошла атака. Так что врет он, что "приказа не отдавал и вообще ни о чем не знал". А вот как бы Трамп прокомментировал, если бы его резиденцию атаковали?
  6. командир Звание
    командир
    -1
    Сегодня, 08:57
    Это все еще и доказать надо. Безусловно, Британия имеет интерес в углублении и расширении экскалации военных действий. Но это еще не доказательство
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 09:06
      *Это все еще и доказать надо. Безусловно, Британия имеет интерес в углублении и расширении экскалации военных действий. Но это еще не доказательство*

      вы сами себе ответили -- *Британия имеет интерес в углублении и расширении экскалации военных действий.*
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:15
      Цитата: командир
      езусловно, Британия имеет интерес в углублении и расширении экскалации военных действий. Но это еще не доказательство

      Страна которая потеряла все колонии, пытается наверстать упущенное, ну хотя бы из подтишка нагадить.
  7. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 08:59
    Hanno fatto bene gli antichi Romani a mettere sotto i piedi quei barbari inglesi, e dopo secoli rimangono sempre gli stessi barbari.Che Dio stramaledica per sempre gli inglesi.
  8. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 09:00
    Я уже писал этот комментарий в других статьях. Но всё же.
    Просто предположение. Гипотетически. Почему ударили по данному объекту именно в это время? Президент проводил совещание. Говорят - в Москве. А хохлики думали что президент проводит совещание в резиденции? Возможно это ещё и проверка на "вшивость" внутри службы безопасности президента. "Слили" инфу о месте совещания, якобы, да и крота заодно поискали. Зная нашего президента - многоходовки никто не отменял.
    Не удивлюсь, если пойдут отставки после этого случая. Или аресты.
  9. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:15
    Это было ясно, и без L'AntiDiplomatico.
    Речь идёт о материале итальянского издания L'AntiDiplomatico, где пишут, что «главным союзником Киева при проведении этой атаки стала Великобритания».
  10. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 09:15
    Цитата: Pasha Novik

    Не удивлюсь, если пойдут отставки после этого случая. Или аресты.

    Да ну, скажете тоже, "аресты, отставки"
    Так, катался на горных лыжах в роза хутор и бац! инфаркт микарда. Медаль посмертно, скорбящая родня отбывает на пмж в Ландон.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 09:18
    Это секрет полишинеля. За всеми атаками на наши знаковые объекты стоят мелкобриты и еврейцы.
  12. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 09:20
    Не надо было красные линии рисовать.Ответа за их нарушения не сделал.Теперь получил ,что заслужил.
  13. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 09:22
    лавным союзником Киева при проведении этой атаки стала Великобритания

    Кто бы сомневался, что тут главная - англичанка, которая гадила и продолжает нам гадить.
    Пока Россия не достанет эту гадину до самого нутра, она будет продолжать гадить, скрываясь за уродами такими, как укробандерлоги ИГИЛ или разная иная нечисть.
  14. iomoe Звание
    iomoe
    +1
    Сегодня, 09:42
    Цитата: Victor_B
    Англичанка, как всегда, гадит...

    У них за любой пакостью торчат уши России, у нас - англичанка гадит)
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 09:51
    Проблема в том, что наше руководство страны "травоядное", им нравиться быть "едой". А так достаточно, что бы усмирить "англичанку" нужно возродить ИРА, подкинуть деньжат националистам из Шотландии и Уэльса, благо что там после мигрантской оккупации правые набирают вес.