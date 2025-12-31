Атаки ВС России в Одессе привели к проблемам со светом, теплом и водой
В разных регионах Украины сегодня ночью гремели взрывы. В частности, сообщается о прилетах в Одессе.
Такая информация поступает от украинских СМИ и местных пабликов.
В Одессе в ночное время звучали взрывы. Первые сообщения об этом стали появляться после часа ночи.
Атаки ВС России на объекты в Одессе привели к серьезным проблемам со светом, теплом и водой. Местные источники сообщают о пожаре на энергетическом объекте. В результате прилетов по нему произошло большое возгорание. Других подробностей пока не сообщают.
Объекты в Одессе подвергаются ударам регулярно. Так, вчера из города также поступали сообщения о пожарах. Причиной тому стали атаки российских дронов. Они атакуют объекты в городе, прилетая со стороны Черного моря.
Чаще всего ударам подвергаются энергетические объекты и портовая инфраструктура. Из-за повреждений энергооборудования в Одессе часто и надолго отключают электропитание. Также в последнее время российские военные поражают беспилотниками-камикадзе мосты в Одесской области.
В регионе сегодня объявляли воздушную тревогу. Также этот режим действует в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.
О взрывах сообщали и из украинской столицы.
В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что действия Вооруженных сил РФ являются ответом на агрессивные атаки ВСУ на российские регионы. При этом наши военные, в отличие от украинских, избегают наносить удары по жилым кварталам и социальным объектам.
