Атаки ВС России в Одессе привели к проблемам со светом, теплом и водой

2 584 7
Атаки ВС России в Одессе привели к проблемам со светом, теплом и водой

В разных регионах Украины сегодня ночью гремели взрывы. В частности, сообщается о прилетах в Одессе.

Такая информация поступает от украинских СМИ и местных пабликов.

В Одессе в ночное время звучали взрывы. Первые сообщения об этом стали появляться после часа ночи.

Атаки ВС России на объекты в Одессе привели к серьезным проблемам со светом, теплом и водой. Местные источники сообщают о пожаре на энергетическом объекте. В результате прилетов по нему произошло большое возгорание. Других подробностей пока не сообщают.

Объекты в Одессе подвергаются ударам регулярно. Так, вчера из города также поступали сообщения о пожарах. Причиной тому стали атаки российских дронов. Они атакуют объекты в городе, прилетая со стороны Черного моря.

Чаще всего ударам подвергаются энергетические объекты и портовая инфраструктура. Из-за повреждений энергооборудования в Одессе часто и надолго отключают электропитание. Также в последнее время российские военные поражают беспилотниками-камикадзе мосты в Одесской области.

В регионе сегодня объявляли воздушную тревогу. Также этот режим действует в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

О взрывах сообщали и из украинской столицы.

В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что действия Вооруженных сил РФ являются ответом на агрессивные атаки ВСУ на российские регионы. При этом наши военные, в отличие от украинских, избегают наносить удары по жилым кварталам и социальным объектам.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 09:17
    Ну,устройте наконец полный вечер на хуторе близ Диканьки...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 09:28
      Одесса,как и вся Украина, все заслужили- честно. Своим " хатаскраю", своим молчанием и наплевательством. Теперь,пусть сидят при лучине и ходят в ведро. Ещё и спасибо пусть скажут,что бомбят,выборочно и весьма аккуратно.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 09:19
    Объекты в Одессе подвергаются ударам регулярно

    На фоне атаки на резиденцию Путина, я бы желал услышать о полном разрушении Банковой вместе с их обитателями!
    Но и так неплохо.
    С наступающим чубатые! laughing
  3. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 09:21
    Атаки ВС России на объекты в Одессе привели к серьезным проблемам со светом, теплом и водой.
    Да со светом, теплом, и водой проблем нет. Вот без них таки проблема.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 09:26
      wink Самая большая проблема в городе-отсутствие канализации..
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:45
    ❝ Атаки ВС России в Одессе привели к проблемам со светом, теплом и водой ❞ —

    — Не будет света, тепла и воды – и проблем не будет. ...
  5. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 09:55
    Нет портовой инфраструктуры - нет денег. Наши войска заставят принять противника наши требования и мир на наших условиях.