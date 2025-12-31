Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ на резиденцию Путина

4 177 35
Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ на резиденцию Путина

По словам американского постоянного представителя при НАТО Меттью Уитакера, США изучат разведданные о недавней атаке украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

По оценке Уитакера, со стороны Киева было бы «несколько бестактно» пытаться осуществить подобную атаку, когда возможно заключение мирного соглашения и завершение вооруженного конфликта. Постпред США при НАТО также добавил, что он знает, что Украина отрицает эту атаку, которая выглядит как крайне безрассудный и контрпродуктивный поступок на фоне ведущихся переговоров. При этом Уитакер не уверен, что Киев действительно мог пойти на такой нелогичный шаг, когда появилась возможность прекратить боевые действия.



Ранее Уитакер отмечал, что он чрезвычайно удивлен, что Россия не отказывается от своих целей ради заключения мирного соглашения и остановки боевых действий. Он упрекнул Путина в том, что президент России в своих выступлениях не упоминает о многочисленных потерях и не готов поступиться заявленными целями СВО ради заключения мира на предложенных США условиях.

По мнению Уитакера, результаты, достигнутые ВС РФ на поле боя, весьма скромные и явно не стоят понесенных Россией потерь. Исходя из этого, американский чиновник призывает Россию поступиться частью своих требований, как можно скорее пойти на компромисс и заключить мир на не совсем выгодных для себя условиях.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    -17
    Сегодня, 10:24
    Дорогие россияне, нас опять обманули, прошу отнестись с пониманием. Нужно потерпеть ещё чуть-чуть.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 10:44
      Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ на резиденцию Путина

      Напомнило мне цитату из фильма. Кричит исполнителям по телефону: "Я, сказал чтобы их ограбили и избили, а они их взорвали и убили, а это - хулиганство!" am
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:25
        Бестактно - это в смысле - а сами по резиденциям что не били? Давно пора было. Леди hi
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 11:48
        Ясная
        Сегодня, 10:44

        hi Банда наглосаксов- матрасников и мелко бритов, вместе с НАТО не надо и гейропой спровоцировала и технически направляло действия хунты жыдо наркофюрера, а теперь строят невинные ро жи вместе с рыжим нарциссом из Фашингтона.
  2. Руслан М Звание
    Руслан М
    +15
    Сегодня, 10:25
    То есть атаку на их башни близнецы тоже можно классифицировать всего лишь бестактной, а не актом терроризма? Ну Ок.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:28
    Небось тоже имеет свой нехилый гешефт от еврейского 95-го квартала , вот и фильтрует свой базар.
  4. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 10:32
    Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ

    Это только победителей не судят. А неудачников - так аж бегом. Если бы резиденция была уничтожена или повреждена, текст п-совского заявления был бы совсем другим.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:32
    Сталин Гитлера не давал убивать.
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 13:01
      Hitler didnt kill stalin
      But beria and malenkov stopped doctors
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 10:38
    американский чиновник призывает Россию поступиться частью своих требований, как можно скорее пойти на компромисс и заключить мир на не совсем выгодных для себя условиях.

    Разбежался американец...что мы ему индейцы что ли...туфту нам впаривает ,даже не морщится.
    США изучат разведданные о недавней атаке украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Эта атака была на центр управления России...по сути была проверка очередной красной линии Кремля...адекватного ответа пока не последовало...стало быть дальше последует атака уже на более высоком уровне...
    Возможно ВСУ атакуют хранилища с ядерными боеприпасами.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Возможно ВСУ атакуют хранилища с ядерными боеприпасами.

      По информации украинских ресурсов, ВСУ в ночь встречи в США Зеленского и Трампа пытались атаковать российский командный пункт стратегических ядерных сил сдерживания (СЯС).
  7. lshka Звание
    lshka
    +4
    Сегодня, 10:51
    "Ранее Уитакер отмечал, что он чрезвычайно удивлен, что Россия не отказывается от своих целей ради заключения мирного соглашения и остановки боевых действий"
    А он не подумал, ради чего все ето задумывалось и отказ от целей-это будет означать, что все было напрасно?
  8. stels_07 Звание
    stels_07
    -3
    Сегодня, 10:56
    Страшный ответ России уже был?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -5
      Сегодня, 11:13
      Страшный ответ России уже был?
      Отвечаем страшно с февраля 2022 года. laughing
  9. красноярск Звание
    красноярск
    +3
    Сегодня, 10:56
    Свою циничность - атаковать резиденцию - "несколько бестактно", дескать атаковать жилую многоэтажку соответствует правилам приличного тона, прикрыл - "когда возможно заключение мирного соглашения и завершение вооруженного конфликта."
  10. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:00
    Вырисовывается такая картина: производится атака на первое лицо страны и стратегический центр управления ЯО,посмотрим кому ЭТО выгодно и как осуществимо.
    Понятно,кохлы по своей упёртости здесь на первом месте.Но за "ниточки" управления дёргают другие.Островитянам всё это выгодно вдвойне--урон России и краина на вечном крючке и денежки капают.
    Но и определённые круги пин досов в теме и деле...Трамп о мире печётся, а ему "свинью"..разведданные то чьи??Так что этот дятел молчал бы лучше...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:59
      Цитата: HAM
      Трамп о мире печётся, а ему "свинью"..разведданные то чьи??Так что этот дятел молчал бы лучше...

      А что уму делать ? Военный бюджет приняли не по его плану, ограничили вывод войск США из Европы и включили военную помощь Украине. Вот приходится как ужу между двух стульев лавировать.
  11. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 11:04
    Саго лишь мелкое хулиганство как фильме «Операция Ы»
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:04
    У президента США больше шансов умереть неожиданно ,чем у нашего Президента - если внимательно анализировать что сказал Зеленский.Трамп сглотнул угрозы обезьяны.Типа это оскорбления .
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Руслан М
    атаку на их башни близнецы тоже можно классифицировать всего лишь бестактной, а не актом терроризма?
    Это смотря с какой стороны смотреть wink
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:20
    У президента США больше шансов умереть неожиданно ,чем у нашего Президента - если внимательно анализировать что сказал Зеленский.Трамп сглотнул угрозы обезьяны.Типа это оскорбления .
  15. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Сегодня, 11:29
    В своем рождественском обращении киевский лидер террористов Зеленский упомянул смерть Путина!

    Террористический режим Зеленского в прошлом нападал на гражданские грузовые суда (Гамбия, Турция, Оман) в международных водах, не обращая внимания на экипажи! Это терроризм!
    И тот, кто нападает на гражданские грузовые суда, также нападает на резиденцию Путина или на один из его штабов.
    Прежде всего, важно помнить, что Украина не может осуществить подобные атаки без поддержки Запада, поскольку ей не хватает необходимых спутников для разведки. Поскольку участие администрации Трампа крайне маловероятно, подозреваемыми остаются только европейцы, причем Германия, вероятно, находится на первом месте, учитывая, что Бундесвер — единственная европейская армия, располагающая подробными картами местности России. Однако к этому может быть причастна и британская разведка MI6.

    Однако

    Если предположить, что это операция под ложным флагом, то уже сейчас можно предсказать, что произойдет с солдатами ЕС на Украине! Зеленский вместе с ЕС организует операцию под ложным флагом против солдат ЕС и попытается обвинить в этом Россию.

    С этой точки зрения, поджигатели войны и военные преступники ЕС наконец-то получили долгожданную войну против России.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: LeutnantTom
      Германия, вероятно, находится на первом месте, учитывая, что Бундесвер — единственная европейская армия, располагающая подробными картами местности России

      Бугагага, университет в Грузии и Колумбийский университет продавали до 2014 советские Генштабовские карты 1:25 000 и 1:10 000 с грифом "Секретно" по 5 долларов за лист.
      В 1990е столько бросили в Республиках что было бы диким изумлением - если бы этих карт не было в НАТО.
      Более того, современная геодезия позволяет легко оцифровать и уточнить эти карты.
  16. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Сегодня, 11:38
    Цитата: alexputnik17
    Сталин Гитлера не давал убивать.

    По этой логике Гитлер тоже не давал убивать Сталина, Черчилля, Рузвельта и даже Жукова с Рокоссовским. Так что-ли?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Юрий Васильев
      Цитата: alexputnik17
      Сталин Гитлера не давал убивать.

      По этой логике Гитлер тоже не давал убивать Сталина, Черчилля, Рузвельта и даже Жукова с Рокоссовским. Так что-ли?

      Без "этой логики" - в 1942 Сталин отменил готовившиеся и запретил подготовку покушений на Гитлера и вверховных бонз 3 Рейха.
  17. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:44
    А удары по пляжам с отдыхающими гражданами это видимо было "тактным"?
    1. Saturn VII
      Saturn VII
      -2
      Сегодня, 12:00
      А удары по пляжам с отдыхающими гражданами это видимо было "тактным"?

      Да думаю руководство всех стран больше всего боиться того, что войны перейдут на новый уровень. Когда воевать будут уже не простые люди, а страны начнут высокоточными ударами выносить исключительно руководство друг друга. Возможности для этого давно есть. Да и с точки зрения гуманизма, так будут минимальные потери среди гражданского населения и военных. Только вот руководство понимает, что тогда гибнуть будут они сами, а не кто то там из простолюдинов которых не жалко. А им самим гибнуть ну очень не хочется. То ли дело воевать руками простого народа.
  18. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:51
    чиновник призывает Россию поступиться частью своих требований, как можно скорее пойти на компромисс и заключить мир на не совсем выгодных для себя условиях.

    Ну начинается ! Теперь и США впрягаются в европейскую "камарилью", зная прекрасно что бандорейх трещит по всем швам.
    И это после атаки на резиденцию президента, бандеровскими отморозками во главе с местечковым евреем.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 12:15
      И это после атаки на резиденцию президента, бандеровскими отморозками во главе с местечковым евреем

      А что, разве существует договоренность между руководством РФ и руководством Украины, которая определяет места, запрещенные для нанесения ударов в рамках СВО?
      И да, употребив слово "местечковый", вы, конечно же, не подпадаете под категорию "антисемит" laughing
  19. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 12:03
    Тогда, нападения на башни-блезнцы было просто неинтеллигентно!
  20. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 12:18
    также добавил, что он знает, что Украина отрицает эту атаку,
    Украина отрицает,но атака была.С эстонии,получается тогда?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 13:18
      ПВО сработало отлично.
      Дроны были сбиты за сотни километров от резиденции на Валдае.
      Обломки дронов упали на безлюдной местности и ничего не повредили.
  21. Maluck Звание
    Maluck
    +1
    Сегодня, 12:30
    ....результаты, достигнутые ВС РФ на поле боя, весьма скромные и явно не стоят понесенных Россией потерь.

    Он никак не может понять, что дело не в результатах, а в потерях нанесенных противнику.
    Если наша армия, действуя кавалерийским наскоком пыталась бы захватить максимум территорий, то наши потери были бы в разы выше нынешних.
    Так что тактика выбранная ВПР - максимальное уничтожение сил противника, при минимальных потерях со своей стороны и при этом не ставя цели по максимальному захвату территорий, приведет к тому, что после стачивания армии 404, территорий для восстановления после войны будет значительно меньше и обойдется это значительно дешевле.
    Рано или поздно украинец закончится и большая часть б\у сама упадет к нам в руки не затронутая войной.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 13:02
      Так что тактика выбранная ВПР - максимальное уничтожение сил противника, при минимальных потерях со своей стороны и при этом не ставя цели по максимальному захвату территорий

      Вы живете представлениями времен "Бородинского поля", когда разбив рать противника можно было беспрепятственно двигаться вглубь его территории.
      Уже ВОВ наглядно показала, что такая тактика невозможна против равного по силам противника и в затянувшейся войне главную роль играет тыл. Тыл, который позволяет (или не позволяет) создать кратное превосходство по оружию и боеприпасам над противником.
      И да, при таком характере военных действий, когда нет крупных котлов, сопровождающихся избиением врага, потери сторон обычно соизмеримые
  22. alex007i Звание
    alex007i
    0
    Сегодня, 13:17
    Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ на резиденцию Путина

    адвокат дьявола