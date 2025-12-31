Постпред США при НАТО назвал «бестактной» атаку ВСУ на резиденцию Путина
По словам американского постоянного представителя при НАТО Меттью Уитакера, США изучат разведданные о недавней атаке украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина.
По оценке Уитакера, со стороны Киева было бы «несколько бестактно» пытаться осуществить подобную атаку, когда возможно заключение мирного соглашения и завершение вооруженного конфликта. Постпред США при НАТО также добавил, что он знает, что Украина отрицает эту атаку, которая выглядит как крайне безрассудный и контрпродуктивный поступок на фоне ведущихся переговоров. При этом Уитакер не уверен, что Киев действительно мог пойти на такой нелогичный шаг, когда появилась возможность прекратить боевые действия.
Ранее Уитакер отмечал, что он чрезвычайно удивлен, что Россия не отказывается от своих целей ради заключения мирного соглашения и остановки боевых действий. Он упрекнул Путина в том, что президент России в своих выступлениях не упоминает о многочисленных потерях и не готов поступиться заявленными целями СВО ради заключения мира на предложенных США условиях.
По мнению Уитакера, результаты, достигнутые ВС РФ на поле боя, весьма скромные и явно не стоят понесенных Россией потерь. Исходя из этого, американский чиновник призывает Россию поступиться частью своих требований, как можно скорее пойти на компромисс и заключить мир на не совсем выгодных для себя условиях.
