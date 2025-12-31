Камера, мотор, «зачищаем Гуляйполе»: украинские пользователи не поверили ВСУ

Камера, мотор. Эпизод «Зачищаем Гуляйполе». А ничего, что в кадре Зализничное?

Если Станиславского у нас ещё не запретили, то скажу его словами: не верю. Это не моё родное Гуляйполе.

Украинские военные опубликовали в сети кадры, на которых, как утверждается, они «ворвались в Гуляйполе и проводят там зачистку».Комментирующие кадры военнослужащие армии противника в конце публикуемых роликов заявили, что «российских военных на зачищенных территориях не осталось». Причём, что интересно, на тех кадрах, которые растиражировал противник, российских военных не было изначально. Это дало повод сомневаться в правдивости заявлений о «прорыве и закреплении в Гуляйполе» даже украинским пользователям.В итоге оказалось, что ни в какое Гуляйполе отряды противника не заходили. На представленных кадрах – село Зализничное, до которого российские Вооружённые силы пока не дошли.Соответственно, публикации ресурсов противника вполне можно расценивать как антикриз, который приурочен к Новому году – чтобы в очередной раз состряпать послание о том, что «на фронте всё в порядке и ВСУ успешно контратакуют».Пара комментариев от украинских пользователей:При этом нельзя исключать и такого развития событий, при котором противник всё же попытается прорываться непосредственно в Гуляйполе. Несколькими днями ранее такая попытка была предпринята к северу от города. Тогда механизированная колонна ВСУ была разбита. Но как минимум для «картинки контрнаступа» могут постараться провести ещё несколько попыток.На данный момент локальное контрнаступление противнику в той или иной степени удаётся в районе Купянска. Там ВСУ прикладывают всё новые и новые усилия для возвращения под свой контроль всего центра города. Пока им этого не удалось. В качестве одной из мер противодействия российская армия расширила западный фланг на Купянском направлении, продвинувшись в Московке и окрестностях.