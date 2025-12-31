Камера, мотор, «зачищаем Гуляйполе»: украинские пользователи не поверили ВСУ

Украинские военные опубликовали в сети кадры, на которых, как утверждается, они «ворвались в Гуляйполе и проводят там зачистку».

Комментирующие кадры военнослужащие армии противника в конце публикуемых роликов заявили, что «российских военных на зачищенных территориях не осталось». Причём, что интересно, на тех кадрах, которые растиражировал противник, российских военных не было изначально. Это дало повод сомневаться в правдивости заявлений о «прорыве и закреплении в Гуляйполе» даже украинским пользователям.



В итоге оказалось, что ни в какое Гуляйполе отряды противника не заходили. На представленных кадрах – село Зализничное, до которого российские Вооружённые силы пока не дошли.



Соответственно, публикации ресурсов противника вполне можно расценивать как антикриз, который приурочен к Новому году – чтобы в очередной раз состряпать послание о том, что «на фронте всё в порядке и ВСУ успешно контратакуют».

Пара комментариев от украинских пользователей:

Камера, мотор. Эпизод «Зачищаем Гуляйполе». А ничего, что в кадре Зализничное?

Если Станиславского у нас ещё не запретили, то скажу его словами: не верю. Это не моё родное Гуляйполе.

При этом нельзя исключать и такого развития событий, при котором противник всё же попытается прорываться непосредственно в Гуляйполе. Несколькими днями ранее такая попытка была предпринята к северу от города. Тогда механизированная колонна ВСУ была разбита. Но как минимум для «картинки контрнаступа» могут постараться провести ещё несколько попыток.

На данный момент локальное контрнаступление противнику в той или иной степени удаётся в районе Купянска. Там ВСУ прикладывают всё новые и новые усилия для возвращения под свой контроль всего центра города. Пока им этого не удалось. В качестве одной из мер противодействия российская армия расширила западный фланг на Купянском направлении, продвинувшись в Московке и окрестностях.

  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:54
    На представленных кадрах – село Зализничное, до которого российские Вооружённые силы пока не дошли.

    "Губы надо смазывать. "
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 11:05
    Хиборги до сих пор аеропор Донецкий "контролируют" , укро-лохи верють.
  3. tur-tur Звание
    tur-tur
    +5
    Сегодня, 11:06
    Что бы не лажануться нужно заранее снимать кадры в тех местах куда ВС РФ ещё на зашли. А потом показывать - упс смотрите вот мы зачищаем....Одессу!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 11:39
      Что бы не лажануться нужно заранее снимать кадры

      Использование "консерв" Куевом давно поставлено на поток.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 11:14
    На данный момент локальное контрнаступление противнику в той или иной степени удаётся в районе Купянска. Там ВСУ прикладывают всё новые и новые усилия для возвращения под свой контроль всего центра города. Пока им этого не удалось.

    У Рыбаря совсем другая информация по Купянску. ВСУ практически заняли весь центр, а так-же прорвались на северные окраины города. Российские операторы БПЛА поражают пехоту ВСУ, но их возможности снижены из-за непогоды.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 12:16
      Это блогера давно в сети называют рыдарь
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:09
    Как раз и опять именно тот случай, ситуация, когда все ждут окончательный, конкретных итогов!
    А так, удачи нашим воинам!!! soldier
  6. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 12:26
    Киевбандерфильм и не то снимет)
  7. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 13:16
    Освобождение Гуляйполе это радость.
    Столица Анархии теперь в России.
    Ура! Товарищи!