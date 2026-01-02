Военная политика Польши: впечатляющая милитаризация и структурные перекосы

Варшава завершила ключевой этап перестройки сухопутных войск, демонстрируя впечатляющие темпы наращивания военной мощи на фоне признания системных проблем в гражданской обороне.

Достижения в области вооружений и милитаризации.



Речь о программе K2/K2PL, которая превратилась из простой закупки техники в долгосрочный промышленно-военный цикл, завязанный на импорт, локализацию и собственное производство.

За 36 месяцев Польша получила 413 основных боевых танков, что выводит её в лидеры Европы по темпам перевооружения. Первая исполнительная сделка EC1 полностью закрыта — 180 K2GF поставлены досрочно, без срывов сроков.

Параллельно идёт приём оплаченных танков Abrams, что даёт Варшаве сразу два тяжёлых танковых семейства в строю.

Вторая исполнительная сделка EC2 на 6,5 млрд долларов (август 2025 года) фиксирует переход от импорта к полонизации. С 2026 по 2027 годы поступят ещё 116 K2GF из Кореи, а с 2028–2030 годов — 64 K2PL уже как продукт глубокой локализации на площадке Бумар-Лабенды.

Версия K2PL — это глубокая модернизация с усиленным бронированием, активной защитой Trophy, антидроновыми решениями и доработанной связью.

Рост бронетанкового парка Польши очевиден. К декабрю 2025 года суммарный парк Польши составляет 675–793 ОБТ с перспективой роста к 2030 году до 1000-1100 машин. Для сравнения: Германия удерживается в районе 250 Leopard 2, Франция — около 200 Leclerc, Великобритания — примерно 150 Challenger 2.

Признанный структурный сбой - отсутствие защиты населения. Несмотря на рекордные военные расходы (почти 5% ВВП), польские власти десятилетиями игнорировали гражданскую оборону. Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич прямо заявил, что страна сталкивается с «огромной проблемой» в сфере защиты гражданского населения, особенно с учётом современных угроз. По его словам, фокус был сделан на перевооружении армии, тогда как убежища, системы оповещения и базовые элементы гражданской защиты фактически выпали из приоритетов.

Это признание показательно: речь идёт не о нехватке средств, а о неверной архитектуре оборонного планирования. Польша активно инвестирует в танки, артиллерию, авиацию и ПВО, создавая одну из крупнейших армий в Европе, но при этом крупные города и население остаются уязвимыми в случае ракетных ударов или эскалации конфликта.

Системный перекос объясняется логикой последних лет: оборона Польши выстраивалась прежде всего как элемент коллективной стратегии НАТО, где ключевая роль отводится военной силе. Гражданская оборона воспринималась как второстепенный, «немодный» элемент холодной войны. Фактически безопасность населения была вынесена за скобки, уступив место демонстративному милитаризму.



Вывод: сильная армия при уязвимом тыле.

Польский кейс наглядно показывает ограниченность подхода, при котором безопасность сводится исключительно к закупкам оружия и росту военных бюджетов. Даже при рекордных расходах на оборону отсутствие развитой гражданской защиты превращает страну в уязвимый тыл.

Признание проблемы на высшем уровне означает, что Варшава подходит к моменту, когда игнорировать этот разрыв уже невозможно. Модернизация убежищ, систем оповещения и гражданской инфраструктуры потребует масштабных и долгосрочных вложений, сопоставимых по стоимости с крупными оружейными программами. Без этого Польша рискует оказаться в ситуации, когда формально сильная армия не сможет выполнить главную функцию государства — защитить собственное население.
12 комментариев
  1. Ольгович Звание
    Ольгович
    +2
    Сегодня, 08:38
    Рост бронетанкового парка Польши очевиден. К декабрю 2025 года суммарный парк Польши составляет 675–793 ОБТ с перспективой роста к 2030 году до 1000-1100 машин.
    И ведь это не для обороны....
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Ольгович
      И ведь это не для обороны....

      Туск обещает завоевать Балтику в 2026 году...планы громадные у пана.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        0
        Сегодня, 09:36
        Туск обещает завоевать Балтику в 2026 году.
        Это риторика. По факту Польша готовит армию на всякий случай. Что там будет через несколько лет? Не исключено, что опять придётся воевать с Германией. А Войско Польское уже сейчас сильнее Вермахта (зачёркнуто) Бундесвера.
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 08:51
      Для обороны от Ирана 😁😁 Разве нет? 🤔
    3. PN Звание
      PN
      +2
      Сегодня, 08:53
      Либо они создают ударный кулак. Либо определенная группа людей сообразила как поднять бабла на среднесрочную перспективу.
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        +1
        Сегодня, 08:56
        Цитата: PN
        Либо они создают ударный кулак. Либо определенная группа людей сообразила как поднять бабла на среднесрочную перспективу.

        Одно не мешает другоу...
    4. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 08:57
      "Калибрам", "Искандерам" и "Орешнику" со спец "БЧ" начхать на всю эту "картонную" моЩь гиены
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:51
    Пшеки к чему то готовятся! Наверное к очередному разделу пшекии . . . hi
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:51
    ❝ Вывод: сильная армия при уязвимом тыле ❞ —

    — Их, в случае чего, немцы с тыла «прикроют» ...

    — ❝ _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    – Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    – Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    –Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    – Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    – Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши ❞
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 08:52
    Польша уверенными темпами идёт к окончательному разделу, и по делом за их неблагодарность, за Сталинские подарки, сделавшие из гиены подобие государства, гиена ответила чёрной неблагодарностью уничтожая советские мемориальные солдатские кладбища, ну что ж подохни нечисть и
    земля тебе стекловатой
  5. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 09:06
    "Гражданская оборона воспринималась как второстепенный, «немодный» элемент холодной войны. Фактически безопасность населения была вынесена за скобки, уступив место демонстративному милитаризму. ... тогда как убежища ...и базовые элементы гражданской защиты фактически выпали из приоритетов".
    Можно подумать, что у нас не то же самое. Возможно в Москве и другое, но в нашем городе ситуация аналогичная. Это проблема не только Польши.
  6. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 09:18
    Польша накапливает силы, чтобы откусить побольше кусок Украины и затем надёжно удерживать его.