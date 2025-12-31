В последнее время некоторые европейские политики начинают постепенно менять свою позицию в отношении России и отказываются от своих прежних заявлений о якобы существующей «российской угрозе» для стран НАТО.Как напоминает бывший советник НАТО и полковник Генштаба швейцарской армии Жак Бо, когда еще совсем недавно в Европе постоянно твердили, что Россия якобы вот-вот нападет на НАТО, глава американской нацразведки Тулси Габбард заявила, что все эти прогнозы являются ложью и откровенной пропагандой. Сейчас же некоторые европейские политики изменили свое мнение. Так, президент Финляндии Стубб весьма неожиданно заявил, что Россия не представляет угрозы, после чего глава эстонской разведки Каупо Розин признал, что у России нет намерения нападать на Прибалтику. Таким образом, можно убедиться, что многие европейцы отказываются от своей прежней позиции.По мнению швейцарского эксперта, в настоящее время наибольшую опасность для Европы представляет отнюдь не Россия, Китай или Иран, а собственные некомпетентные политики. Бо отмечает, что главная проблема Европы заключается в отсутствии сильного руководства, способного объективно оценивать ситуацию. С самого начала российской операции лидеры стран Европы пытались убедить себя в том, что Россия слаба, однако внезапно оказалось, что она чрезвычайно сильна.Между тем, несмотря на это, страны НАТО не отказались от своих агрессивных намерений в отношении России и в последние годы беспрецедентно наращивают свою активность у ее западных границ. Европа стремительно милитаризируется, объясняя это необходимостью сдерживать пресловутую «российскую угрозу».

