Швейцарский эксперт: внезапно оказалось, что Россия чрезвычайно сильна

В последнее время некоторые европейские политики начинают постепенно менять свою позицию в отношении России и отказываются от своих прежних заявлений о якобы существующей «российской угрозе» для стран НАТО.

Как напоминает бывший советник НАТО и полковник Генштаба швейцарской армии Жак Бо, когда еще совсем недавно в Европе постоянно твердили, что Россия якобы вот-вот нападет на НАТО, глава американской нацразведки Тулси Габбард заявила, что все эти прогнозы являются ложью и откровенной пропагандой. Сейчас же некоторые европейские политики изменили свое мнение. Так, президент Финляндии Стубб весьма неожиданно заявил, что Россия не представляет угрозы, после чего глава эстонской разведки Каупо Розин признал, что у России нет намерения нападать на Прибалтику. Таким образом, можно убедиться, что многие европейцы отказываются от своей прежней позиции.



По мнению швейцарского эксперта, в настоящее время наибольшую опасность для Европы представляет отнюдь не Россия, Китай или Иран, а собственные некомпетентные политики. Бо отмечает, что главная проблема Европы заключается в отсутствии сильного руководства, способного объективно оценивать ситуацию. С самого начала российской операции лидеры стран Европы пытались убедить себя в том, что Россия слаба, однако внезапно оказалось, что она чрезвычайно сильна.

Между тем, несмотря на это, страны НАТО не отказались от своих агрессивных намерений в отношении России и в последние годы беспрецедентно наращивают свою активность у ее западных границ. Европа стремительно милитаризируется, объясняя это необходимостью сдерживать пресловутую «российскую угрозу».
  1. Татьяна Звание
    Татьяна
    +5
    Сегодня, 11:47
    "По мнению швейцарского эксперта, в настоящее время наибольшую опасность для Европы представляет отнюдь не Россия, Китай или Иран, а собственные некомпетентные политики."

    Все эти "собственные некомпетентные политики" - просто временщики во власти, которые "откатами" от Зеленюги в свой личный карман коррупционным образом зарабатывают на милитаризации своих стран и на войне в Украине.
  2. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:47
    Пролетал один швейцарский эксперт мимо планетки и решил заглянуть, а кто такие Русские. И оказывается они крепкие орешки. И истории для таких экспертов не существует.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 11:53
    лидеры стран Европы пытались убедить себя в том, что Россия слаба, однако внезапно оказалось, что она чрезвычайно сильна.

    "Какая неожиданная встреча!" (с) fellow Внезапность - наш, Суворовский стиль! winked
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      -1
      Сегодня, 12:04
      Какая радость! Кто к нам пришел!!! Цитата. Карбас - Барабас. Как-то так они наши войска встречать собрались. Видимо головой иногда думают.
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 11:57
    Небольшое замечание:как только Тулси не заметила угрозы,так сразу угрозу не замечают швейцарцы,а что просто удивительно--эстонцы....! А говорят Эстония--тормоза!...неправда -очень даже резвые,нос по ветру....
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:58
    многие европейцы отказываются от своей прежней позиции.
    С чего б это вдруг?
    Медведь в лесу здоров и благоденствует, в чем причина их переобувания?
    Возможно нос по ветру держат, а ветер то из за океяна дует!
    Впрочем, они лучше к России относится не будут, не захотят, так шо на их здравомыслия надеятся не стоит. soldier
  6. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 12:04
    Берегись когда тебя хвалит враг - Китайская мудрость.
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 12:06
    "Россия никогда не бывает такой сильной, как ( прежде всего, ей самой ) кажется, но она никогда не бывает такой слабой, как нам хочется" ( приписывается Бисмарку ).
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Сегодня, 12:23
    Лабуда очередная.
    В наших СМИ тоже твердили, причем одновременно, что 1)нато вот-вот готовится напасть....
    2)что нато слабо, половина что есть из ангаров выехать не могут
    3)Что в отчетах Китай упоминанется раз в 10 чаще.

    Найти какого нибуть странного болтуна - непроблема нигде... как и зазомбировать свое население...
  9. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 12:29
    Швейцарцы, которые являются одними из самых умных в Европе, правы. С Новым годом всех вас, друзья! Желаю, чтобы 2026 год стал годом окончательной победы России над нацистской змеей Зеленского.
  10. Бан Зай Звание
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 12:46
    Установочные данные экперда, его значимость, уровень его мнения в мире-в студию... Очередная статейка, за пропаганду хорошо платят. Личные наблюдения за ситуацией в Украине с ноября 2013 года, и результаты работы изумительных начальниЧков, не потверждаются, данными типами статеек
  11. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    0
    Сегодня, 12:51
    еще совсем недавно в Европе постоянно твердили, что Россия якобы вот-вот нападет на НАТО

    С чего-бы Верховному Главноникем Некомандующему, нападать на блок стран, в которых находятся (элитное) жильё, банковские счета, яхты и в которых учатся дети его олигархических компрадоров?
  12. savenkovyra Звание
    savenkovyra
    0
    Сегодня, 12:57
    Сильна, да конечно же и по посажеными ворюгами, а точнее почти всеми замами министра обороны и фото отчётам в МО перед СВО, что до сих пор не можем достичь того, что смогли в 2022...
  13. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 13:04
    Как-то у них получается, что если слаба, то кричат "сейчас нападет" и готовятся воевать. А если сильна, то "не представляет угрозы". С такими соседями надо быть сильным.
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:12
    В последнее время некоторые европейские политики (целых один-два) начинают менять своё мнение... Мнение они не меняют, просто болтают в угоду ситуации. Мнение западная банда и не думала менять - Россия заноза, надо с ней покончить и заиметь себе гигантскую кормушку. Планы Трампа по сделкам вписываются в систему развала и завладения, их расчет на сдачу капиталом всего, что можно в обмен на "свободную торговлю" в отдалённой перспективе вполне оправдан. Поняли, что наскоком не взять, к тому же нужен внешний враг.