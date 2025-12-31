Сеул спустя полвека восстановит самостоятельность Корпуса морской пехоты

Южная Корея в рамках реформы своей армии решила восстановить самостоятельность Корпуса морской пехоты. На данный момент две южнокорейские дивизии морпехов в плане оперативного командования относятся к сухопутным войскам. Спустя полвека Корпус морской пехоты Республика Корея будет восстановлен как самостоятельная боевая и управленческая единица.Согласно плану, оперативное управление 1-й и 2-й дивизий морской пехоты будет возвращено КМП к концу 2026 и 2028 годов соответственно.Оперативное управление 1-й дивизией морской пехоты в настоящее время осуществляется командующим 2-м оперативным командованием сухопутных войск, а управление 2-й дивизией морской пехоты — командующим столичным корпусом сухопутных войск.Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак:Южнокорейская пресса пишет, что министр обороны также пообещал рассмотреть возможность повышения командующего КМП до звания четырёхзвёздного генерала. В настоящее время должность командующего Корпусом морской пехоты занимает трёхзвёздный генерал.Также будет рассмотрен вопрос о создании независимого оперативного командования для Корпуса морской пехоты, чтобы обеспечить его соответствующей командной структурой и системой вооружения, не уступающей другим видам и родам войск.Реформа является частью политических задач президента Ли Чжэ Мёна, направленных на реструктуризацию трёхсторонней военной структуры, состоящей из Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил, с целью предоставить Корпусу морской пехоты большую автономию.

