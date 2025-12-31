Сеул спустя полвека восстановит самостоятельность Корпуса морской пехоты

Южная Корея в рамках реформы своей армии решила восстановить самостоятельность Корпуса морской пехоты. На данный момент две южнокорейские дивизии морпехов в плане оперативного командования относятся к сухопутным войскам. Спустя полвека Корпус морской пехоты Республика Корея будет восстановлен как самостоятельная боевая и управленческая единица.

Согласно плану, оперативное управление 1-й и 2-й дивизий морской пехоты будет возвращено КМП к концу 2026 и 2028 годов соответственно.



Оперативное управление 1-й дивизией морской пехоты в настоящее время осуществляется командующим 2-м оперативным командованием сухопутных войск, а управление 2-й дивизией морской пехоты — командующим столичным корпусом сухопутных войск.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак:

Корпус морской пехоты останется в подчинении военно-морского флота, как и сейчас, но его независимость будет обеспечена за счёт предоставления командиру полномочий по командованию и надзору наравне с начальниками штабов каждого вида войск.

Южнокорейская пресса пишет, что министр обороны также пообещал рассмотреть возможность повышения командующего КМП до звания четырёхзвёздного генерала. В настоящее время должность командующего Корпусом морской пехоты занимает трёхзвёздный генерал.

Также будет рассмотрен вопрос о создании независимого оперативного командования для Корпуса морской пехоты, чтобы обеспечить его соответствующей командной структурой и системой вооружения, не уступающей другим видам и родам войск.

Реформа является частью политических задач президента Ли Чжэ Мёна, направленных на реструктуризацию трёхсторонней военной структуры, состоящей из Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил, с целью предоставить Корпусу морской пехоты большую автономию.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 11:59
    Повелись западной моде, свалили от нас, теперь говорят, локти кусают. А ведь и заводы у нас построили, и завалили нас нормальными недорогими машинами(сам ездил 6 лет на новеньком хюндае) и все были счастливы. Вот, что значит не иметь суверинитета и независимости, а скорее всего политической воли.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:58
    с целью предоставить Корпусу морской пехоты большую автономию.
    Интересно, а для чего нужна морская пехота Южной Кореи, не уж то хотят напасть на Северную Корею.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:58
    В вооружённы силах КНДР самый большой процент сил специального назначения .И эти силы имеют боевой опыт современной войны.Как то так .Я подозреваю что КМП США не имеют такого опыта.