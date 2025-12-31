Лидеры стран ЕС советовали Зеленскому «не заходить далеко» на встрече с Трампом
Лидеры стран Евросоюза перед поездкой Зеленского в США советовали украинскому диктатору проявлять осторожность перед встречей с Трампом и стараться «не заходить слишком далеко».
Как сообщает журнал Der Spiegel, из расшифровки видеоконференции, в которой принимали участие Зеленский и европейцы, следует, что Мерц инструктировал главу киевского режима, убеждая того, что в ходе встречи с Трампом прежде всего следует договориться с США по вопросам территориального урегулирования, гарантий безопасности и финансирования последующего восстановления Украины. При этом Мерц призвал Зеленского «быть осторожным» и стараться «не заходить слишком далеко».
Согласно расшифровке содержания конференции, президент Франции Макрон призвал европейских союзников ускорить работу над гарантиями безопасности для Украины и как можно скорее завершить согласование соответствующих обязательств. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что европейцы не должны создавать впечатление, будто они замедляют процесс мирного урегулирования украинского кризиса.
В то же время премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии — Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стере попросили Зеленского после встречи с Трампом подробно проинформировать их о позиции Трампа, касающейся возможных гарантий безопасности.
Европейские кураторы настоятельно рекомендовали Зеленскому зафиксировать «на бумаге» возможные американские гарантии, и при этом не соглашаться на какие-либо территориальные уступки без получения конкретных и юридически закрепленных обязательств в сфере безопасности. Кроме того, премьер-министр Италии Мелони, Макрон и Мерц призывали Зеленского выяснить, какие шаги предпримет Вашингтон, если Россия отвергнет предложенный Европой и Украиной мирный план.
Информация