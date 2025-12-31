Лукашенко: атака ВСУ на резиденцию Путина — это дичайший терроризм на госуровне

2 784 19
Лукашенко: атака ВСУ на резиденцию Путина — это дичайший терроризм на госуровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недавнюю атаку ВСУ на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.

При этом Лукашенко подчеркивает, что при расследовании обстоятельств украинской беспилотной атаки необходимо выявить истинных бенефициаров и организаторов этого террористического акта. Президент Белоруссии не исключает, что решение об атаке на резиденцию Путина Зеленский принимал не самостоятельно.

Лукашенко напомнил, что в ходе вооруженного конфликта на Украине сложилась ситуация, при которой ни одна из сторон ранее не атаковала первое лицо другой стороны. Белорусский лидер отметил, что Путину неоднократно предлагали ударить «Орешником» по украинским центрам принятия решений, но президент России ранее категорически отвергал эту идею.

По данным Минобороны России, в ходе атаки на резиденцию Путина ВСУ запускали дальнобойные БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей. При этом благодаря профессионализму российских военнослужащих ПВО удалось не допустить нанесения ущерба резиденции президента России.

Кроме того, удалось определить тип примененных ВСУ дронов. Один из сбитых беспилотников был идентифицирован как Chaklun-B 2.0. Этот БПЛА имеет взлетную массу до 65 кг и способен нести полезную нагрузку до 25 кг. Потолок высоты полета Chaklun-B 2.0 достигает 3000 метров, максимальная скорость — 155 км/ч и крейсерская — 130 км/ч. Дальность полета аппарата в этой модификации составляет более 900 км с временем нахождения в воздухе до 8 часов.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. RVAPatriot Звание
    RVAPatriot
    +2
    Сегодня, 13:49
    Ну если это Chaklun, турки замазаны по уши будут... их техника атакует стратегические объекты на территории России.... А хотя, продали папуасам в Украине... а дальше не трава не расти
    1. dimon642 Звание
      dimon642
      +2
      Сегодня, 15:14
      И почему Армия России четвертый год воюет с папуасами .
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 15:59
        Вы весь блок НАТО и их шестёрок называете папуасами? Если бы одни укронацики были бы, то ещё в 14 году взяли их бы, т.к. у них ни оружия, ни разведки, ни денег нет ничего своего. Эту колонию 404 готовили и вооружали уже после развала СССР.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 13:55
    Да ладно, гейропейские же заявили, что все законно, всё по ИХ правилам... wink
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 13:57
      По их же правилам, им в обратку, по самые помидоры. negative
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:18
        Увы, такие дела уже выходят за граници ведения "правильной войны"...
        Слишком много политики, а значит все очень мутно и со стороны обывателя, не понятно.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +2
      Сегодня, 14:44
      Этих тварей из гейропы по правилам квантовой механики уже давно пора расщеплить на атомы. И это будет самое правильное правило.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:46
        Все мутно и так будет оставаться до поры до времени...
        Что может произойти ПОТОМ, даже загадывать не хочется.
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 13:57
    Вот же хитро**пый флюгер, адвокат дьявола. Как же, без ведома клоуна такой удар готоаили и сделали.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +10
    Сегодня, 13:58
    А Лукашенко 4 года не замечал постоянные удары по российским городам? Гибели мирных жителей? Это не было терроризмом?
    1. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 14:10
      Нет. Это другое. А вот дачу царя трогать это перебор. Вынести Суджу это издержки военной операции, а попытка удара по госдаче это акт государственного терроризма. hi
  5. iljael Звание
    iljael
    -1
    Сегодня, 13:59
    Было загадкой для меня что же за Z выбрали на технику в начале СВО , а тут начал смотреть чародеев 82года и там ...
    https://my.mail.ru//mail/vitya-romanov-1955/video/426/41429.html?time=6950
    Фантазер однако наш добрейший Леопольд .
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +9
    Сегодня, 14:10
    Тероризм не бывает дичайшим или не дичайшим. Он просто есть или его нет.
    Это как с рыбой: или она свежая или тухлая.

    Атака на резиденцию - ничем не "круче", "медийнее" или "главнее", чем удары по гражданским в Краснодаре, Ростове, Крыму или Туапсе. Или в России люди отличаются друг от друга по "сортам важности"..?..
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Андрей Храмов
      Или в России люди отличаются друг от друга по "сортам важности"..?..

      А разве в этом есть сомнение или у вас зарплата и апартаменты сродни миллеровскими или сечиновским?
  7. sanik2020 Звание
    sanik2020
    0
    Сегодня, 14:11
    А Лукашенко 4 года не замечал постоянные удары по российским городам? Гибели мирных жителей? Это не было терроризмом?

    А что вы так вызверились на Лукашенко,будто он вам яйца дверью прищемил? И если только вы всё замечаете и всё знаете,почему сами не стали Батькой?
    А вообще,всех с наступающим,кроме фашистов и будьте добрее!
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 14:22
    Главное, что перед всем миром продемонстрирована ситуация, когда РФ можно бить, абсолютно не опасаясь ответа. Как так получилось? А всеми предыдущими " ответами" России на удары Запада.Терроризм дичайший, да. Но! Не менее дичайша трусость терпилы, которая и привела к проявлению этого терроризма.И что было сделано первым делом после удара? Правильно, был отчаянный вопль потерпевшего " Спаси Хозяин, приставь к ноге своего взбесившегося пса". Красит это Россию в глазах чуть приукрашенного " моралью", но в основе своей бандитскорожденного первобытного мира???Не похоже. Что то Лукашенко об этом не говорит.
  9. Madrina Звание
    Madrina
    +2
    Сегодня, 14:42
    Hold your horses, Alexander!
    Commanders of Armies are combatants, no matter how far from the front line.

    And Putin is the Supreme Commander- as is Trump and Zelensky, which means, the top prize in any war.

    That is also why Putin wears uniform with his name when he visits the frontline - in case he gets captured he will fall under Geneva protection - for whatever that would be worth in a nazi state.
    Read up the Geneva Convention.

    If Putin didn't want a bit of adrenalin he would have had eliminated Budanov and many other combatants and his MI6 consultants who have killed 150 people at the Crocus City Hall in Moscow.
  10. mog50 Звание
    mog50
    +1
    Сегодня, 14:57
    Война -это война , причем здесь терроризм?
  11. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    +2
    Сегодня, 15:00
    Ну, положим, ни разу не терроризм. Вполне законная цель. Президент = г**внокомандующий - комбатант по умолчанию. Но, для пропаганды, конечно, нажористо. Потому как королей и прочих главпаханов "цивилизованные страны" на войне, обычно, специально не убивали (по крайней мере, сразу). Их старались взять в плен с целью дальнейшего получения выкупа или принуждения к выгодным условиям мира. Или, если уж казнить, то потом - с почётом, способом, соответствующим их величеству. А тут такое неуважение. Понятно, что прочей илитке стало неуютно. Как-то не по правилам всё это. И что самое обидное, аналогичного пересидента с другой стороны уж точно мочить в сортире нельзя. Потому как невыгодно. Вдруг на умного заменят.