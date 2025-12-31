Лукашенко: атака ВСУ на резиденцию Путина — это дичайший терроризм на госуровне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недавнюю атаку ВСУ на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.
При этом Лукашенко подчеркивает, что при расследовании обстоятельств украинской беспилотной атаки необходимо выявить истинных бенефициаров и организаторов этого террористического акта. Президент Белоруссии не исключает, что решение об атаке на резиденцию Путина Зеленский принимал не самостоятельно.
Лукашенко напомнил, что в ходе вооруженного конфликта на Украине сложилась ситуация, при которой ни одна из сторон ранее не атаковала первое лицо другой стороны. Белорусский лидер отметил, что Путину неоднократно предлагали ударить «Орешником» по украинским центрам принятия решений, но президент России ранее категорически отвергал эту идею.
По данным Минобороны России, в ходе атаки на резиденцию Путина ВСУ запускали дальнобойные БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей. При этом благодаря профессионализму российских военнослужащих ПВО удалось не допустить нанесения ущерба резиденции президента России.
Кроме того, удалось определить тип примененных ВСУ дронов. Один из сбитых беспилотников был идентифицирован как Chaklun-B 2.0. Этот БПЛА имеет взлетную массу до 65 кг и способен нести полезную нагрузку до 25 кг. Потолок высоты полета Chaklun-B 2.0 достигает 3000 метров, максимальная скорость — 155 км/ч и крейсерская — 130 км/ч. Дальность полета аппарата в этой модификации составляет более 900 км с временем нахождения в воздухе до 8 часов.
