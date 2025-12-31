МО РФ показало схему движения и сбития БПЛА ВСУ при атаке на резиденцию Путина
Минобороны России опубликовало схему, на которой можно увидеть маршрут движения и сбития украинских беспилотников, примененных Киевом для атаки на госрезиденцию Путина в Новгородской области.
Атака осуществлялась с территорий Сумской и Черниговской областей, при этом противником был запущен 91 беспилотник самолетного типа, которые перемещались на предельно малых высотах. Как показано на представленной МО РФ карте, БПЛА летели к резиденции Путина по нескольким направлениям над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. В ходе противовоздушного боя все запущенные ВСУ БПЛА были уничтожены российскими силами ПВО.
В частности, 49 украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, один БПЛА противника был перехвачен над Смоленской областью, остальные дроны были уничтожены нашей ПВО над Новгородской областью. В отражении украинской террористической атаки применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Построение удара, количество задействованных дронов, с нескольких направлений летевших в район резиденции Путина в Новгородской области, однозначно говорит о том, что террористическая атака Киева была тщательно спланирована. Однако, несмотря на эшелонированный характер атаки, благодаря профессиональным действиям расчетов ПВО удалось избежать разрушений и пострадавших на территории России.
