МО РФ показало схему движения и сбития БПЛА ВСУ при атаке на резиденцию Путина

Минобороны России опубликовало схему, на которой можно увидеть маршрут движения и сбития украинских беспилотников, примененных Киевом для атаки на госрезиденцию Путина в Новгородской области.

Атака осуществлялась с территорий Сумской и Черниговской областей, при этом противником был запущен 91 беспилотник самолетного типа, которые перемещались на предельно малых высотах. Как показано на представленной МО РФ карте, БПЛА летели к резиденции Путина по нескольким направлениям над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. В ходе противовоздушного боя все запущенные ВСУ БПЛА были уничтожены российскими силами ПВО.



В частности, 49 украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, один БПЛА противника был перехвачен над Смоленской областью, остальные дроны были уничтожены нашей ПВО над Новгородской областью. В отражении украинской террористической атаки применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Построение удара, количество задействованных дронов, с нескольких направлений летевших в район резиденции Путина в Новгородской области, однозначно говорит о том, что террористическая атака Киева была тщательно спланирована. Однако, несмотря на эшелонированный характер атаки, благодаря профессиональным действиям расчетов ПВО удалось избежать разрушений и пострадавших на территории России.


  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:06
    Один значит в Смоленской области утилизировали, вот теперь математика сложилась :)
    1. Добрый Звание
      Добрый
      +1
      Сегодня, 15:45
      Надо нарисовать схему движения Орешника и отправить Зеле. Ожидание смерти, хуже самой смерти.
  2. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    -2
    Сегодня, 14:06
    А, в Смоленской и Тверской областях ПВО нет?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 14:21
      Прям с языка сняли! Смоленскую, Тверскую и частично Псковскую губернии вражеские бпла преодолели не встречая сопротивления с земли.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 14:48
        БПЛА летит на высоте не выше 50 метров а то и 30. Что бы на такой высоте обнаружить его, до радара ПВО должно быть не дальше 15-20 км, но это в теории реально намного меньше. Как вы себе представляете расстановку ПВО? Или по вашему мнению Торы посреди поля поставят? что бы перехватывать БПЛА который там может никогда не появится? Еще и круглосуточное дежурство надо организовать. Поэтому защищают объекты, а xoxлы используют разветданные НАТО на которых видно расстановку комплексов ПВО, и закладывают маршруты по которым могут обходить ПВО.
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 15:39
          Цитата: topol717
          БПЛА летит на высоте не выше 50 метров а то и 30. Что бы на такой высоте обнаружить его, до радара ПВО должно быть не дальше 15-20 км

          Я могу понять 1, ну 2, а их болше сорока, они ревут на десятки километров. Цель низколетящая, тихоходная. Какие Торы, куда делись все Шилки и Тунгуски, у нас же их было тысячи?
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 16:09
            Цитата: Kotofeich
            куда делись все Шилки и Тунгуски, у нас же их было тысячи?

            Шилки раздавал и продавал еще СССР ударными темпами - в соцлагерь, Африку и Сирию
        2. Фразах Звание
          Фразах
          +1
          Сегодня, 16:00
          Как вы себе представляете расстановку ПВО?

          Никому не интересные оправдания. Гражданским не фиг представлять. Как защитить свое родимое население, которое и содержит армию, обязаны представлять военные.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:51
        Причем,трассы проходят через или около Смоленска и Вязьмы,мимо аэродромов итд..Странно это все.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 15:04
          Возможно что просто не хватает систем ПВО для перехвата всех БПЛА.Но возможно что проблему удастся решить при помощи относительно не дорогих лазерных систем ПВО,но они конечно нужны в товарных количествах.В России разработали новую автоматизированную турель ЛПД-2000 для борьбы с беспилотниками. Комплекс применяется в составе мобильной огневой группы вместе с системой целеуказания Катран.

          . Система целеуказания «Катран» объединяет сразу несколько средств обнаружения и сопровождения воздушных целей. В её состав входят радиолокационная станция, лазерный целеуказатель, а также оптико-электронная система с автоматическим поиском и сопровождением объектов в воздухе.Такой набор позволяет обнаруживать дроны на разных дистанциях и в сложной помеховой обстановке.


          https://www1.ru/news/2025/12/28/v-rossii-sozdali-novuiu-turel-lpd-2000-s-rls-i-lazerom-dlia-unictozeniia-dronov.html

          Турель ЛПД-2000.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 15:22
            Кстати,в Смоленске кузница кадров для войскового ПВО.Сам туда в свое время планировал поступать...
          2. Добрый злыдень Звание
            Добрый злыдень
            -1
            Сегодня, 15:36
            Проблема не уничтожить БПЛА, проблема обнаружить его вовремя!
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 14:08
    Довольно плотная трасса и через три области...где ПВО России довольно насыщенное...дохлый номер.
    Центры управления защищаются ПВО по высшему разряду и преодолеть его БПЛА самолетного маловероятно.
    Не знаю чем думал Зеленский затевая подобную авантюру...но при повторении налета терпение у Путина может лопнуть.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не знаю чем думал Зеленский затевая подобную авантюру...но при повторении налета терпение у Путина может лопнуть.

      За вчерашнюю половину дня сбиты над Россией 109 дронов ВСУ. Нарушено электроснабжение части Подмосковья: Жуковский, Лыткарино, Раменское, восстановительные работы ведутся. Далее до 8 утра дежурными средствами ПВО сбиты 86 украинских БПЛА, из них 56 над Черным морем. В Туапсе повреждена газовая труба в жилом районе и причал в порту.
      Всю ночь шли прилеты по энергетике и ТЭЦ и портам Одессы, десятки Гераней-2. Рубикон выложил видео атак российскими дронами по судам в порту Одессы - они остались на плаву, но серьезно повреждены.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 14:12
        Ставки подымаются...Новый Год будет весьма специфичным. what
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 14:19
      Инфографика прилетов по Украине за 2025 год по версии ВСУ. Радует также повышающееся качество БПЛА.

      . Украинский зенитный дрон прислал детальное изображение реактивного БПЛА "Герань-3" с двумя интересными подробностями.Во-первых, в кадре - представитель новой серии дронов с бортовым номером Ю-009. Во-вторых, в носовой части "Герани" имеется модуль для размещения помехозащищенной антенны спутниковой навигации "Комета" и модуля спутниковой связи Starlink, пишет "Осведомитель".


      https://rg.ru/2025/12/29/poiavilos-foto-reaktivnoj-gerani-3-s-modulem-starlink.html

      Опубликовано видео с ударами FPV-дронов, которые, как утверждается, были нанесены по самолету Ан-26 и судну в Николаевской области. Часть украинских источников подтверждает сам факт удара. При этом самостийный спец Сергей Стерненко отмечает, что с технической точки зрения атака могла быть реализована либо за счёт доставки дронов с LTE-модемами агентурой, либо путем сброса с воздушного носителя с использованием mesh-связи. Другими словами, у ВС РФ появился механизм уничтожения на Украине любой техники, в том числе F-16.


      https://svpressa.ru/war21/article/497193/


      . Наряду с боевыми самолетами и вертолетами вроде Су-27 и Ми-24 противник лишается и военно-транспортных бортов, например Ан-26. Уничтожение именно такого двухмоторного летательного аппарата показано в видеоотчете центра "Рубикон".
      Дрон-камикадзе влетел прямо в кабину пилотов, когда летающий "грузовик" стоял на бетонной полосе аэропорта Николаева. ... Сообщается, что нашему БПЛА удалось преодолеть восемьдесят километров от точки запуска.


      https://rg.ru/2025/12/29/poiavilos-video-unichtozheniia-samoleta-an-26-vsu.html

      Ну и по комплектухе есть тоже хорошие новости.Ростех анонсировал создание и начало серийного производства инфракрасных матриц нового поколения для тепловизионных камер.Разработка полностью снимает импортную зависимость в этом высокотехнологичном сегменте и выводит Россию в число стран, владеющих полным циклом производства современных инфракрасных сенсоров. Это серьезный шаг к технологическому суверенитету в области оптической электроники и важный вклад в укрепление обороноспособности.

      .Продукт: неохлаждаемые матрицы формата 640 х 512 пикселей с шагом ячейки 17 микрон.
      Технология: это отечественная разработка и полный производственный цикл — от проектирования до изготовления. Матрицы делают по MEMS-технологии (микроэлектромеханические системы) на кремниевой подложке.
      Ключевое отличие от старого поколения: предыдущие серийные российские матрицы имели шаг 25 микрон. Уменьшение шага до 17 мкм — это качественный скачок, соответствующий мировому уровню. ...
      Повышенная чувствительность: заявленная средняя дифференциальная шумовая эквивалентная разность температур (NETD) составляет менее 35 мК. Проще говоря, матрица способна различать температурные различия в сотые доли градуса, что делает изображение очень контрастным и информативным даже в сложных условиях (ночь, туман, дымка).


      https://dzen.ru/a/aUqSI5HYYgehBKM4
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      при повторении налета терпение у Путина может лопнуть.

      Я не злопамятный!
      Я просто злой и память у меня хорошая!
      И у В. В. Путина терпение должно лопнуть уже сейчас!
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 15:16
        Цитата: ваш вср 66-67
        у В. В. Путина терпение должно лопнуть уже сейчас!

        Ну и что это за эмоционально неуравновешенный президент будет? Нельзя руководить страной с "лопнувшим терпением".
        1. guest Звание
          guest
          -1
          Сегодня, 15:25
          Цитата: Piramidon
          Нельзя руководить страной с "лопнувшим терпением".

          А быть терпилой лучше?
    4. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 14:21
      Центры управления защищаются ПВО по высшему разряду и преодолеть его БПЛА самолетного маловероятно.
      Есть подозрение, что они еще и закопаны весьма глубоко, поэтому беспилотникам "самолетного типа", ну может габаритами как "Боинг 747" загруженный взрывчаткой делать там нечего.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 14:13
    ПВО есть много где, другое дело, как оно расположено...
    В общем, при подготовке нападения учитываются многие факторы и в этом заключаются трудности обороняющихся...
    Территория большая, за каждой кочкой ЗРК не поставишь... в общем, как и раньше, самое надёжное ПВО это "свои танки на аэродромах противника"...
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: rocket757
      ПВО есть много где, другое дело, как оно расположено...

      а нападающим ещё надо видеть и предполагать, тч это спланированная операция
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:43
        Все предусмотреть не можно и это объективная оценка...
        А так, у наших противников помоЧников не мало и у них хватает сил, возможностей, вести оперативную разведку на нашей территорией...
        Такие времена, постоянная борьба, попытка ввести противника в заблуждение...
        А теперь вопрос... за кем приоритет, кто более умело использует достижения науки, современных технологий, в СВОЮ ПОЛЬЗУ???
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: poquello
        Цитата: rocket757
        ПВО есть много где, другое дело, как оно расположено...

        а нападающим ещё надо видеть и предполагать, тч это спланированная операция

        Чтобы выкинуть разово 6 млн долларов - по-любому без планирования никак.....
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Сегодня, 14:25
    Все разговоры о том, что что-то там на "вна украине" "истощается", "обнуляется" и вот-вот "рухнет" - это просто тосты-пожелания: поднял рюмку, пожелал врагу карачун, выпил-и-закусил. Враг тоже выпил и погнал бпл самолётного типа туда, куда хочет. И так - уже 4-е года... Сколько дальше..??..
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 15:58
      Таки и що ви предлагаете сделать? Бахнуть? Так я уже давно говорю, что у этого мира лжи и лицемерия нема перспектив. Ибо вся эта пидpoта никогда не успокоится. И выбор между ужасным концом и ужасом без конца по мне так очевиден.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:31
    А вот интересно, кроме полученного повода посылать всех лесом с перемирием ответ какой-то будет, чтоб свыням тошно стало?!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:48
    А у нас до сих пор стреляют одиночными ,видимость ноль.Мужики ПВО достойно встречают Новый год,Сочи под колпаком ВКС.А вот Туапсе Сечин недоробатывает .
  8. Madrina Звание
    Madrina
    -1
    Сегодня, 15:18
    News of a Blackout in the Moscow region arrive.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:31
    МО РФ показало схему движения и сбития БПЛА ВСУ при атаке на резиденцию Путина
    лучше бы показали кадры уничтожения рады, СБУ и генштаба украины
  10. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 16:11
    Как сказал бывший президент США Буш, любой, кто поддерживает терроризм, — террорист!
    Все согласно кивнули!
    Чтобы показательно наказать их, России пришлось бы внести Зеленского, Мерца, Стармера, Макрона, Туска, фон дер Лейен, Калласа и других в международный список террористов. И назначить за их головы награду!
    В принципе, это должно было произойти во время украинских террористических атак на гражданские грузовые суда (Гамбия, Турция, Оман) в международных водах!

    Дело в том, что без британских и европейских разведывательных служб террористический режим Зеленского не смог бы совершить террористические акты против гражданских грузовых судов, где гибель моряков была воспринята с готовностью, а также террористический акт против резиденции Путина.
  11. Nikolaevich_IXI
    Nikolaevich_IXI
    0
    Сегодня, 16:20
    Полным полно видео других атак беспилотников. А вот в этот раз почему-то ни у кого не оказалось под рукой ни телефона с камерой, ни камер наблюдения. В наше время любые утверждения без видео сразу попадают в категорию сомнительных. А тут ни фото, ни видео, только слова...