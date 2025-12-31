Украинские военные испытали робота-минёра «Гном» на полигоне
Наземный роботизированный комплекс «Гном 5М» был создан запорожской компанией Temerland. Теперь украинские военные испытали этого робота-минера «Гном» на полигоне.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бригада Инженерной Поддержки».
Испытания новой проводятся с целью получения кодификации.
НРК успешно преодолевает грязь, заполненные водой рытвины, размытую грунтовку. Он свободно проезжает по веткам и битому кирпичу.
На «борту» у робота при этом загружены три противотанковые мины, вероятно, ТМ-62. Ранее сообщалось, что украинские военные экспериментировали с пятью минами, но, похоже в итоге решили остановиться на трех.
Сейчас ВСУ все чаще используют на передовой наземные роботизированные платформы. «Гном 5М» используется для установки мин, но на роботов возлагают и другие функции. К примеру, они не только минируют, но и могут разминировать. Кроме того, НРК применяют для перевозки боеприпасов и прочих военных грузов, а также для эвакуации раненых и погибших.
Также существуют боевые роботы, которые способны самостоятельно атаковать и обстреливать российские позиции. Еще их могут нагружать взрывчаткой и применять в качестве камикадзе. Иногда такие наземные дроны задействуют для разведки, хотя БПЛА лучше справляются с данной задачей.
Так, некоторые из описанных выше задач выполняли предыдущие модификации украинских «Гномов». К примеру, о назначении Gnome Kamikaze говорит его название.
Информация