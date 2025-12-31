Украинские военные испытали робота-минёра «Гном» на полигоне

Наземный роботизированный комплекс «Гном 5М» был создан запорожской компанией Temerland. Теперь украинские военные испытали этого робота-минера «Гном» на полигоне.

Об этом сообщает Telegram-канал «Бригада Инженерной Поддержки».

Испытания новой проводятся с целью получения кодификации.

НРК успешно преодолевает грязь, заполненные водой рытвины, размытую грунтовку. Он свободно проезжает по веткам и битому кирпичу.


На «борту» у робота при этом загружены три противотанковые мины, вероятно, ТМ-62. Ранее сообщалось, что украинские военные экспериментировали с пятью минами, но, похоже в итоге решили остановиться на трех.


Сейчас ВСУ все чаще используют на передовой наземные роботизированные платформы. «Гном 5М» используется для установки мин, но на роботов возлагают и другие функции. К примеру, они не только минируют, но и могут разминировать. Кроме того, НРК применяют для перевозки боеприпасов и прочих военных грузов, а также для эвакуации раненых и погибших.

Также существуют боевые роботы, которые способны самостоятельно атаковать и обстреливать российские позиции. Еще их могут нагружать взрывчаткой и применять в качестве камикадзе. Иногда такие наземные дроны задействуют для разведки, хотя БПЛА лучше справляются с данной задачей.

Так, некоторые из описанных выше задач выполняли предыдущие модификации украинских «Гномов». К примеру, о назначении Gnome Kamikaze говорит его название.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:49
    Роботизация боевых действий... такого стоило ожидать.
    Дальше будет больше, а вот на сколько больше, нам предстоит узнать, со временем.
  2. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:53
    У вездеходов должны быть объёмные колёса. Хорошо бы использовать этот объём максимально. Интересно, как скоро в мотор-колёса станут запихивать и аккумуляторы ? Тогда на корпус будет приходиться только полезная нагрузка, амортизация, и блок управления.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 15:06
      Цитата: cpls22
      как скоро в мотор-колёса станут запихивать и аккумуляторы ?

      Поддерживаю вас и прошу ВО рассмотреть и мой запрос :когда ,наконец-то, появятся треугольные колёса ? На крайний случай,квадратные ! yes
    2. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: cpls22
      Интересно, как скоро в мотор-колёса станут запихивать и аккумуляторы ?


      Погуглите выражение "неподрессореная масса"
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 15:44
        Цитата: Простой

        Погуглите выражение "неподрессореная масса"

        В условиях, когда транспортное средство скорее ползает, чем бегает, инерция колёс не так важна, а соотношение с подрессоренной массой можно выправить, увеличив полезную нагрузку.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 15:54
        Цитата: Простой
        Погуглите выражение "неподрессореная масса"

        Само по себе это понятие весьма абстрактно и работает (как задумывалось) в определенных ограниченных условиях
        Применительно к рассматриваемому случаю - скорость, жесткость резины, условия эксплуатации - десятки специфических требований
        Например, ниже 20-30 км/ч влияние неподрессоренной массы, практически, сводится к нулю
        Жесткость резины (а она тут наверняка жесткая) - опять таки, снижает эффект
        и так по многим, многим пунктам
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:40
    Робота- разминера не создали?
    Убираться опять и снова нам....
  4. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:42
    Украина начала серийное производство роботов-танкеток с пулеметом Браунинг 0.5.
    Они были испытаны в боях - признаны эффективными. Колесная база такая же, как у этого робота с минами.