К программе закупок у США вооружений для ВСУ присоединились новые страны
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, к программе PURL, в рамках которой осуществляются закупки за европейские деньги американских вооружений для ВСУ, присоединились Румыния и Хорватия. Участвующие в программе PURL европейские члены НАТО приобретают оружие, боеприпасы и военную технику из запасов Пентагона.
Зеленский также похвастался, что с августа уходящего года, когда была запущена вышеназванная программа, европейскими «союзниками» Украины было выделено 4,3 миллиарда долларов, из которых почти 1,5 миллиарда было выделено в течение декабря.
В частности, Румыния уже готова выделить через механизм PURL на вооружение Украины 50 миллионов евро. При этом глава румынского МИД Оана Цой отметила, что благодаря усилиям Трампа, лидеров стран ЕС и Зеленского переговорам по урегулированию украинского кризиса якобы был придан «новый импульс, необходимый для достижения справедливого и крепкого мира». Участие Румынии в PURL, по мнению румынских властей, напрямую способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО.
Между тем, по словам генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны должны были ежемесячно выделять на нужды ВСУ по миллиарду долларов. Однако, как показала практика, прогноз Рютте не оправдался — европейским членам НАТО не удалось в полном объеме собрать заявленную сумму. В то же время Рютте сетует, что европейские арсеналы изрядно истощились и Европа уже не может поддерживать ВСУ вооружениями из собственных запасов.
Информация