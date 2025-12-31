К программе закупок у США вооружений для ВСУ присоединились новые страны

1 569 7
К программе закупок у США вооружений для ВСУ присоединились новые страны

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, к программе PURL, в рамках которой осуществляются закупки за европейские деньги американских вооружений для ВСУ, присоединились Румыния и Хорватия. Участвующие в программе PURL европейские члены НАТО приобретают оружие, боеприпасы и военную технику из запасов Пентагона.

Зеленский также похвастался, что с августа уходящего года, когда была запущена вышеназванная программа, европейскими «союзниками» Украины было выделено 4,3 миллиарда долларов, из которых почти 1,5 миллиарда было выделено в течение декабря.



В частности, Румыния уже готова выделить через механизм PURL на вооружение Украины 50 миллионов евро. При этом глава румынского МИД Оана Цой отметила, что благодаря усилиям Трампа, лидеров стран ЕС и Зеленского переговорам по урегулированию украинского кризиса якобы был придан «новый импульс, необходимый для достижения справедливого и крепкого мира». Участие Румынии в PURL, по мнению румынских властей, напрямую способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО.

Между тем, по словам генсека НАТО Марка Рютте, европейские страны должны были ежемесячно выделять на нужды ВСУ по миллиарду долларов. Однако, как показала практика, прогноз Рютте не оправдался — европейским членам НАТО не удалось в полном объеме собрать заявленную сумму. В то же время Рютте сетует, что европейские арсеналы изрядно истощились и Европа уже не может поддерживать ВСУ вооружениями из собственных запасов.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +2
    Сегодня, 16:00
    Кому война...., а кому и мать родна... одно слово - бандеростан
  2. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:09
    По части реальных расходов война очень удобна для "ответственных" лиц. Дворцы и личные накопления растут, как на дрожжах. Риск, конечно, есть, но жить на зарплату противно их убеждениям.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:14
    Румыния уже готова

    В моем отрочестве, это начало 70-х, среди дворовой шпаны бытовал следующий прикол: Подходят четкие ребятишки к случайно забредшему в чужой район и предлагают купить кирпич. Если чел отказывается, кирпич летит ему в физию.
    Так что да, Румыния готова.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Grossvater
      Так что да, Румыния готова.

      О когда Румыния не получала "кирпич по морде".
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 16:17
    Надо этих доноров для Украины брать на карандаш. А главное - в будущем, когда СВО закончится, ничего не забывать. Все причастные должны ответить.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:21
      Цитата: VictorB
      Все причастные должны ответить.

      "Бухгалтерия" всё пишет, всех запомнит.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 16:22
    Зеля похвастался,что с августа текущего года европейскими союзниками окраине выделенно 4,3 миллиардов . . .которые , наверное,Зелей уже украденны . . . winked