Испания развернула в Литве дополнительные системы противодействия БПЛА
Минобороны Литвы сообщило о получении от Испании систем противодействия БПЛА Crow, предназначенных для защиты военных объектов, аэропортов и критически важной инфраструктуры. Решение о передаче Вильнюсу союзниками по НАТО этих систем в первую очередь обусловлено многочисленными инцидентами, связанными с появлением в воздушном пространстве стран ЕС неустановленных дронов.
Система Crow, разработанная испанской компанией Indra, помимо датчиков, радаров и камер, также включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет обнаруживать и подавлять беспилотники разных типов, предварительно идентифицируя их и согласовывая решение с командным пунктом. Ранее Испания развернула на литовской авиабазе Шяуляй свою военно-воздушную группировку, в состав которой входит 200 человек личного состава и 11 истребителей F-18.
Кроме того, в рамках усиления своих вооруженных сил Литва намеревается закупить у шведской компании SAAB ракеты типа Bolide для зенитно-ракетных комплексов ближнего действия RBS-70. Система выбрана ввиду простоты обслуживания и высокой мобильности. RBS-70 состоит из треноги, пускового устройства и, собственно, ракеты типа Bolide, способной поражать воздушные цели на расстоянии до девяти километров. В следующем году Вильнюс планирует выделить на военные нужды 5,38% своего ВВП или 4,78 млрд евро.
Таким образом, очевидно, что НАТО продолжает сознательно милитаризировать Прибалтику, стремясь поддерживать напряжение на западных границах России.
