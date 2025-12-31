Испания развернула в Литве дополнительные системы противодействия БПЛА

Минобороны Литвы сообщило о получении от Испании систем противодействия БПЛА Crow, предназначенных для защиты военных объектов, аэропортов и критически важной инфраструктуры. Решение о передаче Вильнюсу союзниками по НАТО этих систем в первую очередь обусловлено многочисленными инцидентами, связанными с появлением в воздушном пространстве стран ЕС неустановленных дронов.

Система Crow, разработанная испанской компанией Indra, помимо датчиков, радаров и камер, также включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет обнаруживать и подавлять беспилотники разных типов, предварительно идентифицируя их и согласовывая решение с командным пунктом. Ранее Испания развернула на литовской авиабазе Шяуляй свою военно-воздушную группировку, в состав которой входит 200 человек личного состава и 11 истребителей F-18.



Кроме того, в рамках усиления своих вооруженных сил Литва намеревается закупить у шведской компании SAAB ракеты типа Bolide для зенитно-ракетных комплексов ближнего действия RBS-70. Система выбрана ввиду простоты обслуживания и высокой мобильности. RBS-70 состоит из треноги, пускового устройства и, собственно, ракеты типа Bolide, способной поражать воздушные цели на расстоянии до девяти километров. В следующем году Вильнюс планирует выделить на военные нужды 5,38% своего ВВП или 4,78 млрд евро.

Таким образом, очевидно, что НАТО продолжает сознательно милитаризировать Прибалтику, стремясь поддерживать напряжение на западных границах России.
  1. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:36
    Меня удивляет, что "конкистадоры" в каждую затычку против России лезут.
    Вновь возомнили себя Империей? Поверили в себя?
    Мало люлей получали от считавшихся слабыми стран?
    Великая Армада не " с играла", штатам, тогдашнему петушку, только-только вылупившимся, тоже проиграли.
    В СССР получали в составе "коалиции".
    Неужто думают что теперь то уж точно победят? fellow
    Так можно, как слишком азартному игроку и без штанов остаться, в лучшем случае, а то и головёшку потерять, насовсем. angry
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 18:03
      А чего Испании всё это в Литве не разворачивать, если за это и за их содержание именно сама Литва и будет Испании оплачивать.
      Испания конъюнктурно просто закономерно зарабатывает на литовских русофобских придурках! Берёт пример с Великобритании!
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 17:41
    Ващепо!Тестируют систему!Думают их это спасет при большом бада-бум...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:46
    Каждый сходит с ума по своему... в их случае, явление коллективное fool
    Диагноз однозначный... fool
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:48
    — Да натянули бы масксеть над той Литвой, делов-то ...
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:02
    Если занозу вовремя не удалить, то это может привести к обширному воспалению или даже, заражению крови.
    Как бы не упустить время...