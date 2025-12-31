Американские каналы пишут о «загадочных» взрывах в Венесуэле

Американские каналы пишут о «загадочных» взрывах в Венесуэле

Американские СМИ пишут о «загадочных» взрывах в Венесуэле. Телеканал NBC News ссылается на представителей одного из коренных народов, проживающих на северо-западе страны.

Местные жители заявили, что взрывы прогремели 18 декабря. В тот день взрывной волной были разрушены хижины в одной из местных деревень. В деревне проживают представители народности вайуу (самоназвание племени гуахиро).



Причём о том, что именно взорвалось и где находился эпицентр, не сообщается.

Американские источники связывают взрывы с теми угрозами, которые озвучивал Дональд Трамп в отношении Венесуэлы. Если изначально американские войска наносили удары по лодкам в море, то с недавнего времени они перешли на бомбардировку непосредственно венесуэльской территории.

Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа о целях этих ударов. Американский президент заявил, что «удары были нанесены по одному из заводов или других промышленных объектов». Для этого использовались две ракеты. О том, что на этом промышленном объекте производилось, Трамп не сказал.

Ранее Россия предостерегла от эскалации в Латинской Америке.

Напомним, что Трамп требует от венесуэльского президента Николаса Мадуро самостоятельно покинуть пост и уехать за пределы Венесуэлы. На этом фоне в латиноамериканской стране идёт набор добровольцев в отряды самообороны. При этом Мадуро никуда уходить не собирается, о чём открыто заявил в ходе нескольких выступлений.
  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 17:34
    Кондей .как пить дать ...
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 17:35
    Промахнулись,бывает. Целились в Мадуро в Каракасе, а попали в индейцев в джунглях laughing
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 17:36
    Всё в дыму, война в крыму. Шли бы уже господа сочинители водку пьянствовать и безобразия нарушать, праздник таки, снежок, ёлки.
  4. Valery Звание
    Valery
    0
    Сегодня, 17:38
    Похоже Россия и Китай сдадут Венесуэлу. Слишком вяло протестуют против зарвавшегося Трампа.
    Опять же американцы накладывают санкции на всё и вся, а наши правители просят приостановить их деятельность.
    Хотелось бы понять на Земле что штатовский Минфин является главнюком?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 18:56
      Ходят слухи, китайцы завезли туда много ЧВК. Причём состоят ЧВК из пакистанцев.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:55
    Янки начали кошмарить индейцев? Ну-ну... Теперь, как сунутся, им точно прилетит в задницу не по одной стреле с курарэ!
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +4
    Сегодня, 18:25
    Если война не объявлена, а ракетами стреляют по территории суверенного государства, это ли не терроризм со стороны США ? ООН ничего не видит и не слышит.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 18:38
      Цитата: 16112014nk
      Если война не объявлена, а ракетами стреляют по территории суверенного государства, это ли не терроризм со стороны США ? ООН ничего не видит и не слышит.

      А кто главный спонсор ООН ? И начнут выступать - отключат свет и наложат санкции под двери !
      И вообще могут задрать цены в духе Трампа в несколько раз !
      Вот ООНа и молчит, как будто чего то в рот набрала !