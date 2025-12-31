Американские каналы пишут о «загадочных» взрывах в Венесуэле
Американские СМИ пишут о «загадочных» взрывах в Венесуэле. Телеканал NBC News ссылается на представителей одного из коренных народов, проживающих на северо-западе страны.
Местные жители заявили, что взрывы прогремели 18 декабря. В тот день взрывной волной были разрушены хижины в одной из местных деревень. В деревне проживают представители народности вайуу (самоназвание племени гуахиро).
Причём о том, что именно взорвалось и где находился эпицентр, не сообщается.
Американские источники связывают взрывы с теми угрозами, которые озвучивал Дональд Трамп в отношении Венесуэлы. Если изначально американские войска наносили удары по лодкам в море, то с недавнего времени они перешли на бомбардировку непосредственно венесуэльской территории.
Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа о целях этих ударов. Американский президент заявил, что «удары были нанесены по одному из заводов или других промышленных объектов». Для этого использовались две ракеты. О том, что на этом промышленном объекте производилось, Трамп не сказал.
Ранее Россия предостерегла от эскалации в Латинской Америке.
Напомним, что Трамп требует от венесуэльского президента Николаса Мадуро самостоятельно покинуть пост и уехать за пределы Венесуэлы. На этом фоне в латиноамериканской стране идёт набор добровольцев в отряды самообороны. При этом Мадуро никуда уходить не собирается, о чём открыто заявил в ходе нескольких выступлений.
Информация