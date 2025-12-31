Пресса США: Пентагон ввёл «теневой запрет» на поставки боеприпасов ВСУ
Как утверждает американская пресса, после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон без предупреждения ввел «теневой запрет» на поставки Украине артиллерийских боеприпасов.
По информации New York Times, в марте уходящего года американский министр войны Пит Хегсет запретил поставлять ВСУ 155-миллиметровые снаряды. Этот шаг был обусловлен изрядно истощившимися запасами американского военного ведомства. Поскольку выяснилось, что арсеналы Пентагона опустошены, резкое прекращение поставок Украине было единственной возможностью, чтобы вынудить европейцев активизировать усилия, направленные на снабжение ВСУ боеприпасами.
В результате этого шага уже отправленные США снаряды в течение трех с половиной месяцев пролежали на складах в Германии. Кроме того, Пентагон задерживал поставки Киеву зенитных ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Из-за этого, по данным NYT, в Пентагоне воцарилась «ледяная атмосфера», однако поддерживающие Украину генералы были вынуждены молчать.
Также сообщается, что американский вице-президент Джеймс Вэнс еще до инаугурации Трампа постарался наполнить Пентагон единомышленниками, считающими, что Украина — это «тонущий корабль», продолжать поддержку которого нецелесообразно и одновременно с этим чрезвычайно затратно. Назначенные по инициативе Вэнса чиновники считали более разумным шагом перенаправление усилий на более приоритетное направление — противостояние с Китаем. Решение приостановить поставки Украине боеприпасов было инициировано этими чиновниками.
