Танк оказался гораздо тяжелее: возможна отмена программы поставок Challenger 3

Британское командование сталкивается со множеством проблем в деле модернизации войск. Согласно отчёту надзорного органа (Управления инфраструктуры и проектов, IPA) от 2023 года, трудности испытывали не менее 36 программ, в которые Минобороны инвестировало около £170 млрд.

На этом фоне считалось, что проект создания танка Challenger 3 (путём глубокой модернизации имеющегося парка Challenger 2), реализуемый Rheinmetall и BAE Systems Land, до сих пор представлял наименьшие проблемы. Так, в военном ведомстве отмечали, что все 148 заказанных экземпляров Challenger 3 будут поставлены армии до 2030 года, как изначально и планировалось.



По сравнению со своим предшественником, Challenger 2, его усовершенствованный вариант оснащён новой «оцифрованной» башней, 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1, позволяющей использовать все стандартные боеприпасы НАТО, КАЗ типа Trophy, а также новыми средствами автоматического обнаружения и сопровождения целей.

Однако, как указывается во французском издании Zone Militaire, выяснилось, что и этот проект оказался трудно реализуемым:

Первоначально ожидалось, что вес Challenger 3 составит около 66 тонн. Однако, похоже, он будет гораздо тяжелее – на 12 тонн.

При этом его двигатель Perkins CV12-9A мощностью 1200 л. с. идентичен силовой установке Challenger 2, которая не способна обеспечить достаточную мобильность машины.

Как отмечается, после провала проекта создания БМП Ajax Минобороны стало действовать с осторожностью. Теперь нет никакой уверенности в том, что Challenger 3 будут поставлены армии в ранее обозначенный срок, если программа вообще не будет отменена.

Министр оборонных закупок Люк Поллард заявил в ответ на парламентский запрос, что танк «в настоящее время проходит испытания для подтверждения характеристик», после чего начнётся его производство, в связи с чем конкретные сроки отсутствуют:

График будет регулярно пересматриваться для обеспечения его соответствия поставкам, эксплуатационным требованиям и возникающим техническим рискам.


  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +4
    Сегодня, 08:03
    66 тонн, больше тонн, Богу тонн. Уничтожается несколькими дронами по 1000 долларов ☠️
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 08:07
      Цитата: Мини Мокик
      66 тонн, больше тонн, Богу тонн. Уничтожается несколькими дронами по 1000 долларов ☠️

      "А вы че, ещё не ложились? "
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Мини Мокик
      66 тонн, больше тонн, Богу тонн. Уничтожается несколькими дронами по 1000 долларов
      12-ти тонный танк уничтожается точно так же wink
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 09:15
        12 тонн, по любому дешевле, чем эта мего вафля 🧇
    3. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Сегодня, 08:23
      78 тонн.
      Можно предложить им вариант: мегабашня на "картонном" шасси. И никуда не ехать.
    4. михаил3 Звание
      михаил3
      +1
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Мини Мокик
      66 тонн, больше тонн, Богу тонн. Уничтожается несколькими дронами по 1000 долларов ☠️

      Не, дронами не выйдет. 78 тонн на паре гусениц... он не сможет даже из расположения выехать, утонет в асфальте) А съехав на обочину утонет прямо с башней. В расположении его не достанут.
    5. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 09:15
      А самолёты сбиваются гораздо более дешёвыми ракетами! Нафиг самолёты!
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 09:25
        Ну если все самолеты строить размером с ТУ-160, то да, нафиг.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 08:23
    "Перестройка и до вас доберется", - Горбачев в разговоре с послом Великобритании осень 1989 года.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 09:21
    148 штук за 4 года. Это круто. Кто там про наш авиапром накидывает? 😀😀