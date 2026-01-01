Танк оказался гораздо тяжелее: возможна отмена программы поставок Challenger 3
Британское командование сталкивается со множеством проблем в деле модернизации войск. Согласно отчёту надзорного органа (Управления инфраструктуры и проектов, IPA) от 2023 года, трудности испытывали не менее 36 программ, в которые Минобороны инвестировало около £170 млрд.
На этом фоне считалось, что проект создания танка Challenger 3 (путём глубокой модернизации имеющегося парка Challenger 2), реализуемый Rheinmetall и BAE Systems Land, до сих пор представлял наименьшие проблемы. Так, в военном ведомстве отмечали, что все 148 заказанных экземпляров Challenger 3 будут поставлены армии до 2030 года, как изначально и планировалось.
По сравнению со своим предшественником, Challenger 2, его усовершенствованный вариант оснащён новой «оцифрованной» башней, 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1, позволяющей использовать все стандартные боеприпасы НАТО, КАЗ типа Trophy, а также новыми средствами автоматического обнаружения и сопровождения целей.
Однако, как указывается во французском издании Zone Militaire, выяснилось, что и этот проект оказался трудно реализуемым:
При этом его двигатель Perkins CV12-9A мощностью 1200 л. с. идентичен силовой установке Challenger 2, которая не способна обеспечить достаточную мобильность машины.
Как отмечается, после провала проекта создания БМП Ajax Минобороны стало действовать с осторожностью. Теперь нет никакой уверенности в том, что Challenger 3 будут поставлены армии в ранее обозначенный срок, если программа вообще не будет отменена.
Министр оборонных закупок Люк Поллард заявил в ответ на парламентский запрос, что танк «в настоящее время проходит испытания для подтверждения характеристик», после чего начнётся его производство, в связи с чем конкретные сроки отсутствуют:
