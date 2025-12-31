Американская пресса: Трамп понял, что переоценил возможность «очаровать» Путина

Американская пресса: Трамп понял, что переоценил возможность «очаровать» Путина

Президент США Дональд Трамп в процессе откровенно безуспешных переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса начал небезосновательно подозревать, что в свое время переоценил свою способность «очаровать» российского лидера Владимира Путина.

Как сообщает американская газета New York Times со ссылкой на помощника Трампа, после окончания действия «пасхального перемирия» весной уходящего года президент США заявил, что он, по всей видимости, изрядно переоценил свои возможности повлиять на Путина в рамках диалога с Москвой.



Также сообщается, что Трамп назвал «идиотом» своего спецпосланника Кита Келлога после того, как тот попытался охарактеризовать Зеленского как «отважного лидера, борющегося за сохранение своей нации», и сравнил украинского диктатора с Авраамом Линкольном. Кроме того, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Келлог пытался убедить европейцев в том, что он является их «лучшим другом» в Белом доме, хотя в то время его роль в администрации Трампа еще не была определена. Келлог заявил европейским лидерам, что ради продолжения американской помощи Украине он намеревается держать оборону в Белом доме против изоляционистов из команды Трампа.

Между тем, по прогнозам британского журнала The Economist, в 2026 году Трамп постарается полностью переложить на Европу ответственность за дальнейшую поддержку Украины, а последняя может не справиться с этой весьма непростой задачей.
