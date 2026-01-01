Показано поражение камбоджийского танка Т-55 огнём из тайского M48
Тайское командование подтвердило факт танкового боестолкновения на границе, в ходе которого M48A5 открыл огонь по камбоджийским Т-55. Ранее в сети было опубликовано видео, на котором показано поражение одного Т-55 (или его китайского аналога Type 59).
На нём видно, как M48A5 тайской армии ведёт огонь по четырём танкам семейства Т-55, находящихся на вооружении камбоджийских войск. Вскоре после этого появилось дополнительное видео, на котором запечатлён один из уничтоженных Т-55.
Как поясняют тайские обозреватели, M48 имел явное тактическое преимущество, разместившись на возвышенности. Отмечается, что бой произошёл до того, как в декабре было достигнуто соглашение о прекращении огня.
Тайский танк M48A5 и подбитый камбоджийский Т-55:
Участвовавшие в боестолкновении модели машин прямо указывают на устаревание парка бронетехники обеих сторон конфликта. Тайский M48A5 — это модернизированный вариант американского среднего танка M48 Patton (поступившего в эксплуатацию в 1952 году) с улучшенными СУО и 105-мм пушкой. Они активно используются Бангкоком, особенно в резервных частях и подразделениях терробороны. По данным IISS, по состоянию на 2025 год на оснащении Таиланда находилось 105 M48A5.
На вооружении Камбоджи имелось на начало 2025 года более 150 Т-54/55, которые были приняты на вооружение в середине прошлого века.
