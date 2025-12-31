США показали испытания новой версии бронемашины Stryker M1304 ICVVA1-30

2-я боевая группа 2-й пехотной дивизии армии США завершила недельные стрельбовые испытания (проходившие днём и ночью) новой версии бронемашины Stryker, получившей обозначение M1304 ICVVA1-30. До этого новейшим вариантом данной ББМ была модификация M1296 Dragoon, также оснащённая 30-мм пушкой. Соответствующее видео показано в сети.Новое поколение Stryker 8x8 представляет собой глубокую модернизацию базовой машины. Впервые ICVVA1-30 была продемонстрирована в 2024 году. Она была разработана на базе версии ICVVA1 (закуплено 269 единиц), отличаясь от неё наличием беспилотной башни Samson Pro с 30-мм пушкой XM813, разработанной Oshkosh Defense в партнёрстве с Pratt & Miller Defense и Rafael. Она в состоянии поражать как наземные, так и низколетящие воздушные цели на больших дистанциях, в том числе снарядами с управляемым подрывом.ICVVA1-30 способна действовать как полностью «оцифрованный» боевой узел, подключённый к сторонним сенсорам. Экипаж работает в среде боевых данных, дополненной оптикой высокого разрешения (ИК- и видимого спектра), системой управления огнём с учётом рельефа местности и инструментами ситуационной осведомлённости с набором дисплеев. Размещённые на башне сенсоры могут отслеживать несколько целей.По сравнению с более ранней моделью Dragoon, ICVVA1-30 имеет не только новую необитаемую башню, но и новый корпус DVH-A1 (Double-V Hull), который обеспечивает улучшенную защиту от мин, а его внутренняя компоновка оптимизирована для повышения эргономичности и размещения цифрового оборудования.

