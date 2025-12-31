США показали испытания новой версии бронемашины Stryker M1304 ICVVA1-30

2-я боевая группа 2-й пехотной дивизии армии США завершила недельные стрельбовые испытания (проходившие днём и ночью) новой версии бронемашины Stryker, получившей обозначение M1304 ICVVA1-30. До этого новейшим вариантом данной ББМ была модификация M1296 Dragoon, также оснащённая 30-мм пушкой. Соответствующее видео показано в сети.

Новое поколение Stryker 8x8 представляет собой глубокую модернизацию базовой машины. Впервые ICVVA1-30 была продемонстрирована в 2024 году. Она была разработана на базе версии ICVVA1 (закуплено 269 единиц), отличаясь от неё наличием беспилотной башни Samson Pro с 30-мм пушкой XM813, разработанной Oshkosh Defense в партнёрстве с Pratt & Miller Defense и Rafael. Она в состоянии поражать как наземные, так и низколетящие воздушные цели на больших дистанциях, в том числе снарядами с управляемым подрывом.



ICVVA1-30 способна действовать как полностью «оцифрованный» боевой узел, подключённый к сторонним сенсорам. Экипаж работает в среде боевых данных, дополненной оптикой высокого разрешения (ИК- и видимого спектра), системой управления огнём с учётом рельефа местности и инструментами ситуационной осведомлённости с набором дисплеев. Размещённые на башне сенсоры могут отслеживать несколько целей.

По сравнению с более ранней моделью Dragoon, ICVVA1-30 имеет не только новую необитаемую башню, но и новый корпус DVH-A1 (Double-V Hull), который обеспечивает улучшенную защиту от мин, а его внутренняя компоновка оптимизирована для повышения эргономичности и размещения цифрового оборудования.

  1. zelivee Звание
    zelivee
    -2
    Сегодня, 21:51
    По сравнению с более ранней моделью Dragoon, ICVVA1-30 имеет не только новую необитаемую башню, но и новый корпус DVH-A1 (Double-V Hull), который обеспечивает улучшенную защиту от мин, а его внутренняя компоновка оптимизирована для повышения эргономичности и размещения цифрового оборудования.


    В современных условиях без мангала на крыше все эти нововведения деньги и экипажи на ветер.
    1. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      +2
      Сегодня, 22:25
      ... и ничего не мешает всё это на него установить. Если бы там допустим КАЗ был, тогда да, могли бы быть проблемы. Но его вроде нет.
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 22:02
    Она в состоянии поражать как наземные, так и низколетящие воздушные цели на больших дистанциях

    Не представляю как эта "новомодная" железяка будет противостоять скоростным FPVшкам, которые в групповом ударе разбирают даже танки с мангалами.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 22:40
      США сперва будет бомбить, а потом двигать, ну и разведка работать будет, вычислять цели электронные и т. п., и т. д., ну и РЭБ-ом будут пользоваться. Ну и мангалами! Но сперва США всё спахают вместе с тылами, ну и не допустит поставки оружия! Наверное, не точно!
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 22:39
    Пускай сразу разрабатывают антидроновую защиту , "мангальную" или активную . Без неё эта машинка будет одноразовой.