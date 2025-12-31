В последние часы 2025 года российские войска продвинулись к Сумам с севера

2 958 1
В последние часы 2025 года российские войска продвинулись к Сумам с севера

В последние часы уходящего 2025 года российские войска добились успеха на Сумском направлении. Поступает информация о том, что фактически обнулено то продвижение противника к северу от Сум, которое было зафиксировано осенью. Тогда противник смог потеснить наши войска в районе Андреевки и Алексеевки, пытаясь выбить наши подразделения с территории Сумской области.

Теперь же российская армия, проведя серию атак, завершила взятие под контроль Андреевки и выбила противника с позиций в районе Малой Корчаковки.



В результате успешных действий ВС РФ сократили расстояние до важного транспортного узла, села Писаревка до 2,7 км. Соответственно, сократилось и расстояние до Сум. Теперь от передовых позиций армии России до северной окраины областного центра порядка 16-16,5 км.



Продвижение к Сумам увеличивает вероятность огневого поражения живой силы и техники противника в областном центре. Для этих целей всё чаще используются FPV-дроны, в том числе и так называемые дроны-ждуны. Поражение наносится силам и средствам ВСУ на выезде из Сум в стороне упомянутой Писаревки, где у противника выстроена серьёзная линия обороны.

Продвижение наших сил на фронте - отличное поздравление для граждан нашей страны с Новым годом!
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 23:24
    Такова судьба воинская... кому то за праздничный столом гулять/веселится, а воины всегда на передовой, на острие атаки, ЗА РОДИНУ, ЗА НАШУ МИРНУЮ ЖИЗНЬ!!!
    Удачи вам ребята, пусть у вас все будет хорошо! soldier