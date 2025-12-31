В последние часы 2025 года российские войска продвинулись к Сумам с севера
В последние часы уходящего 2025 года российские войска добились успеха на Сумском направлении. Поступает информация о том, что фактически обнулено то продвижение противника к северу от Сум, которое было зафиксировано осенью. Тогда противник смог потеснить наши войска в районе Андреевки и Алексеевки, пытаясь выбить наши подразделения с территории Сумской области.
Теперь же российская армия, проведя серию атак, завершила взятие под контроль Андреевки и выбила противника с позиций в районе Малой Корчаковки.
В результате успешных действий ВС РФ сократили расстояние до важного транспортного узла, села Писаревка до 2,7 км. Соответственно, сократилось и расстояние до Сум. Теперь от передовых позиций армии России до северной окраины областного центра порядка 16-16,5 км.
Продвижение к Сумам увеличивает вероятность огневого поражения живой силы и техники противника в областном центре. Для этих целей всё чаще используются FPV-дроны, в том числе и так называемые дроны-ждуны. Поражение наносится силам и средствам ВСУ на выезде из Сум в стороне упомянутой Писаревки, где у противника выстроена серьёзная линия обороны.
Продвижение наших сил на фронте - отличное поздравление для граждан нашей страны с Новым годом!
