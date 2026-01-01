Некоторые цитаты из новогодних поздравлений от Путина, Си и Зеленского
Главы государств поздравили свои народы с Новым годом. К моменту выхода материала Новый год наступил во всех часовых поясах России. В ходе своего поздравления президент Владимир Путин отметил, что будущее зависит от каждого и что особую уверенность в завтрашнем дне даёт взаимная поддержка.
Президент России особенно отметил роль бойцов, участвующих в специальной военной операции:
Обращает на себя внимание поздравление нации председателем КНР Си Цзиньпином. В поздравлении китайский председатель особое внимание уделил воссоединению с Тайванем.
Си:
Западная пресса особо отмечает тот факт, что эти слова Си Цзиньпин высказал после проведения масштабных учений в районе Тайваня. Маневры носили название «Миссия справедливости 2025», и задействованы в них были 89 самолётов и десятки кораблей, включая авианосец.
С обращением к нации выступил и Зеленский. Один из основных его тезисов состоял в том, что выводить украинские войска с Донбасса он не собирается. Также глава киевского режима добавил, что мирный план «согласован на 90%», хотя ещё несколько дней назад говорил о 95-ти.
Зеленский:
Намекает на референдум, или очередная лапша?
