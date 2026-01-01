Некоторые цитаты из новогодних поздравлений от Путина, Си и Зеленского

1 064 4
Некоторые цитаты из новогодних поздравлений от Путина, Си и Зеленского

Главы государств поздравили свои народы с Новым годом. К моменту выхода материала Новый год наступил во всех часовых поясах России. В ходе своего поздравления президент Владимир Путин отметил, что будущее зависит от каждого и что особую уверенность в завтрашнем дне даёт взаимная поддержка.

Президент России особенно отметил роль бойцов, участвующих в специальной военной операции:



Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.

Обращает на себя внимание поздравление нации председателем КНР Си Цзиньпином. В поздравлении китайский председатель особое внимание уделил воссоединению с Тайванем.

Си:

Воссоединение нашей Родины — тенденция времени, которую невозможно остановить. Это необратимо и неотвратимо.

Западная пресса особо отмечает тот факт, что эти слова Си Цзиньпин высказал после проведения масштабных учений в районе Тайваня. Маневры носили название «Миссия справедливости 2025», и задействованы в них были 89 самолётов и десятки кораблей, включая авианосец.

С обращением к нации выступил и Зеленский. Один из основных его тезисов состоял в том, что выводить украинские войска с Донбасса он не собирается. Также глава киевского режима добавил, что мирный план «согласован на 90%», хотя ещё несколько дней назад говорил о 95-ти.

Зеленский:

Эти мирные инициативы предстоит одобрить украинскому народу.

Намекает на референдум, или очередная лапша?
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 01:26
    С Новым годом, товарищи!!!

    А Зеленюху кокаиновому - "Орешник" в грызло!
    Победа будет за нами! Слава нашей Великой Родине и многонациональному народу России!
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      -1
      Сегодня, 01:43
      Поздравляю Всех с Новым годом!
      Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.

      Как-то интересно Президент сформулировал… Я лично никаких решений не принимал, ответственность на себя не брал, сражался - Да. Понимаю пропасть между Россией и Украиной, братским народом их не считаю, хочу реальных Военных решений, скорблю о погибших.
      Ответственность на том кто принял это решение. Начав СВО (войну) нужно понимать как её закончить, и уже сделать это. Решения принимать Ему, и ответственность тоже Его. Пусть уже определиться и сделает, жёстко… по другому никак. Хватит играть в поддавки бодаясь лоб в лоб. У нас Генералов взрывают в Москве, а мы твердим, что не такие… Я реально устал уже от этой трагикомедии, и не какую Ответственность не брал и не собираюсь. Пока ОНИ «ещё не начинали» у нас кладбища пополняются, мне плевать сколько лохлов утилизировали… Я наши потери боюсь представить.
  2. Товарищ Звание
    Товарищ
    +2
    Сегодня, 01:28
    Намекает на референдум, или очередная лапша?

    Скорее словесный понос
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Сегодня, 01:32
    Моника Зеленски Бандеровна была тряпкой и будет тряпкой. Вся вина за начавшейся войны и её продолжением лежит за этой наркошей.