Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.

Воссоединение нашей Родины — тенденция времени, которую невозможно остановить. Это необратимо и неотвратимо.

Эти мирные инициативы предстоит одобрить украинскому народу.

Главы государств поздравили свои народы с Новым годом. К моменту выхода материала Новый год наступил во всех часовых поясах России. В ходе своего поздравления президент Владимир Путин отметил, что будущее зависит от каждого и что особую уверенность в завтрашнем дне даёт взаимная поддержка.Президент России особенно отметил роль бойцов, участвующих в специальной военной операции:Обращает на себя внимание поздравление нации председателем КНР Си Цзиньпином. В поздравлении китайский председатель особое внимание уделил воссоединению с Тайванем.Си:Западная пресса особо отмечает тот факт, что эти слова Си Цзиньпин высказал после проведения масштабных учений в районе Тайваня. Маневры носили название «Миссия справедливости 2025», и задействованы в них были 89 самолётов и десятки кораблей, включая авианосец.С обращением к нации выступил и Зеленский. Один из основных его тезисов состоял в том, что выводить украинские войска с Донбасса он не собирается. Также глава киевского режима добавил, что мирный план «согласован на 90%», хотя ещё несколько дней назад говорил о 95-ти.Зеленский:Намекает на референдум, или очередная лапша?