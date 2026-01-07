Спутниковые снимки ЗРК С-125 в бывших союзных республиках

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Азербайджане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-ТМ в 500 м восточней взлётно-посадочной полосы Нахичеванского аэропорта. Большая часть элементов комплекса укрыта маскировочными сетями. Снимок сделан в сентябре 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-ТМ на северной окраине села Гараджамирли в Шамкирском районе Азербайджана. Снимок сделан в июле 2023 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125, развёрнутых на территории Армении и Нагорного Карабаха



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 на берегу озера Севан. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Google Eаrth: позиция ЗРK C-125M1 рядом с взлётно-посадочной полосой аэропорта Ходжaлы. Снимок сделан в ноябре 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в 500 м южнее аэропорта Звартноц. Снимок сделан в феврале 2025 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Белоруссии



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 под Брестом. Снимок сделан в июле 2005 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 под Гродно. Снимок сделан в марте 2005 года

Спутниковые снимки позиций ЗРК С-125 в Грузии



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М в окрестностях Поти. Снимок сделан в мае 2005 года



Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК С-125М в окрестностях Поти. Снимок сделан в феврале 2022 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Казахстане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-1Т в 12 км южнее Актау. Снимок сделан в июне 2023 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Кыргызстане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в восточном пригороде Бишкека. Снимок сделан в июле 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от авиабазы Кант. Снимок сделан в мае 2024 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Молдове



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в окрестностях аэродрома Бачой. Снимок сделан в июне 2025 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Таджикистане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в 10 км западней Душанбе. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М «Печора-2М» на восточной окраине села Дайработ. Снимок сделан в марте 2018 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Туркменистане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в южном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в феврале 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в северном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в мае 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2БМ «Алебарда» в северо-восточном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в апреле 2025 года

Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Узбекистане



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 на северной окраине города Янгиюль в Ташкентской области. На трёх пусковых установках ракет нет, ещё одна укрыта тентом. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М в южном пригороде Ташкента. Снимок сделан в апреле 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в юго-западной части города Термез. Снимок сделан в марте 2025 года

Спутниковые снимки украинских ЗРК С-125



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от села Покровское под Мариуполем. Снимок сделан в сентябре 2002 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от аэродрома Донузлав. Снимок сделан в июне 2003 года



Пусковая установка и антенный пост ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д»