Спутниковые снимки ЗРК С-125 в бывших союзных республиках
Вскоре после распада СССР в России началось масштабное сокращение вооруженных сил. Это коснулось всех родов войск, но особенно разрушительным оно оказалось для ПВО страны. К середине 1990-х было ликвидировано около половины истребительных авиаполков, летавших на перехватчиках Су-15, МиГ-23 и МиГ-25, а также все зенитные ракетные дивизионы, вооруженные ЗРК С-75 и С-125. К началу 21 века в объеденных ВВС и ПВО России боевое дежурство несли перехватчики Су-27П и МиГ-31, а также многоканальные ЗРС С-300П. В качестве вынужденной меры для «затыкания дыр» Командованию ВВС и ПВО было переподчинено несколько бригад, вооруженных войсковыми комплексами С-300В и «Бук-М1». Также на европейском Севере сохранилось небольшое количество дальнобойных ЗРК первого поколения С-200ВМ.
Стоит сказать, что процесс «реформирования» наших зенитных ракетных войск был очень опрометчивым и непродуманным. Новое российское высшее военно-политическое руководство в 1990-е годы в первую очередь было озабочено экономией бюджета и желанием привлекательно выглядеть в глазах «западных партнёров».
Если со списанием одноканальных ЗРК С-73М3, в составе которых использовались достаточно проблемные в эксплуатации жидкостные ЗУР, пусть и с вопросами, но всё же можно согласиться, то поспешный отказ от комплексов С-125М/М1/М1А с твердотопливными ракетами являлся совершенно не оправданным.
В 1991 году в Войсках ПВО СССР в развёрнутом виде и «на хранении» имелось более 200 ЗРК С-125, около половины из них – это относительно «свежие» комплексы С-125М1/М1А «Нева-М1/М1А» с телевизионно-оптическим каналом и выносными радиолокационными имитаторами «Дублёр». С учётом того, что к середине 1990-х возраст самых «молодых» «стодвадцатьпяток» составлял около 10 лет и эти ЗРК не выработали даже половины назначенного эксплуатационного ресурса, при условии проведения плановых ремонтов они могли бы служить до сих пор, а использование новой современной элементной базы, вычислительной техники и обновлённых зенитных ракет позволило бы существенно повысить боевые характеристики.
Опрометчивый отказ от С-125 выглядит особенно досадным с учётом того, что эксплуатация этих комплексов не требовала существенных финансовых ресурсов. С учётом того, что не требовалась постройка новых позиций и инфраструктуры, исходя из критерия «стоимость-эффективность», продление службы было весьма рациональным. Как показал опыт, модернизированные ЗРК С-125, опирающиеся на современную систему боевого управления, в сочетании с другими средствами ПВО в состоянии успешно противодействовать технологически продвинутому противнику и с приемлемой эффективностью бороться с дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
Российские разработчики в 21 веке спроектировали несколько вариантов модернизации «стодвадцатьпяток», лучшим из которых является серийный ЗРК С-125-2М «Печора-2М» компании «Оборонительные системы».
Благодаря замене большей части элементной базы на твердотельную, возросла надежность комплекса и сократились эксплуатационные расходы. Применение новой аппаратуры и иных принципов обработки радиолокационной информации позволило многократно увеличить помехозащищённость. ЗРК «Печора-2М» обладает возможностью сопряжения с обзорными РЛС и вышестоящими КП по телекодовым каналам. Обеспечивается эффективная стрельба по крылатым ракетам и одновременное использование двух станций наведения по различным целям. Телевизионный канал можно задействовать в любое время суток. Для поставляемых иностранным заказчикам модернизированных зенитных комплексов введён комплекс радиотехнической защиты от противорадиолокационных ракет, наводящихся на источники высокочастотного излучения.
Специалисты «МКБ «Факел» (входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей») осуществили модернизацию зенитных ракет. Использование современной миниатюрной элементной базы дало возможность значительно снизить вес бортовой аппаратуры зенитной ракеты и освободить внутренние объёмы. Благодаря более эффективной рецептуре топлива, обновлённые ЗУР 5В27ДЕ имеют увеличенную дальность и потолок.
Ряд иностранных заказчиков приобрёл обновлённые комплексы С-125-2М «Печора-2М» или при помощи России довёл до этого уровня имеющиеся на вооружении «стодвадцатьпятки». Но в ВКС РФ таких комплексов нет.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Азербайджане
Во времена СССР очень большое внимание уделялось зенитному прикрытию Бакинских нефтепромыслов. Ещё в 1942 году был сформирован Бакинский округ ПВО. До 1980 года это оперативное соединение войск противовоздушной обороны СССР защищало небо над Северным Кавказом, Закавказьем и Ставропольским краем. В 1980 году в ходе реформирования Войск ПВО СССР Бакинский округ ПВО был расформирован, а части противовоздушной обороны переподчинены командованию Закавказского военного округа и 34-й воздушной армии.
Это решение нанесло серьёзный ущерб обороноспособности страны, так как армейское командование не понимало многих нюансов, связанных с организацией контроля воздушного пространства, а радиотехнические и зенитные ракетные войска попали в чрезмерную зависимость от командования ВВС. Впоследствии это решение признали ошибочным, так как управление противовоздушной обороной в масштабах страны во многом оказалось децентрализовано.
Как раз в это время участились случаи нарушения воздушной границы СССР со стороны Турции и Ирана, на что не всегда удавалось реагировать своевременно. Для исправления сложившейся ситуации и восстановления единого централизованного контроля над воздушным пространством региона в 1986 году была создана 19-я отдельная Краснознамённая армия ПВО со штабом в Тбилиси. В зону ответственности 19-й ОКА ПВО входили: Грузия, Азербайджан, Армения, часть Туркмении, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области и Ставропольский край. В октябре 1992 года 19-ю ОКА ПВО расформировали, а часть техники и вооружения передали «независимым республикам».
По состоянию на конец 1991 года на территории Азербайджана была развёрнута мощная группировка ПВО, включавшая в себя 82-й истребительный авиаполк на авиабазе Насосная, вооруженный перехватчиками МиГ-25ПД/ПДС, две радиотехнические бригады РЛС, дислоцированные в районе Аяты и Мингечаур, 190-й зенитный ракетный полк — штаб в городе Мингечаур, 128-я и 129-я зенитные ракетные бригады со штабами в посёлках Зиря и Сангачалы. В составе одного зрп и двух зрбр имелся 21 огневой дивизион, из них одиннадцать было вооружено комплексами С-125М/М1/М1A.
В Азербайджане достаточно долго продолжалась эксплуатация объектовых С-75М3 и С-200ВМ, но в итоге, после того как Россия в 2012 году поставила два дивизиона С-300ПМУ-2 «Фаворит», старые ЗРК с жидкостными ЗУР списали. Однако азербайджанские военные не захотели отказываться от хорошо себя зарекомендовавших в эксплуатации С-125М1/М1А, и с белорусской компанией «Тетраэдр» был заключён контракт на модернизацию девяти комплексов до уровня С-125-ТМ «Печора-2Т». Поставка первых модернизированных ЗРК заказчику произошла в 2014 году.
При этом, помимо продления ресурса, была повышена помехозащищённость и возможность борьбы с малозаметными в радиолокационном диапазоне целями. Прогнозируется, что комплексы С-125-ТМ «Печора-2Т» будут эксплуатироваться в Азербайджане ещё 10 лет.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-ТМ в 500 м восточней взлётно-посадочной полосы Нахичеванского аэропорта. Большая часть элементов комплекса укрыта маскировочными сетями. Снимок сделан в сентябре 2022 года
В настоящее время постоянное боевое дежурство на территории Азербайджана несут четыре дивизиона, один из них на территории Нахичевани. Остальные комплексы по большей части хранятся в крытых ангарах и несколько раз в год осуществляют развёртывание на заранее подготовленных в инженерном отношении позициях.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-ТМ на северной окраине села Гараджамирли в Шамкирском районе Азербайджана. Снимок сделан в июле 2023 года
Спутниковые снимки ЗРК С-125, развёрнутых на территории Армении и Нагорного Карабаха
В отличие от Азербайджана, которому при разделе советского военного наследства досталась значительная часть техники и вооружения 19-й армии ПВО, Армения по большей части получила средства противовоздушной обороны в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 на берегу озера Севан. Снимок сделан в сентябре 2023 года
По состоянию на 2017 год на территории Армении было развёрнуто четыре ЗРК С-125М1 и ещё два комплекса в Нагорном Карабахе.
Спутниковый снимок Google Eаrth: позиция ЗРK C-125M1 рядом с взлётно-посадочной полосой аэропорта Ходжaлы. Снимок сделан в ноябре 2021 года
В настоящее время на территории Армении имеется две позиции действующих ЗРК С-125М1. Одна под Ереваном в 500 м южнее аэропорта Звартноц и ещё одна на берегу озера Севан.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в 500 м южнее аэропорта Звартноц. Снимок сделан в феврале 2025 года
Поддержание армянских «стодвадцатьпяток» в работоспособном состоянии было возможно благодаря помощи со стороны России. Наша страна безвозмездно поставляла запасные части и ЗУР. Российские специалисты также осуществляли техническое обслуживание комплексов. В 21 веке армянские транспортно-заряжающие машины были переведены на шасси КамАЗ-4310.
Однако, в отличие от азербайджанских «стодвадцатьпяток», армянские комплексы серьёзно не модернизировались. Имеющиеся в Армении ЗРК С-125М1 сильно изношены, и следует ожидать, что они будут списаны.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Белоруссии
До развала Советского Союза в Белоруссии имелись два корпуса ПВО: 11-й и 28-й – из состава 2-й отдельной армии ПВО. На территории республики были развёрнуты три зенитно-ракетные бригады и три полка, на вооружении которых имелись ЗРК С-75М3, С-125М/М1, С-200ВМ и ЗРС С-300ПТ/ПС. В общей сложности на стационарных позициях находилось более 40 зенитных дивизионов. Столь крупные силы для небольшого государства, внезапно получившего независимость, были избыточны. Комплексы С-75М3 с жидкостными ЗУР пошли на списание в первую очередь, после чего на вооружении остались С-125М/М1, дальнобойные С-200ВМ и многоканальные С-300ПТ/ПС.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 под Брестом. Снимок сделан в июле 2005 года
Последние ЗРК С-125М1, развёрнутые в окрестностях Бреста и Гродно, сняли с позиции и отправили на хранение в 2006 году. Впоследствии в этих местах были размещены полученные от России ЗРС С-300ПС.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 под Гродно. Снимок сделан в марте 2005 года
Но, в отличие от России, белорусские «стодвадцатьпятки» массово не утилизировались, а впоследствии по большей части после проведения восстановительного ремонта и модернизации были проданы за рубеж. Модернизацией и капитальным ремонтом ЗРК С-125М1 занималась белорусская компания «Тетраэдр». Согласно открытым источникам, начиная с 2008 года Белоруссия модернизировала для иностранных заказчиков 27 ЗРК С-125М/М1/М1А.
Первый модернизированный вариант известен как С-125-2БМ «Алебарда». Благодаря применению новых методов наведения ракет и принципов обработки радиолокационных сигналов, современной оптико-электронной системе и ряда других доработок увеличена вероятность поражения цели, реализована двухканальность по цели, повышена помехозащищенность, расширены границы зоны поражения.
Антенный пост и четырехбалочная пусковая установка размещены на полуприцепах, разработанных «Волат-Авто», а кабины управления и транспортно-заряжающей машины – на автомобильном шасси типа МАЗ-6317.
Модификация С-125-2ТМ «Печора-2ТМ» имеет большую преемственность с исходной «стодвадцатьпяткой». На этом комплексе пусковая установка не претерпела изменений. Но антенный пост и пункт управления смонтированы на мобильном шасси.
Спутниковые снимки позиций ЗРК С-125 в Грузии
До конца 1980-х на территории Грузии размещались части 19-й отдельной Тбилисской армии ПВО, входившие в состав 14-го корпуса ПВО. 1 февраля 1988 года в связи с организационно-штатными мероприятиями 14-й корпус ПВО был преобразован в 96-ю дивизию ПВО. В ее составе находились три зенитные ракетные бригады: в Тбилиси, Поти и Эчмиадзине, на вооружении которых состояли ЗРК С-75М3 и С-125М/М1. В 1992 году грузинские вооруженные формирования силовым путем захватили один ЗРК C-75М3 и два С-125М, а также несколько РЛС метрового диапазона П-18. Эти системы были введены в строй, составив на первом этапе основу ПВО вооруженных сил Грузии.
Однако долго поддерживать в рабочем состоянии «семьдесятпятку» в Грузии не смогли, и к середине 1990-х на вооружении остались два ЗРК С-125М с твердотопливными зенитными ракетами, не требовавшими трудоёмкого обслуживания и заправки жидкими топливом и окислителем.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М в окрестностях Поти. Снимок сделан в мае 2005 года
За 10 лет службы имевшиеся в Грузии «стодвадцатьпятки» выработали свой ресурс и нуждались в восстановительном ремонте. Ввиду отсутствия кондиционных ЗУР, ракетами снаряжались только две из четырёх пусковых установок. К тому моменту в Грузии практически прекратился контроль воздушной обстановки, так как из-за непроведения регламентных работ радиолокаторы нормально не функционировали.
В 2005 году два грузинских ЗРК С-125М прошли восстановительный ремонт и модернизацию на Украине. Но, судя по всему, эти комплексы были выведены из строя в ходе российско-грузинского конфликта в августе 2008 года.
За исключением площадки недалеко от Поти все стационарные позиции объектовых ЗРК в Грузии заброшены.
Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК С-125М в окрестностях Поти. Снимок сделан в феврале 2022 года
Позиция под Поти до сих пор поддерживается в надлежащем состоянии, и на ней периодически бывают замечены войсковые ЗРК «Оса-АКМ» и «Бук-М1», а также модернизированные РЛС П-18ОМ.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Казахстане
От Войск ПВО СССР Казахстану достались техника и вооружение 33-й дивизии ПВО из состава 37-го корпуса ПВО, который, в свою очередь, входил в 12-ю отдельную армию ПВО. В составе 33-й дПВО имелись: 87-я зенитно-ракетная бригада, 145-я гвардейская Оршанская Краснознаменная ордена Суворова зенитно-ракетная бригада, 132-я зенитно-ракетная бригада. Части 56-го корпуса из 14-й армии ПВО, расквартированные в Казахстане, были представлены четырьмя зенитно-ракетными полками: 374-м, 420-м, 769-м и 770-м.
К моменту обретения Казахстаном независимости на его территории было развернуто около 80 С-75, С-125, С-200 и С-300П. Еще примерно два десятка ЗРК имелось на складах. Запасы средств ПВО, доставшиеся Казахстану, намного превышали потребности республики, да и в финансовом отношении эксплуатировать ЗРК с жидкостными ЗУР было весьма накладно. В середине 1990-х содержание на позициях многочисленных зенитных комплексов первого поколения уже не имело смысла, и с учётом относительно низкой плотности населения на юге и востоке страны руководство Казахстана решило прикрыть наиболее значимые промышленно-политические и оборонные центры республики.
В конце 1990-х противовоздушная оборона Казахстана приняла очаговый характер. В настоящее время боевое дежурство несут примерно полтора десятка объектовых ЗРК (в основном С-300ПС).
В первой половине 1990-х в Казахстане на позициях и хранении имелось около трёх десятков ЗРК С-125/М/М1/М1А. Однако большая часть этих комплексов уже не эксплуатируется. В начале 21 века был заключён контракт с белорусской компанией «Тетраэдр» на модернизацию не менее шести комплексов до уровня С-125-1Т. Эти ЗРК были переданы заказчику в 2004-2008 гг.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-1Т в 12 км южнее Актау. Снимок сделан в июне 2023 года
На свежих спутниковых снимках удалось обнаружить только одну позицию ЗРК С-125-1Т в 12 км южнее портового города Актау, на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. По всей видимости, другие комплексы этого типа находятся на хранении.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Кыргызстане
До 1991 года противовоздушную оборону объектов на территории Киргизской ССР обеспечивала 145-я гвардейская зенитно-ракетная бригада, 33-й дивизии ПВО, в которой насчитывалось восемь зрдн С-75М3 и С-125М1.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в восточном пригороде Бишкека. Снимок сделан в июле 2022 года
Благодаря финансовой и материально-технической поддержке со стороны России система ПВО Кыргызстана не деградировала полностью. Десять лет назад небо республики прикрывали два ЗРК С-75М3 и три С-125М1.
Имеется информация, что некоторое время назад киргизские «стодвадцатьпятки» были модернизированы силами белорусской компании «Тетраэдр» до уровня С-125-2ТМ «Печора-2ТМ». Однако, судя по спутниковым снимкам, в окрестностях Бишкека в мае 2024 года несли боевое дежурство ЗРК С-125М1.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от авиабазы Кант. Снимок сделан в мае 2024 года
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Молдове
В 1992 году Молдове была передана техника и вооружение 275-й гвардейской зенитной ракетной бригады, в составе которой имелось: два дивизиона С-200ВМ, три дивизиона С-75М3, два дивизиона С-125М и два дивизиона С-125М1. В том же году 275-я гв. зрбр была переименована в «Дмитрие Кантемир» – в честь молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира. Но в маленькой аграрной стране не имелось свободных финансовых ресурсов, да и в условиях внешнеполитической разрядки и резкого снижения в 1990-е годы вероятности крупного военного конфликта в Европе, содержания столь мощного соединения ПВО выглядело неоправданным, и в итоге зенитная ракетная бригада ужалась до полка.
Комплексы С-200ВМ и С-75М3, в составе которых использовались жидкостные ракеты, были утилизированы, а три молдавских «стодвадцатьпятки» за $660 000 проданы британской компании S-Profit LTD. Согласно информации, опубликованной в СМИ, впоследствии эти ЗРК, отремонтированные на Украине, продали Уганде.
В итоге в Молдове в строю остался один ЗРК С-125М1, развёрнутый в окрестностях аэродрома Бачой под Кишиневом, где он находится до сих пор.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в окрестностях аэродрома Бачой. Снимок сделан в июне 2025 года
В настоящее время в составе молдавского зенитного ракетного полка «Дмитрие Кантемир» имеется один радиотехнический батальон (фактически радиолокационная рота), оснащённый РЛС П-18, и один дивизион С-125М1. Учитывая возраст молдавского ЗРК С-125M1 и отсутствие информации о проведении восстановительного ремонта аппаратной части и продления ресурса ЗУР, можно предположить, что боеспособность комплекса невелика. Это подтверждается тем, что практические пуски зенитных ракет не проводились более 20 лет. Операторы станции наведения и офицеры управления, обученные на тренажерах, не имеют опыта реальных стрельб.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Таджикистане
В конце 1990-х после окончания гражданской войны и стабилизации ситуации в стране Россия передала Таджикистану несколько ЗРК С-75М3 и С-125М1, которые эксплуатировались более 10 лет. В рамках военно-технического сотрудничества со странами, входящими в ОДКБ, и построения единой системы ПВО в 2009 году были поставлены модернизированные комплексы С-125-2М «Печора-2М». Также при технической и финансовой поддержке со стороны России удалось капитально отремонтировать имеющиеся ЗРК С-125М1 и продлить срок их эксплуатации.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в 10 км западней Душанбе. Снимок сделан в апреле 2025 года
Дивизионы, несущие боевое дежурство в западном и восточном пригороде Душанбе, входят в состав 536-го зенитного ракетного полка.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М «Печора-2М» на восточной окраине села Дайработ. Снимок сделан в марте 2018 года
В прошлом расчеты таджикского ЗРК С-125-2М «Печора-2М» со своей техникой неоднократно принимали участие в учениях сил объединенной ПВО ОДКБ.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Туркменистане
На момент распада СССР на территории Туркменистана была развёрнута достаточно сильная группировка ПВО, и при разделе советского военного имущества этой стране досталось значительно больше, чем другим среднеазиатским республикам.
Пятнадцать лет назад небо Туркменистана защищала зенитная ракетная бригада имени Туркменбаши и два зенитно-ракетных полка, где на вооружении формально имелись полтора десятка ЗРК С-75М3, С-125М/М1 и С-200ВМ.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в южном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в феврале 2025 года
Наличие в туркменском бюджете существенных поступлений от экспорта энергоносителей позволяет проводить закупки современных средств ПВО в России и КНР, а также осуществлять модернизацию комплексов, произведённых в СССР. Так, в России и Белоруссии были заказаны модернизированные ЗРК С-125-2М «Печора-2М» и С-125-2БМ «Алебарда».
Мне удалось найти в окрестностях Ашхабада четыре позиции «стодвадцатьпяток». Судя по всему, три из них – это не модернизированные комплексы, на которых только некоторые пусковые установки заряжены ракетами.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в северном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в мае 2023 года
Несмотря на наличие нескольких модернизированных ЗРК С-125-2М «Печора-2М» и С-125-2БМ «Алебарда», основная их часть боевого дежурства не несёт.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2БМ «Алебарда» в северо-восточном пригороде Ашхабада. Снимок сделан в апреле 2025 года
По всей видимости, в целях сбережения ресурса относительно новые туркменские комплексы находятся в крытых ангарах на базах и выходят из них только для проведения учений и парадов.
Спутниковые снимки ЗРК С-125 в Узбекистане
В советское время в Ташкенте размещался штаб 12-й отдельной армии ПВО, и впоследствии формирование зенитных ракетных войск, организационно входящих в ВВС Узбекистана, велось в основном на основе техники и вооружения 12-й зенитной ракетной бригады, где эксплуатировались ЗРК С-75М3, С-125М1 и С-200ВМ.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 на северной окраине города Янгиюль в Ташкентской области. На трёх пусковых установках ракет нет, ещё одна укрыта тентом. Снимок сделан в марте 2025 года
Через 30 лет после раздела советского наследства в рабочем состоянии имеется не более пяти «стодвадцатьпяток». Позиции одного С-125М1 и одного модернизированного С-125-2М в настоящее время размещены рядом с Ташкентом.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М в южном пригороде Ташкента. Снимок сделан в апреле 2024 года
В Ташкенте ведётся активное строительство, городские кварталы подошли вплотную к позициям ЗРК, и их было хорошо видно из окон жилых домов.
Однако сейчас комплексы ПВО из городской черты вывели, а территория, где они раньше размещались, отдана застройщикам.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 в юго-западной части города Термез. Снимок сделан в марте 2025 года
Ещё один ЗРК С-125М1 развёрнут неподалёку от афганско-узбекской границы, в западной части города Термез.
Спутниковые снимки украинских ЗРК С-125
Из всех республик, входивших в СССР, Украине досталась самая мощная группировка объектовых зенитных ракетных комплексов. В 1991 году воздушное пространство УССР защищали два корпуса (49-й и 60-й) 8-й отдельной армии ПВО. Кроме того, на территории Украины находились части 28-го корпуса ПВО 2-й отдельной армии ПВО. По плотности развёртывания объектовых систем ПВО средней и большой дальности на единицу территории Украина уверенно занимала первое место в мире. Только подразделения ЗРВ 8-й армии ПВО, дислоцированные на территории Украины, включали в себя 18 зенитных ракетных полков и зенитных ракетных бригад, в составе которых имелось более 100 дивизионов. Из которых около трёх десятков были вооружены ЗРК С-125М/М1/М1А с большим запасом ЗУР, запчастей и комплектующих.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от села Покровское под Мариуполем. Снимок сделан в сентябре 2002 года
По мере ветшания украинских комплексов их снимали с боевого дежурства. Последние ЗРК С-125М1 из-под Мариуполя и в Крыму вывели с позиций в 2005 году. Относительно свежие комплексы не утилизировали, а направляли на хранение.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 неподалёку от аэродрома Донузлав. Снимок сделан в июне 2003 года
Впоследствии взятые с хранения ЗРК С-125М1/М1А модернизировались и предлагались иностранным покупателям. Так, Уганда закупила на Украине четыре ЗРК и 300 ЗУР в 2008 году. Впоследствии эти зенитные системы оказались в воюющем Южном Судане. Еще одним известным заказчиком стала Ангола, получившая партию украинских комплексов по контракту, заключенному в 2010 году.
В 2015 году на вооружение ВСУ поступил модернизированный ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д», созданный на базе С-125М1. На тот момент на украинских складах находилось примерно десять комплексов, пригодных для модернизации.
Пусковая установка и антенный пост ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д»
ЗРК С-125-2Д «Печора-2Д» был разработан в Киеве на предприятии НПП «Аэротехника-МЛТ», прошел испытания в 2010 году и изначально предназначался для экспортных поставок. Принятие на вооружение поднятых со складов и модернизированных комплексов стало сугубо вынужденной мерой, призванной хотя бы частично залатать дыры в системе ПВО. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, ВСУ к 2019 году получили 3 дивизиона. Но, в отличие от ранних модификаций С-125, модернизированные С-125-2Д на стационарных позициях не разворачивались и использовались в качестве «кочующих» ЗРК с временных позиций.
Продолжение следует...
