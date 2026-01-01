Контрмеры для врага: поражены объекты энергетики в Одессе, Луцке, Конотопе

В канун Нового года и непосредственно в новогоднюю ночь киевский режим применял ракеты и беспилотники против целого ряда регионов России. ПВО работала в Брянской, Воронежской, Тульской, Московской областях и других регионах страны. Враг в очередной раз дал понять, что с ним не о чем договариваться.

Вооруженные силы России применили контрмеры. Значительное число средств огневого поражения направлено на объекты энергетики Одесской области. Противник, который только что пытался поразить города России, ударился в рефлексию по поводу российской «ответки».



В Одесской ОВА опубликовали заявление о новых отключениях электричества. Коснулись они как областного центра, так и других городов, включая Измаил, через дунайский порт которого враг продолжает получать военные грузы из стран НАТО.

Не отсиделся в тишине и покое противник и на западе Украины. Сообщается о поражении целей в Луцке и Ковеле. Оба города - в Волынской области. БПЛА типа «Герань» ударили по подстанции в Луцке, что привело к прекращению подачи электроэнергии в районах города и окрестностях. Обесточена оказалась железная дорога и предприятия ВПК. Военный трафик прервался.

Атакованы объекты противника и в Сумской области. Там поражена цель в Конотопе. В районе пропал свет. Кроме того, проведено бомбометание по скоплениям сил и средств противника к северу от Сум. На этом участке фронта накануне, в последние часы 2025 года, продвинулась российская армия, о чем сообщало «Военное обозрение». Расстояние до Сум вновь сократилось до 16 км. То есть, для фронтовых дроноводов вполне подходящий вариант.
    В итоге селючьё встретило декоммунизированный Новый год при лучинах, а ведь есть примета: как встретишь год, так его и проведешь. Жаль только, что в ходе новогодних поздравлений ни одного Малюка не пострадало.
      Враг в очередной раз дал понять, что с ним не о чем договариваться.
      Рубить ! По самые помидоры !
    Это не особая наша ответка. Всё как обычно. Вероятно копим средства для очень массированного удара.