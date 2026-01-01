Названы фронтовые успехи армии России в первые часы 2026 года

6 979 9
Названы фронтовые успехи армии России в первые часы 2026 года

Первые часы наступившего 2026 года ознаменовались рядом успехов на фронте. Поступают сообщения о том, что российские войска полностью заперли подразделения противника в Богуславке Харьковской области. Село это находится южнее Купянска, на левом берегу реки Оскол.

Взят под контроль участок дороги между Богуславкой и станцией Платоновка. Тяжёлыми огнемётными системами «Тосочка» поражены силы противника, которые удерживали позиции в Богуславском лесном массиве, протянувшемся примерно на 3,5-4 км вдоль берега Оскола.





Взяты под контроль позиции противника юго-западнее ранее освобождённой Лозовой.

Таким образом, продолжается расширение северного фланга в районе пгт Боровая. Этот населённый пункт, наряду с Купянском-Узловым, являются основными узлами обороны ВСУ на Оскольском левобережье.

Также к успехам армии России в первые часы нового года можно отнести продвижение к востоку и югу от Волчанска. ВС РФ заняли новые территории в Волчанских Хуторах и одновременно продвинулись юго-восточнее села Вильча, перешедшего под российский контроль в декабре.

Продвижение идёт и в Запорожской области. Там российская армия расширяет зону контроля в районе Малокатериновского лимана в Приморском. Речь идёт о южном береге реки Конка на месте её впадения в Днепр (Каховское водохранилище).
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +6
    Сегодня, 10:51
    Отлично, бейте этих кастрюлеголовых и берегите себя, парни! hi
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 10:56
      Тяжёлыми огнемётными системами «Тосочка» поражены силы противника,

      Вот это по-нашему! Поджарить че р те й на сковородке и даже без нее!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:32
        Вчера прошли в СМИ два интересных сообщения. На фоне успехов ВС РФ и тяжкой ситуации с электроэнергетикой, украинским Генштабом были предприняты действия для организации медийной перемоги - хотели с помощью беспилотников сбросить флаги на крыши зданий в Красноармейске, Димитрове и Родинском с последующим представлением громадянам (и не только им) "видеофактов", подтверждающих удержание позиций ВСУ в этих городах, вопреки заявлениям "москальской пропаганды". Но вышел облом:
        МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем ВС РФ сбили за сутки семь беспилотников с флагами Украины над Красноармейском, Димитровым и Родинским, сообщили в Минобороны РФ.

        Но беспилотниками дело не обошлось, были задействована две ДРГ для таких же целей, но с таким же печальным результатом:
        В Минобороны добавили, что помимо беспилотников, российские войска уничтожили две разведывательно-диверсионные группы ВСУ в Красноармейске и Родинском. По информации ведомства, украинские военные пытались вывести украинские флаги на фасадах зданий.

        https://www.gazeta.ru/army/news/2025/12/31/27541843.shtml?utm_auth=false
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:59
          Но есть и очередное "достижение" в незалежной, так переможемо! lol
          МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Данные еще шести детей в возрасте от трех до 15 лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
          В конце декабря в базу ресурса были внесены данные 25 детей в возрасте от двух до шести лет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:57
    Пока хахло бухает - наши наступают.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 11:03
      Война продолжается, а бухают с обеих сторон.
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 11:00
    Вести хорошие, С Новым Годом наших Героев. Желаю всякой удачи.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -5
    Сегодня, 11:01
    Я уж начал думать, что наконец-то по Банковой шарахнули!
  5. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +4
    Сегодня, 11:03
    Всех россиян поздравляю с Новым Годом и новой победой! - ура!