Сбитый Су-27 ВС ВСУ до этого пытался атаковать территорию России ракетами НАТО
7 63515
Российские Вооруженные силы довели число сбитых самолётов противника до 670. Об этом сообщает Минобороны.
Так, 670-м средством пилотируемой военной авиации Украины стал истребитель Су-27. Речь идёт о версии «М», которую ВС ВСУ приспособили под пуски ракет класса «воздух-воздух» натовского образца.
По последним данным, накануне этот самолёт украинских Воздушных сил использовался для нанесения удара по территории Российской Федерации ракетой Storm-Shadow франко-британской разработки.
Во время боевого вылета Су-27 был «срисован» российским радаром, после чего был сбит. Над каким именно регионом это произошло, официально не сообщается. По некоторым сведениям, речь идёт о воздушном пространстве на стыке Сумской и Харьковской областей.
Противник на данный момент потерю своего истребителя не комментирует.
Напомним, что ранее несколько истребителей советской разработки в интересах Киева были поставлены странами НАТО из Восточной Европы. Теперь эти страны заявляют, что подобного рода самолётов для поставок Украине у них не осталось.
