Сбитый Су-27 ВС ВСУ до этого пытался атаковать территорию России ракетами НАТО

Российские Вооруженные силы довели число сбитых самолётов противника до 670. Об этом сообщает Минобороны.

Так, 670-м средством пилотируемой военной авиации Украины стал истребитель Су-27. Речь идёт о версии «М», которую ВС ВСУ приспособили под пуски ракет класса «воздух-воздух» натовского образца.



По последним данным, накануне этот самолёт украинских Воздушных сил использовался для нанесения удара по территории Российской Федерации ракетой Storm-Shadow франко-британской разработки.

Во время боевого вылета Су-27 был «срисован» российским радаром, после чего был сбит. Над каким именно регионом это произошло, официально не сообщается. По некоторым сведениям, речь идёт о воздушном пространстве на стыке Сумской и Харьковской областей.

Противник на данный момент потерю своего истребителя не комментирует.

Напомним, что ранее несколько истребителей советской разработки в интересах Киева были поставлены странами НАТО из Восточной Европы. Теперь эти страны заявляют, что подобного рода самолётов для поставок Украине у них не осталось.
  1. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 13:19
    Российские Вооруженные силы довели число сбитых самолётов противника до 670.

    А и правильно. Чего их, бусурманов, считать laughing
    Но тех, кто сбил - конечно же, с Новым годом и с боевым успехом!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 13:26
      Над каким именно регионом это произошло, официально не сообщается

      А это не имеет значения!
      Главное - " приземлили" , если с летаком, то вообще отлично! good
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Андрей из Челябинска
      А и правильно. Чего их, бусурманов, считать

      До, это равнехонько 670 летаков!
    3. poquello Звание
      poquello
      -3
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Российские Вооруженные силы довели число сбитых самолётов противника до 670.

      А и правильно. Чего их, бусурманов, считать laughing
      ..

      то есть утверждаете что сообщение МО о сбитии укропского су27 ложь?
    4. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Андрей из Челябинска
      А и правильно. Чего их, бусурманов, считать

      Здря вы энто.товарисч ! Как это не считать,если в этом счёте премии,награды,звания !
  2. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +4
    Сегодня, 13:19
    Ну, с новогодним почином, Мужики!!! А местную публику с наступившим НовымГодом!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:28
      Цитата: АндрейВРН
      А местную публику с наступившим НовымГодом!

      Взаимно!!
      Мы не публика, мы сосайтовцы. laughing
      Конечно шутка новогодняя! drinks hi
      1. Ракитин Звание
        Ракитин
        +2
        Сегодня, 13:37
        Сосайтовцы - это отглагольное существительное? :-)
        1. Melior Звание
          Melior
          0
          Сегодня, 14:09
          Это от французского société! laughing
      2. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 13:56
        На нашем сайте lol прошу не выражаться...... feel
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: АндрейВРН
      А местную публику с наступившим НовымГодом!

      Категорически не согласен! Публика в театре собирается, а здесь изволят высказывать своё мнение исключительно эксперты широкого профиля, так что попрошу на ВО не выражаться! negative

      Новогодний юмор, ежели кто не понял. smile hi

      И, конечно, тоже поздравляю с Новым годом редакцию ВО, авторов публикаций и всех комментаторов. Главное, чтобы символ 2026 года - огненная лошадь, не слишком лягалась. yes drinks
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 13:38
    Хорошее начало Нового года!!! good
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:52
    Надеюсь пилот не успел катапультироваться
  5. GAndr Звание
    GAndr
    0
    Сегодня, 14:10
    Петухи летают, но очень плохо и очень не далеко.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:15
    Украинский военный самолёт в воскресенье впервые с начала войны совершил удар по цели на международно признанной территории России – в районе Белгорода. Это утверждает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник. По словам неназванного источника, который цитирует Sky News, в результате авиаудара был поражён командный пункт в районе Белгорода. "Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществлённое ВВС Украины по цели на территории России", – заявил источник. Официально ни российские, ни украинские военные не комментировали сообщение Sky News