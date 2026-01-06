Шампанское и порох: как встречали 1980 год в Кабуле
Страна, полная надежд и ожиданий, встречает Новый год. От Владивостока до Калининграда поднимаются бокалы с искристым шампанским. Люди наслаждаются просмотром фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», премьера которого состоялась на Центральном телевидении 25 декабря 1979 года. Они не просто смотрят, но и подпевают любимым актёрам: à la guerre comme à la guerre — «на войне как на войне».
Тем временем в далёком Кабуле разворачивались свои события. В город прибыли подразделения 108-й мотострелковой дивизии.
31 декабря 1979 года 7-я рота 350-го гвардейского парашютно-десантного полка передала им под охрану комплекс Генерального штаба. Сами мы собирались убывать на аэродром в абсолютной уверенности, что через день, а быть может два, мы вылетим домой.
Свою задачу десантники выполнили на отлично: переворот совершён, город под нашим контролем, 40-я армия входит в Афганистан, и десантникам здесь делать больше нечего.
На улице вовсю идёт шумная торговля сигаретами, горячими лепёшками прямо из печи. Торговцы-мальчишки с тележками и лотками, которые висят у них на шее, появились как-то неожиданно.
Впечатление такое, что ещё стрельба не везде прекратилась, а шустрые пацаны уже повсюду. «Шурави» они абсолютно не боялись, подошли прямо к нашему посту, предложили свой товар. Купили у них несколько лепёшек. Афгани у нас было много, но ни цены товара, ни стоимости самих денег мы не знали. Достали пачку купюр, протянули пацанам торговцам — они сами отсчитывали и взяли, сколько посчитали нужным.
Вечером рота выстраивается в колонну. За рычаги нашей 571-й БМД садится командир взвода Александр Куиш, а я — на своём командирском месте, слева от механика водителя. Машины заведены, ждём команды на движение. В этот момент комвзвода поворачивается ко мне и, усмехнувшись, говорит: «Вот так совершаются перевороты!». Колонна трогается — мы мчимся на аэродром.
Штаб 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 350-й гв. пдп, артполк дивизии и 62-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион 103-й ВДД расположились на аэродроме. 317-й полк взял под охрану резиденцию Кармаля в Кабуле, а 357-й занял крепость Бала Хисар.
Оперативный дежурный на пункте управления полковник Чернышев вспоминает:
«31.12.79 г., понедельник. Последний день 1979 года. Состояние на 7.00. Внутриполитическая обстановка в стране продолжает обостряться, особенно в провинциях Кундуз, Бадашхан, Балх, Баглан, Нангархар, Пактия. В провинции Кундуз противник захватил Арчи, Имамсахиб и угрожает выходом в порт Шерхан. В провинции Тахар захвачен Ишкамыш. В провинции Баглан в Андарабе противнику сдался 3/10 пп. Руководство страны слабо контактирует с органами власти на местах и с командирами соединений.
Антисоветская пропаганда активизируется и ширится. В некоторых частях (26 пдп, 10 пп, 4 an, 25 пд) начались волнения, выводится из строя вооружение и боевая техника. Увеличилось дезертирство.
Наступил предновогодний вечер. Организовано усиленное патрулирование десантными подразделениями основных улиц Кабула. Советники при войсковых соединениях докладывают обстановку. В городе движение машин затихло. Действует комендантский час. На пункте управления идет обычная работа. Где-то в девятом часу вечера со стороны центральной улицы рядом с нами раздались одиночные пистолетные выстрелы, постепенно удаляющиеся. Мы насторожились. В ответ раздалась автоматная очередь, затем вторая, третья. Началась сильная пальба. Зарокотали тяжелые пулеметы БМД. Разведывательная рота, охранявшая наш ПУ, по всему периметру вела из всего стрелкового оружия огонь. Свет мы выключили. ПУ погрузился в темноту. Начальник караула и дежурный побежали к роте. Через некоторое время стрельба прекратилась. Вернулся дежурный, рассказал, что с проезжавшей легковой машины по расположению вели стрельбу. Кто-то ответил. Так как многие солдаты не знали причину огня, то тоже начали стрелять. В общей стрельбе уже трудно было понять, кто и где стреляет. Свои или чужие.
Прошло минут 20. Со стороны улицы опять раздаются те же пистолетные выстрелы. Ответный огонь на этот раз вспыхивает с большей силой. Стрельбу роты подхватила охрана других объектов. Мы опять гасим свет. Стрельба разгорается. Полковник Кукушкин А. В. с начальником караула и командиром роты снова бегут разбираться.
Из города патрули доложили, что задержали машину, из которой вели стрельбу по ПУ. Патрули, увидев мчащуюся машину из района стрельбы, бросили гранату. От взрыва машина перевернулась. В ней оказалось пять царандоевцев (народная милиция). Их выволокли из опрокинутой машины и арестовали.
В город выехали усиленные наряды патрулей. На главных улицах стояли колонны боевых машин. Действовал комендантский час.
Патруль 103-й ВДД в Кабуле
На ПУ готовились к встрече нового 1980 года. В крохотной комнатке собрались Магометов, Гуськов, Кузьмин. Все – генералы. Я с Березиным и Ивановым, а потом и Беленко (московская группа) приютились в углу бывшего бара. Десантники около двадцати пяти человек собрались в большом зале.
Зашел Кукушкин, пригласил в компанию десантников. Мы с удовольствием согласились. Составлены столы. Хлеб, консервы, колбаса, зелень, бутылки с водкой, фляги со спиртом. Магнитола включена на московскую волну. Общая дружная обстановка. За дощатой стеной громкий разговор генеральского трио, выделяется напористый голос Главного.
Приблизилась полночь. Железные кружки наполнены. Пробили куранты. Мы сдвинули кружки. С новым 1980 годом!».
Десантники третьего батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка встретили Новый, 1980 год на мёрзлой земле Кабульского аэродрома. Легли на брезентовый тент и сразу же уснули: навалилась и физическая, и эмоциональная усталость. Слишком большая нагрузка пришлась за последние четверо суток на «Банду капитана Фроландина», как позднее назовёт наше подразделение радиостанция «Голос Америки».
Комбат Фроландин
Батальон успешно выполнил поставленную перед ним 27 декабря 1979 года боевую задачу, а также оказал максимальное содействие в выполнении задач, поставленных перед группой «Зенит» по нейтрализации начальника Генерального штаба Якуба и уничтожению узла связи. Взял под охрану посольство СССР и эвакуировал советских граждан из опасного района. Отбил атаку гвардейцев Амина на Генеральный штаб, а затем полностью подавил мятеж стражей афганского диктатора. Оказал поддержку подразделениям, действующим в районе дворца Тадж-Бек, зачистил дворец Дар-уль-Аман от засевших в нём гвардейцев Амина. Взял под охрану комплекс зданий Генерального штаба и находящегося при нём арсенала. Обеспечил безопасность нового лидера Афганистана Бабрака Кармаля при его передвижении по Кабулу и поездке на радио. Да и пленные не позволяли расслабиться.
Десантники успешно выполнили все стоящие перед ними боевые задачи, за что 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была награждена высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина.
В ночь погода изменилась. Утром 1 января наши самодельные палатки из брезентовых тентов накрыло снегом. Да и ладно, не сегодня, завтра домой.
P.S. В советническом аппарате создали похоронную службу. Возглавил ее комендант полковник Тремба. Необходимо проводить в последний путь погибших в первую ночь авиакатастрофы 25 декабря 1979 года. Были изготовлены гробы, внутрь которых положили военную форму и землю. Назначенные сопровождающие офицеры должны были доставить гробы по адресам. Предписывалось передавать их без права вскрытия…
На войне как на войне.
Информация