Последний день прошлого, 2025 года, помимо прочего, ознаменовался подключением к единой энергосистеме России первого инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ на новой Курской АЭС-2. После запуска блок переведен в режим опытно-промышленной эксплуатации и вышел на мощность 240 МВт. На этапе энергопуска мощность инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ будет постепенно поднята до 35-40%. Далее — этап освоения мощности до 100%. Строительство на станции не останавливалось, несмотря на ее близость к зоне боевых действий. Сооружение новых энергоблоков происходило в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны украинских формирований.Как сообщает «Росатом», всего на этой АЭС предусмотрено сооружение четырех энергоблоков, в результате чего мощность станции суммарно вырастет на 20%. Ввод этих мощностей позволит заместить два первых энергоблока Курской АЭС, которые прекратили выработку электроэнергии в 2021 и 2024 годах. Мощность нового энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ составляет 1250 МВт, что на 50 МВт больше предыдущих рекордсменов — энергоблоков Ленинградской АЭС-2.Основной социально-экономический эффект ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 заключается в снижении рисков энергодефицита в регионе и поставки электроэнергии в единую энергосистему России. Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области.

