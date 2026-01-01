Начал работу первый инновационный энергоблок новой Курской АЭС-2

Последний день прошлого, 2025 года, помимо прочего, ознаменовался подключением к единой энергосистеме России первого инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ на новой Курской АЭС-2. После запуска блок переведен в режим опытно-промышленной эксплуатации и вышел на мощность 240 МВт. На этапе энергопуска мощность инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ будет постепенно поднята до 35-40%. Далее — этап освоения мощности до 100%. Строительство на станции не останавливалось, несмотря на ее близость к зоне боевых действий. Сооружение новых энергоблоков происходило в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны украинских формирований.

Как сообщает «Росатом», всего на этой АЭС предусмотрено сооружение четырех энергоблоков, в результате чего мощность станции суммарно вырастет на 20%. Ввод этих мощностей позволит заместить два первых энергоблока Курской АЭС, которые прекратили выработку электроэнергии в 2021 и 2024 годах. Мощность нового энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ составляет 1250 МВт, что на 50 МВт больше предыдущих рекордсменов — энергоблоков Ленинградской АЭС-2.

Основной социально-экономический эффект ввода в эксплуатацию Курской АЭС-2 заключается в снижении рисков энергодефицита в регионе и поставки электроэнергии в единую энергосистему России. Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 15:01
    Ну Росатом в переди планеты всей. Так держать и улучшать безопасность и эффективность.
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      0
      Сегодня, 16:17
      Ну хз. Китайцы на тории установку запустили
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 15:01
    Знаменательное событие. Ждем запуск второго реактора.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:13
      ВВЭР -ТОИ,Это типовой блок,наше будущее,ранее доработанный ВВЭР800
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:05
    Росатом-молодцы!Надо выводить проблемные РБМК.Следующий на очереди-АЭС в Десногорске.Проходил практику на этой станции
    1. Mitka Звание
      Mitka
      0
      Сегодня, 15:50
      РБМК вовсе не проблемные!! Прежде чем писать ахинею изучите тему!!!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:13
    Идти вперёд, развиватся, строить новое...
    Другого нет у нас пути! soldier
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:23
      Еще,добавлю.Турбоагрегат не Харьковского Турбоатома,а Питерского-ЛМЗ,Или как тот завод зовется
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 15:24
    всего на этой АЭС предусмотрено сооружение четырех энергоблоков, в результате чего мощность станции суммарно вырастет на 20%.
    И вот здесь:
    Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50%
    Что-то никак не могу понять. То ли у меня после праздника голова считать не может, то ли у автора. recourse Всё-таки 20% с четырёх энергоблоков или 50% всего с одного энергоблока? smile
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Eugen 62
      Всё-таки 20% с четырёх энергоблоков или 50% всего с одного энергоблока?

      Может речь о конкретных потребителях.
      Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области.
  6. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 15:29
    Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области.

    И срок его эксплуатации может достичь 100 лет..
    Корпус реактора ВВЭР-ТОИ изготовлен из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием радиации и при высоких температурах. Технология предусматривает четыре сварных шва вместо шести, а в активной зоне сварные соединения исключены. Это улучшает эксплуатационные характеристики, поскольку радиационное воздействие минимальное. Корпус реактора способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы ректора еще на 40 лет».
  7. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 15:37
    И Билибинская АЭС остановила последний рабочий реактор. Начата процедура вывода ее из эксплуатации.
  8. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 15:38
    Надо бы вспомнить ГОЭЛРО, в связи с "единой энергосистемой России".
    Но..........
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 15:39
    Ростатом достиг впечатляющих высот с "Академиком Ломоносовым" в Певеке...такого нет и не скоро будет ни у кого в мире...вот это действительно достижение.