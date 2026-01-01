Растёт количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области
Количество жертв террористической атаки ВСУ, совершенной буквально в первые минуты нового 2026 года, к сожалению, растет. По уточненным данным, 24 человека погибли, 29 пострадали. Среди погибших и раненых есть дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы на Черноморском побережье, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, вследствие чего люди фактически сгорели заживо. Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара, который удалось потушить лишь под утро, спасти больше людей не удалось. Некоторые украинские ресурсы с ликованием пишут об атаке по «сборищу коллаборантов».
Следственным комитетом заведено уголовное дело по факту теракта. В МИД РФ заявили, что очевидно, что теракт был спланирован заранее, ВСУ целенаправленно атаковали БПЛА места скопления мирных граждан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии ТАСС сравнил произошедшее с сожжением немецкими фашистами и их пособниками белорусского села Хатынь в годы Великой Отечественной войны и призвал к уничтожению носителей бандеровской идеологии, где бы они ни находились. Он отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть как непосредственных исполнителей, так и их командование.
Террористические атаки киевского режима наглядно показывают, чего стоят ожидания о договоренностях о каком-либо сосуществовании с украинскими нацистами. На фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ на фронте Киев традиционно, следуя заветам своих бандеровских предков, пытается отыгрываться на гражданских.
