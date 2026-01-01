Растёт количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области

Растёт количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области

Количество жертв террористической атаки ВСУ, совершенной буквально в первые минуты нового 2026 года, к сожалению, растет. По уточненным данным, 24 человека погибли, 29 пострадали. Среди погибших и раненых есть дети.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы на Черноморском побережье, где мирные жители встречали Новый год. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, вследствие чего люди фактически сгорели заживо. Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара, который удалось потушить лишь под утро, спасти больше людей не удалось. Некоторые украинские ресурсы с ликованием пишут об атаке по «сборищу коллаборантов».

Следственным комитетом заведено уголовное дело по факту теракта. В МИД РФ заявили, что очевидно, что теракт был спланирован заранее, ВСУ целенаправленно атаковали БПЛА места скопления мирных граждан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии ТАСС сравнил произошедшее с сожжением немецкими фашистами и их пособниками белорусского села Хатынь в годы Великой Отечественной войны и призвал к уничтожению носителей бандеровской идеологии, где бы они ни находились. Он отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть как непосредственных исполнителей, так и их командование.

Террористические атаки киевского режима наглядно показывают, чего стоят ожидания о договоренностях о каком-либо сосуществовании с украинскими нацистами. На фоне непрекращающейся череды поражений ВСУ на фронте Киев традиционно, следуя заветам своих бандеровских предков, пытается отыгрываться на гражданских.
  1. Shkworen Звание
    Shkworen
    +6
    Сегодня, 16:09
    когда же объявят ВСУ террористической организацией, а СВО переведут в КТО?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 16:13
      возмездие за этот теракт должно затронуть как непосредственных исполнителей, так и их командование.
      Это уже требование к Гаранту !
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 16:12
    Будто бы первый теракт. Французы помню говорили что бить по мирным гражданам кассетными боеприпасами это нормально. Наверно и Трамп что-нибудь такое скажет?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:21
      . Он отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть как непосредственных исполнителей, так и их командование.

      Опять только слова и угрозы. А когда уж наконец последуют дела после которых все причастные к злодеяниям поймут что кара неминуема ?
  3. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 16:15
    … украинские ресурсы с ликованием пишут об атаке по «сборищу коллаборантов»… Медведев … отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть …
    должно затронуть как минимум сопоставимый квартал как минимум сопоставимого по размерам населенного пункта на территории противника с полным выжиганием всего и вся по сопоставимой площади, с предварительной и сопровождающей хакерской атакой на соответствующие украинские ресурсы: «это за…». Слабо?
  4. dementor873 Звание
    dementor873
    -1
    Сегодня, 16:18
    Цитата: Shkworen
    когда же объявят ВСУ террористической организацией, а СВО переведут в КТО?

    КТО дает слишком много власти силовикам, власти такое может быть не по нраву, особенно на местах, кто зарабатывает на войне деньги. 4 года наглядно показали, что военных специально ограничивают в способах ведения войны. Еще Суровикин мог вынести энергетику Украины за пару месяцев, его убрали. Кому и зачем это надо слишком туманный вопрос.
  5. gurzuf Звание
    gurzuf
    -1
    Сегодня, 16:18
    Как по мне, так надо объявить траур по погибшим и пригласить представителей Трампа на место трагедии. Думаю, что Трамп направил бы своих людей...но вот траур мы не объявим.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 16:22
      Цитата: gurzuf
      Как по мне, так надо объявить траур по погибшим и пригласить представителей Трампа на место трагедии. Думаю, что Трамп направил бы своих людей...но вот траур мы не объявим.

      Так хорошо начали и так бездарно закончили. no
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 16:19
    Некоторые украинские ресурсы с ликованием пишут об атаке по «сборищу коллаборантов».

    Сборище деградантов и некрофилов. Украина как страна не имеет права на существование и должна быть уничтожена как злобный вирус.
    В тысячелетней истории России, эти 34 года существования незалежной украины должны быть обозначены как чума.
  7. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 16:20
    Когда в следующий раз сдадутся в плен стилисты, массажисты и просие глиномесы, не забыть бы их в задницы расцеловать.