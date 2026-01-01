«Раньше был металл на гусеницах»: чешская армия сравнила CV90 с БМП-2

На BVP-2 нам часто приходилось импровизировать, чинили её на коленке и мирились с имевшимися ограничениями. Здесь всё иначе: каждая деталь имеет своё значение. Если оружие недостаточно стабилизировано, солдат не попадёт в цель. Если программное обеспечение не реагирует должным образом, жизнь экипажа находится под угрозой.

Это меняет всё командование – данные поступают моментально, и на их основе принимаются решения. Это сложно, мы должны учиться, но это огромное преимущество. Раньше мы полагались на свои глаза и уши – мы наблюдали за врагом, прислушивались к окружающей обстановке, максимум, у нас была радиостанция.

Разрыв между машинами измеряется поколениями. С BVP-2 мы сделали ставку на скорость и манёвр. Но защита была минимальной, способной выдержать только осколки, – мы называли её «металл на гусеницах». CV90 же имеет броню, которая в состоянии выдержать попадание, и, более того, КАЗ Iron Fist.

CV90 – это, по сути, мобильный центр обработки данных. Он оснащен современными узлами связи, которые позволяют передавать данные в режиме реального времени. Мы можем видеть местоположение собственных подразделений, «картинку» с дронов , доклады разведчиков – всё сразу.

BVP-2 мы ремонтировали с помощью ключа и молотка. Здесь же у нас сложная диагностика, программные модули и электронное управление.