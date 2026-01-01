«Раньше был металл на гусеницах»: чешская армия сравнила CV90 с БМП-2

6 161 15
«Раньше был металл на гусеницах»: чешская армия сравнила CV90 с БМП-2

В рамках модернизации войск чешская армия осуществляет переход на бронемашины CV90 шведской разработки, которые, как указывается в издании CZDefence, «в ближайшие несколько лет заменят устаревшие советские БМП-2» (состоящие на вооружении под местным обозначением BVP-2). Первые экземпляры новой техники уже поступили на оснащение «тяжёлой» 7-й механизированной бригады.

Командир взвода охарактеризовал новую машину как более капризную в эксплуатации:



На BVP-2 нам часто приходилось импровизировать, чинили её на коленке и мирились с имевшимися ограничениями. Здесь всё иначе: каждая деталь имеет своё значение. Если оружие недостаточно стабилизировано, солдат не попадёт в цель. Если программное обеспечение не реагирует должным образом, жизнь экипажа находится под угрозой.




По его словам, благодаря использованию современных технологий в CV90 (ИК-«картинка», лазерные дальномеры, цифровые карты, связь с беспилотниками), теперь она способна увидеть противника раньше, отметить его местоположение и мгновенно поделиться информацией.

Это меняет всё командование – данные поступают моментально, и на их основе принимаются решения. Это сложно, мы должны учиться, но это огромное преимущество. Раньше мы полагались на свои глаза и уши – мы наблюдали за врагом, прислушивались к окружающей обстановке, максимум, у нас была радиостанция.

В целом комвзвода оценил CV90 как надёжную и долговечную машину, которая в сочетании с инженерной поддержкой может работать даже на очень сложном рельефе.

Сравнил технику и командир механизированного батальона:

Разрыв между машинами измеряется поколениями. С BVP-2 мы сделали ставку на скорость и манёвр. Но защита была минимальной, способной выдержать только осколки, – мы называли её «металл на гусеницах». CV90 же имеет броню, которая в состоянии выдержать попадание, и, более того, КАЗ Iron Fist.




Как он отметил, это важно для психики солдата, так как он знает, что не беззащитен. Если на BVP-2 обзор осуществлялся через перископ, то на CV90 за это отвечает сенсорное оборудование, способное видеть днём или ночью и в любую погоду:

CV90 – это, по сути, мобильный центр обработки данных. Он оснащен современными узлами связи, которые позволяют передавать данные в режиме реального времени. Мы можем видеть местоположение собственных подразделений, «картинку» с дронов, доклады разведчиков – всё сразу.

Командир разведвзвода пояснил, что раньше на обмен данными со штабом уходил час, сегодня это происходит практически немедленно.

Заместитель начальника штаба батальона отметил, что прежняя техника была неприхотливой в обслуживании:

BVP-2 мы ремонтировали с помощью ключа и молотка. Здесь же у нас сложная диагностика, программные модули и электронное управление.
  Александр 3
Сегодня, 18:40
    Александр 3
    +1
    Сегодня, 18:40
    БМП 2 была произведена в СССР.Эта техника сей час на войне.Конечно мы развиваемся,и производим другую технику.Мы из БМП2 делаем другую технику.
    1. Комментарий был удален.
    invisible_man
Сегодня, 19:27
      invisible_man
      0
      Сегодня, 19:27
      Ничего современного из этой БМП-2 уже не сделаешь, как ее не обвешивай.
  Владислав_В
Сегодня, 18:51
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 18:51
    CV90 же имеет броню, которая в состоянии выдержать попадание, и, более того, КАЗ Iron Fist.

    Интересно чего?Наверняка не РПГ 7.
    Flashpoint
Сегодня, 20:09
      Flashpoint
      0
      Сегодня, 20:09
      Интересно чего?Наверняка не РПГ 7.

      hi
      Обычно натовская техника бронируется из следующих соображений: лоб защищён от 30 мм, всё остальное от 14,5мм.
      От ПТУР и РПГ-7 - нет конечно, хотя говорят про КАЗ...
  Glagol1
Сегодня, 18:54
    Glagol1
    +3
    Сегодня, 18:54
    БМП -2 больше полвека. Нельзя сравнивать боинг-707 с А-350. Тут такое же. К тому же БМП-2 после модернизации совсем другой. Но чехам не доступно.
  belovvladimir
Сегодня, 18:55
    belovvladimir
    +6
    Сегодня, 18:55
    BVP-2 мы ремонтировали с помощью ключа и молотка. Здесь же у нас сложная диагностика, программные модули и электронное управление.

    Ну так сравнили, не чего не стоит на месте, идут года, меняются требования, совершенствуется техника, они бы еще Рыцарские латы сравнили с бронижилетом перед выстрелом с автомата
    Добрый злыдень
Сегодня, 19:39
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 19:39
      Заголовок статьи довольно сильно конликтует с ее содержанием
  КТМ-5
Сегодня, 19:11
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 19:11
    Один фиг, РПГ-7 навылет её прошьёт в любой проекции.
  Ratmir_Ryazan
Сегодня, 19:17
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 19:17
    БМП-2 как и БМП-3 это гроб на гусеницах. Страны НАТО, Китай, Япония, Южная Корея, Турция и ряд других стран имеют гораздо более защищённые и более функциональные БМП, чем Россия.

    Отправлять в бой пехоту на БМП-2/3 это позор и преступление.

    И не надо про отсутствие денег рассказывать, в стране за время СВО ЗВР вырос на 100 млрд.долларов.

    1 млрд.долларов = 200 Бредли.

    Ростех где у нас что-то подобное? И когда же в России на танках и БМП появится КАЗ?

    Хорошо устроились, нищих за 5 млн.рублей на штурм отправляют, можно не заморачивать с новыми БМП.

    Была бы справедливая мобилизация с ротации, например миллион бойцов на 2 года, потом другой миллион, чтобы в этот миллион призывались дети и внуки чиновников Ростеха, у России новая БМП, не уступающая ничем лучшим образцам, появилась бы уже через месяц и пошла бы в серию.
    ЖЭК-Водогрей
Сегодня, 19:46
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Отправлять в бой пехоту на БМП-2/3 это позор и преступление.

      БМП-3 ВС РФ с альтернативным размещением десанта на решетках.
    ГолыйМужик
Сегодня, 19:57
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 19:57
      Ну да, если все деньги вложить в более толстую броню БМП, то это очень поможет против дронов. И прямо через месяц сделают самую лучшую, если заставить, так это и работает.
      Просто напомню, что у Европы денег куда больше, а США вообще может печатать в любом количестве, но мощности ВПК всё равно имеют свои ограничения в которые они много где уперлись.
  rocket757
Сегодня, 19:17
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:17
    Новая техника, это логично... но по теперешним меркам, по тем условиям, которые используются теперь в бою, та новая техника такие же "дрова в топку", никаких принципиальный изменений нет... soldier
    invisible_man
Сегодня, 19:29
      invisible_man
      0
      Сегодня, 19:29
      В топку-то в топку, но не всегда и не сразу.
  pudelartemon
Сегодня, 19:53
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 19:53
    Ой, а если на передовой и продвинутой шведской БМП вдруг откажет кондиционэр belay
    Шо делать? Ведь не может воевать изнеженный европеец при температуре +25 внутри машины. Ой вэй.
    Кадры решают всё. А не только и не столько сложная и капризная бортовая электроника.
  hiller
Сегодня, 20:04
    hiller
    0
    Сегодня, 20:04
    Всяк кулик своё болото хвалит. Шведская бэха пошла в производство в 1994 году. Наша двойка в 1980. Целая эпоха разницы. Так что "Мели Емеля -твоя неделя". Видел я шведку с РПГшным хвостом в маске пушки на выставке в Парке Победы. Ушатала её наша пехота без стеснения. Хвала нашей трудяге-пехоте. Никакого пиитета к подобным измышлениям противника у наших бойцов и командиров нет и не будет. И в сравнении с нашей двушкой и особо трёшкой у неё пока преимущество только в наличии боевой информационной системы. Не критично, наверстаем.