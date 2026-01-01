«Раньше был металл на гусеницах»: чешская армия сравнила CV90 с БМП-2
В рамках модернизации войск чешская армия осуществляет переход на бронемашины CV90 шведской разработки, которые, как указывается в издании CZDefence, «в ближайшие несколько лет заменят устаревшие советские БМП-2» (состоящие на вооружении под местным обозначением BVP-2). Первые экземпляры новой техники уже поступили на оснащение «тяжёлой» 7-й механизированной бригады.
Командир взвода охарактеризовал новую машину как более капризную в эксплуатации:
По его словам, благодаря использованию современных технологий в CV90 (ИК-«картинка», лазерные дальномеры, цифровые карты, связь с беспилотниками), теперь она способна увидеть противника раньше, отметить его местоположение и мгновенно поделиться информацией.
В целом комвзвода оценил CV90 как надёжную и долговечную машину, которая в сочетании с инженерной поддержкой может работать даже на очень сложном рельефе.
Сравнил технику и командир механизированного батальона:
Как он отметил, это важно для психики солдата, так как он знает, что не беззащитен. Если на BVP-2 обзор осуществлялся через перископ, то на CV90 за это отвечает сенсорное оборудование, способное видеть днём или ночью и в любую погоду:
Командир разведвзвода пояснил, что раньше на обмен данными со штабом уходил час, сегодня это происходит практически немедленно.
Заместитель начальника штаба батальона отметил, что прежняя техника была неприхотливой в обслуживании:
