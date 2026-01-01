Иран рассказал о разрешении спутников, выведенных на орбиту российским «Союзом»
Три спутника иранской разработки были успешно выведены в космическое пространство. Сообщается о том, что все они начали работу на 500-километровой орбите в штатном режиме.
Иранское профильное ведомство, комментируя вывод спутников в космос, отмечает, что это является крупным достижением Исламской Республики в области связи.
Министр информационных и коммуникационных технологий Саттар Хашеми высоко оценил недавние достижения страны в сфере коммуникаций. По его словам, в отрасли произошло важное событие национального масштаба.
Хашеми:
Хашеми добавил, что одной из важнейших функций этих спутников является управление земельными ресурсами, точный мониторинг территорий и предотвращение посягательств на природные богатства Ирана.
Все три спутника были выведены на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Через несколько часов после запуска со спутников начали поступать первые сигналы, свидетельствующие об их нормальной работе.
Согласно опубликованным данным, спутник Zafar-2 имеет разрешение 15 метров. Хотя такого уровня точности недостаточно для обнаружения мелких деталей, например транспортных средств, спутник был назван ключевым инструментом для управления на макроуровне, позволяющим отслеживать состояние лесов, изменения в водных ресурсах и качество сельскохозяйственной продукции в больших масштабах.
Спутник Paya, также известный как Tolou-3, позиционируется как представитель нового, более совершенного класса иранских спутников. 150-килограммовый аппарат, в котором используются телескопические камеры, обеспечивает базовое разрешение в 5 метров. Было отмечено, что с помощью алгоритмов искусственного интеллекта качество изображения Paya можно повысить до 3 метров. Спутник оснащён двигательной установкой, которая позволяет ему регулировать высоту и оставаться на орбите в течение более длительного времени.
Иранские власти также объявили о запуске следующего спутника под названием Tolou-4 (Pars-2), разрешение снимков с которого достигает 2,5 м — уровень, который считается началом эпохи высококачественных коммерческих снимков.
Свою новую спутниковую группировку Иран назвал «Созвездие мученика Сулеймани». Её состав - 24 спутника,
Иран намерен расширить зону охвата спутниковой съёмки таким образом, чтобы можно было регулярно получать изображения любой точки на поверхности Земли с короткими интервалами времени и в подходящем разрешении.
