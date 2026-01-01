Иран рассказал о разрешении спутников, выведенных на орбиту российским «Союзом»

Три спутника иранской разработки были успешно выведены в космическое пространство. Сообщается о том, что все они начали работу на 500-километровой орбите в штатном режиме.

Иранское профильное ведомство, комментируя вывод спутников в космос, отмечает, что это является крупным достижением Исламской Республики в области связи.



Министр информационных и коммуникационных технологий Саттар Хашеми высоко оценил недавние достижения страны в сфере коммуникаций. По его словам, в отрасли произошло важное событие национального масштаба.

Хашеми:

Три спутника дистанционного зондирования Земли, а именно Paya, Kowsar и Zafar-2, были выведены на 500-километровую околоземную орбиту. Это результат слаженной командной работы и развития системы знаний в Иране.


Хашеми добавил, что одной из важнейших функций этих спутников является управление земельными ресурсами, точный мониторинг территорий и предотвращение посягательств на природные богатства Ирана.

Все три спутника были выведены на орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Через несколько часов после запуска со спутников начали поступать первые сигналы, свидетельствующие об их нормальной работе.

Согласно опубликованным данным, спутник Zafar-2 имеет разрешение 15 метров. Хотя такого уровня точности недостаточно для обнаружения мелких деталей, например транспортных средств, спутник был назван ключевым инструментом для управления на макроуровне, позволяющим отслеживать состояние лесов, изменения в водных ресурсах и качество сельскохозяйственной продукции в больших масштабах.

Спутник Paya, также известный как Tolou-3, позиционируется как представитель нового, более совершенного класса иранских спутников. 150-килограммовый аппарат, в котором используются телескопические камеры, обеспечивает базовое разрешение в 5 метров. Было отмечено, что с помощью алгоритмов искусственного интеллекта качество изображения Paya можно повысить до 3 метров. Спутник оснащён двигательной установкой, которая позволяет ему регулировать высоту и оставаться на орбите в течение более длительного времени.

Иранские власти также объявили о запуске следующего спутника под названием Tolou-4 (Pars-2), разрешение снимков с которого достигает 2,5 м — уровень, который считается началом эпохи высококачественных коммерческих снимков.

Свою новую спутниковую группировку Иран назвал «Созвездие мученика Сулеймани». Её состав - 24 спутника,

Иран намерен расширить зону охвата спутниковой съёмки таким образом, чтобы можно было регулярно получать изображения любой точки на поверхности Земли с короткими интервалами времени и в подходящем разрешении.
4 комментария
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:09
    А когда были выведены, дату можно указать?
    не этой ракетой ? https://topwar.ru/275748-roskosmos-zakryl-god-finalnym-puskom-sojuza-21b-s-kosmodroma-vostochnyj.html
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 17:24
      В ходе запуска на орбиту 28 декабря 2025 года более 50 спутников российской ракетой «Союз-2.1б» в их числе отправились в космос 3 новых аппарата Исламской республики Иран. Это спутники «Ковсар-1.5» (или «Ковсар-2»), «Зафар-2» и «Пая» (или «Толу-3»).
      https://tehnoomsk.ru/
    2. blackbeard Звание
      blackbeard
      +2
      Сегодня, 17:25
      именно ей, загугли пуски роскосмоса в 2025 году и первая ссылка в википедии покажет все пуски с выведенной полезной нагрузкой
    3. blackbeard Звание
      blackbeard
      0
      Сегодня, 17:27
      пора уже на союз-5 переходить, намного выгоднее будет, чем старенькие союз 2.1 гонять. Ничто не вечно