В Латвии задержали 70 человек, праздновавших Новый год по московскому времени
Минувшей ночью латвийская полиция задержала 70 человек по всей стране, праздновавших наступление Нового года не по рижскому, а по московскому времени. Полиция расценила запуск фейерверков в 23:00 по местному времени как «провокационную несанкционированную акцию, нарушающую общественный порядок».
Полиция прибалтийской республики обратила внимание на то, что ровно в полночь по московскому времени массово запускались фейерверки, и поспешила выявить и задержать потенциально нелояльных правящему в Латвии режиму граждан. По данным МВД Латвии, фейерверки по московскому времени массово запускались в городах с преимущественно русским и русскоязычным населением: Риге, Даугавпилсе, Резекне и Елгаве.
Ранее власти Латвии на законодательном уровне запретили населению страны запускать новогодние фейерверки одновременно с боем Кремлевских курантов. Новогодние салюты одновременно с Москвой в Риге назвали «угрозой нацбезопасности Латвии», так как празднование Нового года по московскому времени является признаком поддержки России.
Для нарушителей введены штрафы – 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц. Для отслеживания запусков фейерверков на час раньше наступления Нового года по местному времени в небо были запущены дроны. Таким образом, становится все очевиднее, что антироссийская истерия в прибалтийских лимитрофах уже доходит до абсурда.
