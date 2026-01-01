В Латвии задержали 70 человек, праздновавших Новый год по московскому времени

3 102 19
В Латвии задержали 70 человек, праздновавших Новый год по московскому времени

Минувшей ночью латвийская полиция задержала 70 человек по всей стране, праздновавших наступление Нового года не по рижскому, а по московскому времени. Полиция расценила запуск фейерверков в 23:00 по местному времени как «провокационную несанкционированную акцию, нарушающую общественный порядок».

Полиция прибалтийской республики обратила внимание на то, что ровно в полночь по московскому времени массово запускались фейерверки, и поспешила выявить и задержать потенциально нелояльных правящему в Латвии режиму граждан. По данным МВД Латвии, фейерверки по московскому времени массово запускались в городах с преимущественно русским и русскоязычным населением: Риге, Даугавпилсе, Резекне и Елгаве.

Ранее власти Латвии на законодательном уровне запретили населению страны запускать новогодние фейерверки одновременно с боем Кремлевских курантов. Новогодние салюты одновременно с Москвой в Риге назвали «угрозой нацбезопасности Латвии», так как празднование Нового года по московскому времени является признаком поддержки России.

Для нарушителей введены штрафы – 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц. Для отслеживания запусков фейерверков на час раньше наступления Нового года по местному времени в небо были запущены дроны. Таким образом, становится все очевиднее, что антироссийская истерия в прибалтийских лимитрофах уже доходит до абсурда.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 17:24
    Ну, блин, давайте. Чтобы и врагу жилось трудно.)))
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 17:32
    Минувшей ночью латвийская полиция задержала 70 человек по всей стране, праздновавших наступление Нового года не по рижскому, а по московскому времени. Полиция расценила запуск фейерверков в 23:00 по местному времени как «провокационную несанкционированную акцию, нарушающую общественный порядок».

    Нащли повод денежку срубить, казну пополнить и себе в карман подкинуть.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Егоза
      Нащли повод денежку срубить, казну пополнить и себе в карман подкинуть.

      Елена, я там 60 лет живу, но ничему не удивляюсь.
  3. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +7
    Сегодня, 17:33
    Скоро дышать запретят,если ветер восточный подует,лабусы совсем с катушек слетели ...
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      +4
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Sergei Timofeich
      Скоро дышать запретят,если ветер восточный подует,лабусы совсем с катушек слетели ...
      А, что делать со дневным светом ?? - Солнце на зло прибалтам всходит на Востоке... fellow
      1. MrWolf Звание
        MrWolf
        +2
        Сегодня, 17:51
        Проще пареной репы... Законодательно переименовать восток в запад. Соответственно, солнце будет осуществлять восход на западе, а закат на востоке, что и будет соответствовать политической установке. Как то так...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:47
      У лабусов вечный комплекс собственной неполноценности. Их можно понять. Посмотрите на карту мира. Лилипутия,сплошная. Смех.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:13
        Цитата: Андрей Николаевич
        У лабусов вечный комплекс собственной неполноценности.

        Трудно сказать, но с 1320 года, Киев и вся Малороссия были под литовским князем Гедемином, но не под какими то "украинским" , которого и в помине не было.

        Ну кто вы были укры, кто ??? Но ясно не не бабы в коротких юбках и сапогах, и не мужики в турецких шалойварах .
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:11
      Ну,когда тут в Москве,некому дать хорошего пинка,то чего мы хочем?
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +2
    Сегодня, 17:41
    Its nothing related to ukraine war
    Its some globalist and george soros brainwashing.ukraine war was a good vhance for them to show what they really are.
    To stop this situation, russia needs to join globalists
    Or the whole left wing must be dissolved
  5. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +5
    Сегодня, 17:44
    Так у нас в Прибалтике, начиная с 22.00, всё попёрло, и не понять, за что и когда нужно запускать и эти ракеты и далее. Нам нужен Новый год, а политикам провокации, а нам Новый год. Мы люди, а не политики, мы своим трудом деньги заработали.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:18
      С уважением,земляк hi В том и дело,что разьехались мы по разным сторонам.Многие обзавелись,квартирами,семьями,еще в СССР..Куда вам зачастую уезжать?На ту же Смоленщину?Мои родственники уехали из Киргизии.Им дали недостроенные дома,без крыши,в глухом закоулке.Рославльский район..Что тут говорить о отношении к соотечественникам
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:47
    У шпротов больше нет поводов для руссофобии , скоро за шнурки красного цвета будут винтить.
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Ирек
      У шпротов больше нет поводов для руссофобии , скоро за шнурки красного цвета будут винтить.
      Тогда уже запретить помидоры, мясо, красную рыбу... - все продукты красного цвета !!
      good
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:49
    Какие же жалкие и убогие.
  8. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 17:52
    Жаль, что эти задержанные не дают отпор, как это делают украинские граждане в отношении ТЦК.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 18:08
    Типичная европейская "демократия".
  10. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 18:09
    Государство с фашистской идеологией.
  11. Александр 3 Звание
    Александр 3
    0
    Сегодня, 18:19
    Эх мужики ,эти не до ,могут говорить ,или не до говорить.Это наши не до деревни ,если ,что.