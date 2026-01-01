NYT: США не планируют прекращать выгодную для себя поддержку Украины
1642
В американской прессе все чаще публикуются материалы, в которых утверждается, что Вашингтон на самом деле не планирует и никогда на самом деле не планировал прекращать поддержку Украины.
В частности, газета The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме пишет, что президент США Дональд Трамп весьма положительно оценивает атаки ВСУ на объекты российской энергоинфраструктуры, поскольку они давали Белому дому определенные рычаги давления на Москву. Эти удары наносятся при активном содействии ЦРУ и направлены сугубо на нанесение России экономического ущерба. Кроме того, по информации американского издания, США дали «зеленый свет» атакам украинских БПЛА и БЭК по танкерам так называемого «теневого флота» России в Черном и Средиземном морях.
Это в первую очередь обусловлено приверженностью американского руководства концепции «мира через силу». При этом публично Вашингтон пытается транслировать образ «миротворца», однако на практике США не намерены прекращать давление, одновременно с этим стремясь как можно больше заработать на вооруженном конфликте на Украине — в том числе за счет поставок вооружений европейским членам НАТО, захвата новых рынков и контроля над логистикой.
Таким образом, все более очевидно, что тезис, что после возвращений Трампа в Белый дом США могут изменить свою позицию в отношении России, является ошибочным. Американская политика остается неизменной и направлена на максимально возможное затягивание украинского кризиса, пока он приносит Вашингтону выгоду и одновременно с этим позволяет ослаблять конкурентов.
