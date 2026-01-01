Считается аналогом С-400: КНДР показала стрельбы ЗРК Pyongae-6

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытательными стрельбами новой системы ПВО. Соответствующие кадры были показаны в сети. Пхеньян не раскрыл тип этого ЗРК, но западные обозреватели предполагают, что это разрабатываемый в течение нескольких последних лет комплекс, известный под неофициальным названием Pyongae-6.

В ходе проведения стрельб условные воздушные цели, находившиеся над водами Японского моря, были поражены с расстояния около 200 км. Для этого использовался новый перехватчик, способный ликвидировать угрозы на большой дальности и высоте.



Западные эксперты считают Pyongae-6 северокорейским аналогом российской системы С-400. Так, в издании Altair указывается:

Нельзя исключать, что в его разработке участвуют и русские, которые делятся с КНДР своими технологиями в обмен на военную поддержку.




С другой стороны, в издании Dong-A Ilbo (Сеул) указывается, что новый ЗРК является северокорейским аналогом THAAD – американского зенитного комплекса, отвечающего за верхний эшелон перехвата:

Это поднимает вопрос о том, что КНДР в обмен на размещение своих войск разрабатывает при поддержке России новое средство ПВО.

Южнокорейское командование заявило, что заранее знало о предстоящем запуске новой ракеты и подготовилось к этому.
  1. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 23:39
    c350? Как-то у них быстренько разработки завершились после помощи РФ.)))