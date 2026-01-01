Показаны кадры погони украинского Як-52 за «Геранью» в небе над Одессой
5 85716
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть погоню украинского легкого учебно-тренировочного самолета Як-52 за одним из БПЛА-камикадзе семейства «Герань», примененных ВС РФ для атаки объектов в Одессе.
Как можно увидеть на показанном видео, Як-52 попытался перехватить «Герань», в дневное время направлявшуюся к намеченной цели. При этом поступающие сводки о регулярном поражении целей в Одессе говорят о довольно низкой эффективности украинских средств ПВО в этом регионе.
Как сообщил украинский вице-премьер Кулеба, в первую ночь 2026 года в разных частях Украины «Геранями» были атакованы ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры. В частности, около семи беспилотников поразили локомотивное депо в городе Ковель. Кроме того, в новогоднюю ночь удары наносились по грузовым вагонам, стоявшим на станции в городе Конотоп, и по объектам логистической инфраструктуры в Одесской области.
С осени 2022 года БПЛА семейства «Герань» неоднократно видоизменялись: российские дроны-камикадзе получили возможность летать с коррекцией по сигналу сетей сотовой связи, обзавелись новыми видами боевой части, камерами переднего и заднего вида для уклонения от БПЛА-перехватчиков противника. В связи с этим перехват «Гераней» при помощи легкомоторных самолетов является весьма непростым занятием, при этом, как показала практика, чрезвычайно опасным для летчиков противника.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация