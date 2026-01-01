Показаны кадры погони украинского Як-52 за «Геранью» в небе над Одессой

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть погоню украинского легкого учебно-тренировочного самолета Як-52 за одним из БПЛА-камикадзе семейства «Герань», примененных ВС РФ для атаки объектов в Одессе.

Как можно увидеть на показанном видео, Як-52 попытался перехватить «Герань», в дневное время направлявшуюся к намеченной цели. При этом поступающие сводки о регулярном поражении целей в Одессе говорят о довольно низкой эффективности украинских средств ПВО в этом регионе.

Как сообщил украинский вице-премьер Кулеба, в первую ночь 2026 года в разных частях Украины «Геранями» были атакованы ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры. В частности, около семи беспилотников поразили локомотивное депо в городе Ковель. Кроме того, в новогоднюю ночь удары наносились по грузовым вагонам, стоявшим на станции в городе Конотоп, и по объектам логистической инфраструктуры в Одесской области.

С осени 2022 года БПЛА семейства «Герань» неоднократно видоизменялись: российские дроны-камикадзе получили возможность летать с коррекцией по сигналу сетей сотовой связи, обзавелись новыми видами боевой части, камерами переднего и заднего вида для уклонения от БПЛА-перехватчиков противника. В связи с этим перехват «Гераней» при помощи легкомоторных самолетов является весьма непростым занятием, при этом, как показала практика, чрезвычайно опасным для летчиков противника.

  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +7
    Сегодня, 19:07
    Во-первых: про погоню это громко сказано - так, сопровождение...
    Во-вторых: чубозавры защищаются как могут, мы тоже так делаем.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 19:42
      Судя по кадрам - специально "не догнал".
      Что он, дурной, почти к сотне кг взрывчатки близко подлетать.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 20:13
        Как в западных боевиках winked с погонями, выстрелами и кровью... осталось Яку задать Герани вопрос: "Как ты? Норм?"
  2. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 19:07
    Вот же изобретатели... карлсоны... а так на Геранях вроде уже ракеты воздух-воздух ставят... вот и проредят чубатых авиаторов hi
  3. Gekki66 Звание
    Gekki66
    -1
    Сегодня, 19:10
    А сбивать БПЛА украинский летчик будет банками с помидорками?? Или плеткою казацькой?))
    1. voland_1 Звание
      voland_1
      -1
      Сегодня, 19:16
      Из нагана ( Текст Вашего комментария слишком короткий )
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 19:48
        Цитата: voland_1
        Из нагана ( Текст Вашего комментария слишком короткий )

        Протестую. Я к этому никакого отношения не имею и иметь не желаю. am
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 19:12
    можно увидеть на показанном видео, Як-52 попытался перехватить

    Самолеты взлетают, садятся и обслуживаются, а летчики где-то проживают. Вот и весь вывод.
    1. Gekki66 Звание
      Gekki66
      +2
      Сегодня, 19:18
      Разбег при скорости отрыва 120 км/ч — 180–200 м.
      Пробег при скорости касания 120 км/ч — 330 м.
      Может и с грунтовки. Фиг отследишь.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:20
        Gekki66
        Может и с грунтовки. Фиг отследишь.

        Взлетают они со спортивных , бывших ДОСААФ аэродромов, которые есть в Одесской области.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:20
    Гонятся за ударным дроном который влетел в воздвшнвю зону над городом... мероприятие, ну так себе...
    1. Igool Звание
      Igool
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: rocket757
      мероприятие, ну так себе...

      Так это такое себе- у нормальных.
      В стране 404 даже ПВО бывает размещается в жилых районах. Тем более летают над Одессой, а там для западников, испокон веков вообще живут одни "москали".
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:16
      Цитата: rocket757
      Гонятся за ударным дроном который влетел в воздвшнвю зону над городом... мероприятие, ну так себе...

      Во время погони, самое главное — не спешить. winked
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 19:44
    Это нормально. У нас под это дело вертушки заряжены. Все что работает- должно использоваться.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 20:06
    эскорт)))) "Показаны кадры погони украинского Як-52 за «Геранью» в небе над Одессой"
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:16
    Як52 вроде как выдает у земли на максимуме километров 250, но в реальности, учитывая высоту м степень износа, хрен он у земли будет идти намного быстрее Герани идущей на 180, не догонит, если дистанция приличная, хотя бы в километр. Самолет очень легкий, его постоянно болтает, любое оружие для него это утяжелитель, плюс отдача еще больше увеличит рыскание, нужно подойти метров на 10-15, то есть смертник. Практически бессмысленная игрушка Як52 в качестве истребителя БПЛА.