ВС РФ сорвали планы ВСУ атаковать на северном фланге Купянского направления
2 0761
Российская военная разведка выявила активность противника в селе Колодезное на востоке Харьковской области. Там ВСУ расположили пункт временной дислокации и пытались создания линию обороны.
Украинское командование пыталось задействовать подразделения в Колодезном, чтобы ударить в направлении Двуречанского, находящегося под контролем армии России. Это бы в значительной степени ухудшило для ВС РФ обстановку на северном фланге Купянска при учёте того, что на Купянском направлении обстановка для наших войск и без того далеко не простая.
После выявления места расположения ПВД противника в Колодезном по нему были нанесены удары. Использовались в том числе авиационные бомбы – ФАБ с УМПК, а также РСЗО. Поступают сообщения о том, что ПВД ВСУ уничтожен вместе с техникой, которая там была накоплена.
Соответственно, планы противника активизироваться севернее Купянска, в направлении упомянутой Двуречанской, были сорваны. Потерял противник и возможность достроить линию обороны к востоку от Великого Бурлука, который является ключевым узлом логистики для вооружённых сил Украины на северо-востоке Харьковщины.
Напомним, что ранее верховный главнокомандующий поставил задачу расширять буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Одна из частей этой буферной зоны на Харьковщине - Волчанск с окрестностями.
