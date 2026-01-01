Пентагон закупит гидросамолёты для борьбы за Тихий океан
Пентагон запускает пилотную программу, в рамках которой будет произведена закупка партии самолётов-амфибий для INDOPACOM – командования США, отвечающего за Индо-Тихоокеанский ТВД.
На данный момент неясно, какая именно машина будет выбрана. Однако, судя по всему, речь идёт об японской «летающей лодке» US-2.
На данный момент гидросамолёты отсутствуют на оснащении американских войск. Обозреватели из США полагают, что это критический недостаток, лишающий доступа к любой точке Тихого океана.
Некоторое время ВТС MC-130J с поплавками рассматривался Пентагоном как возможное решение этой проблемы, но после нескольких лет разработки и обещаний провести лётные испытания в ближайшее время, эта программа была закрыта в 2024 году, как и другие инициативы в области амфибий в последние годы.
Тем временем в создание передовых гидросамолётов (например, AG600) инвестирует Китай. Небольшим флотом ShinMaywa US-2 обладает Япония.
Как указывают американские обозреватели, во время затяжной борьбы на Тихом океане самолёты будут гибнуть не только из-за действий противника, но и из-за технических неполадок и человеческого фактора. США смогут эвакуировать экипажи, полагаясь только на корабли, вертолёты и БПЛА.
Самолёт-амфибия по сравнению с ними обладает некоторыми преимуществами: во-первых, он может лететь низко над водой, оставаясь вне зоны видимости радаров; во-вторых, он в состоянии проделывать большие расстояния, достигая самых отдалённых мест.
