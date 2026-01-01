ВС РФ теснят противника в Волчанских Хуторах на севере Харьковской области
Подразделения «северной» группировки армии России продолжают развивать наступление южнее и восточнее недавно освобожденного Волчанска в Харьковской области. В настоящее время ВС РФ продвигаются в населенном пункте Волчанские Хутора, наступая со стороны западной части и с северной части этого населенного пункта. В настоящее время примерно половина территории села находится под контролем нашей армии. В частности, противник выбит из отделения почты, района кладбища и почти всей улицы Парасола. При этом противник оказывает упорное сопротивление в районе школы.
В районе населенных пунктов Вильча и Лиман наши подразделения отражают попытки контратак противника и одновременно продвигаются в направлении Графского в лесной зоне между Прилипкой и Лиманом. Продолжаются бои за посадки южнее Старицы и Бугроватки.
На Великобурлукском участке наши войска продвигаются с рубежа Двуречанское — Красное Первое — Фиголевка. Здесь подразделениям ВС РФ удалось занять высоты на левом берегу реки к юго-западу от Двуречанского и продвинуться в лесной зоне к северо-западу от Красного Первого в направлении Нововасильевки и к юго-западу в направлении Петро-Ивановки.
В то же время в Купянске, где противник не оставляет попыток контратаковать, продолжаются тяжелые бои. В настоящее время ситуация еще полностью не стабилизирована, однако уже очевидно, что планировавшийся украинским командованием блицкриг с захватом города уже провален. По украинским позициям беспрерывно наносятся удары авиации и дронов, вследствие чего противник несет существенные потери и утрачивает наступательный потенциал.
Между тем, в то время как украинский главком Сырский с маниакальным упорством продолжает сжигать в районе Купянска последние боеспособные резервы ВСУ, российские войска наступают по всей линии фронта.
