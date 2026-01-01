Начальник ГРУ представил американскому атташе данные с БПЛА, летевшего на Валдай
Российское министерство обороны информирует о том, что в ведомство был вызван военный атташе американского посольства в РФ для передачи важной информации. Речь идёт о материалах с расшифрованными сведениями маршрутизации и непосредственно бортовой контроллер одного из украинских БПЛА, сбитого над Новгородской областью.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило о том, что расшифровка данных с применённого Украиной беспилотника, позволяет сделать однозначный вывод о цели. Этой целью Киев ставил поражение резиденции президента Российской Федерации на Валдае.
Напомним, что в статье американского издания WSJ со ссылкой на ЦРУ утверждается, будто бы беспилотники направлялись «не на резиденцию Владимира Путина, а на военный объект в той же Новгородской области». Это заявление, что обращает на себя особое внимание, вызвало критику даже со стороны так называемой несистемной оппозиции России. В комментариях отмечено следующее:
Теперь Минобороны России, передавая информацию и «железо» украинского дрона, в очередной раз отмечает, что БПЛА были направлены именно на резиденцию главы государства.
Материалы американскому военному атташе передал начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Костюков. Он подчеркнул, что найденный контроллер одного из дронов остался в исправном состоянии, что позволило считать с него те самые данные, которые подтверждают нацеленность украинской атаки именно на резиденцию президента Владимира Путина.
Видео Минобороны:
