Начальник ГРУ представил американскому атташе данные с БПЛА, летевшего на Валдай

Российское министерство обороны информирует о том, что в ведомство был вызван военный атташе американского посольства в РФ для передачи важной информации. Речь идёт о материалах с расшифрованными сведениями маршрутизации и непосредственно бортовой контроллер одного из украинских БПЛА, сбитого над Новгородской областью.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о том, что расшифровка данных с применённого Украиной беспилотника, позволяет сделать однозначный вывод о цели. Этой целью Киев ставил поражение резиденции президента Российской Федерации на Валдае.



Напомним, что в статье американского издания WSJ со ссылкой на ЦРУ утверждается, будто бы беспилотники направлялись «не на резиденцию Владимира Путина, а на военный объект в той же Новгородской области». Это заявление, что обращает на себя особое внимание, вызвало критику даже со стороны так называемой несистемной оппозиции России. В комментариях отмечено следующее:

Если допустить, что БПЛА летели на другой объект через район расположения президентской резиденции, то как российские военные должны были догадаться, что резиденция не является целью?

Теперь Минобороны России, передавая информацию и «железо» украинского дрона, в очередной раз отмечает, что БПЛА были направлены именно на резиденцию главы государства.



Материалы американскому военному атташе передал начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Костюков. Он подчеркнул, что найденный контроллер одного из дронов остался в исправном состоянии, что позволило считать с него те самые данные, которые подтверждают нацеленность украинской атаки именно на резиденцию президента Владимира Путина.

Видео Минобороны:

  1. marchcat Звание
    marchcat
    +8
    Сегодня, 21:31
    Не понял, до сих пор отчитываются перед америкосами? Сказали же куда и что летело, и этого достаточно. Джентльменам верят на слово.
    1. corrado Звание
      corrado
      +4
      Сегодня, 21:36
      Не считаю это за отчёт. Считаю это за подкрепление нашей правды на информационном поле.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 21:36
      Хуже того америкосы поймут как оно летело и как не надо запускать и как надо в следующий раз.
      Или чо политическое руководство реально думает что там уронят скупую слезу и скажут ай яй яй? Ну даже если скажут, то что?
      Похоже на :"дяденьки разрешите мы вон тех фашистов грохнем, да вот хотябы пару генералов, ну плиз ...а то народ по кухням нас уже не понимает".
      С-суверенитет
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 21:46
      Пока еще американцы это сила . И от отношения их к этой войне , или СВО , еще очень много зависит .
      Зависит не только военная поддержка Украины , но , что немаловажно , и политическая .
      Конечно унижаться перед ними не надо , но доказать кто есть кто , необходимо .
    4. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      0
      Сегодня, 21:50
      Вот на бытовом уровне. У нас на улице каждый решает свои проблемы сам. Если я выйду на улицу и начну кричать, что мой сосед изверг, все промолчат. Но сочтут меня за глупого дурачка.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:54
      marchcat
      Сегодня, 21:31
      Не понял, до сих пор отчитываются перед америкосами? Сказали же куда и что летело, и этого достаточно. Джентльменам верят на слово.

      hi Глава МИД РФ Лавров в первом выступлении об атаке на резиденцию ВГК только высказал предположение.
      А доказательство в виде железа и полётного задания полностью меняют характер, в том числе подставляя самого хозяина бидэ ( штаб Фашингтона ) в планирование удара ЦРУ и НАТО не надо, поскольку без разведданных и наведения лженедоЗападников самостоятельно ВСУки не могли осуществить налёт.
      Это может свидетельствовать о неконтролируемости рыжим нарциссом в своём кабинете партии войны и ястребов вместе с Рубио, действующих без доклада Стреляному Уху.
      И, наконец, эта атака могла быть по приказу самого рыжего нарцисса из Фашингтона, поскольку даже закрытая связь во время тел общения ВВП и Стреляного Уха могла считываться дешифратором для определения координат места ВВП.
  2. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    +2
    Сегодня, 21:34
    А зачем? Американцы ж сами такие же.. Садама вон просто повесили. Сулеймани, видного иранского политического деятеля, Трамп лично приказал убить, и гордится этим. Ну и какой смысл им на Зелинского жаловаться? Просто прибейте его и все. Давно уж напрашивается.
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:40
    Трамп решать будет, что делать с этой информацией ну если только сша сами не замешаны в этом.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 21:43
    И чего он скажет? Типа - да мы в курсе, все координаты целей для ударов через ЦРУ проходят.
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:03
    Ох, уж эта политика. Принесли контролёр представителю основателей всего этого хаоса. Таки, они и так всё знают.