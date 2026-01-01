Выдержит темп боя танка: Польша разрабатывает новую тяжёлую БМП Ratel

Польская госкомпания Huta Stalowa Wola разрабатывает новую БМП Ratel, которая, как ожидается, будет способна выдержать обстрел из пушек среднего калибра. Это неофициальное название проекта, формально программа именуется CBWP («тяжёлая БМП»). Ratel переводится как «медоед» – хищник, известный своей невероятной живучестью и агрессивностью, что подчеркивает концепцию усиленной брони.

Новая машина разместится на семикатковом шасси с гидропневматической подвеской (которая является прямым заимствованием у южнокорейских ОБТ K2 и САУ K9) и будет оснащена двигателем MTU 8V199 мощностью 1070 л. с. В отличие от лёгкой БМП Borsuk (у которой 6 катков), Ratel строится на удлинённой платформе. Это необходимо для распределения значительно возросшей массы (под 50 т).





Как ожидается, Ratel будет способна выдерживать прямой огонь из орудий среднего калибра, таких как 30-мм автоматическая пушка Bushmaster, на расстоянии 500 м. В базовой конфигурации вес БМП составит около 42 т, но масса может быть увеличена до 48 т. Этот запас позволяет установить дополнительные броневые модули, КАЗ и специализированное оборудование.

Башня ZSSW-30:



Ratel и Borsuk имеют конструктивно общее шасси, силовую установку и боевые системы (дистанционно управляемый модуль ZSSW-30), что упростит логистику и обслуживание.

Как заявляло Минобороны, всего войска нуждаются в примерно 700 единицах Ratel. Они будут закупаться специально для 18-й механизированной дивизии («Железная дивизия»), которая оснащена ОБТ Abrams. Поскольку Abrams не плавают, им не нужен плавающий «партнёр» в лице Borsuk, а необходима максимально бронированная машина (CBWP/Ratel), способная выдержать тот же темп боя.

Испытания прототипа Ratel запланированы на конец 2026 года.
  marchcat
    marchcat
    -3
    Сегодня, 23:03
    В базовой конфигурации вес БМП составит около 42 т, но масса может быть увеличена до 48 т.
    А как такую хреновину из трясины вытаскивать? И зачем такое разрабатывать, ну если только денег попилить...? recourse
    invisible_man
      invisible_man
      -1
      Сегодня, 23:08
      Хотят обеспечить максимальную защиту, а по трясинам ездить не собираются. "Брэдли" в крайней модификации, кстати, тоже не из легких.
    Владислав_В
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 23:12
      Цитата: marchcat
      ну если только денег попилить...?

      Я смотрю, по части распилов вы собаку съели.Наверно опыта не занимать good
      БМП составит около 42 т, но масса может быть увеличена до 48 т.

      Т-90 вес 46 тонн.
    Кравец Вячеслав
      Кравец Вячеслав
      -1
      Сегодня, 23:24
      У вас к Т-90(можно подставить любую другую БМ соответствующего веса), который столько же весит тоже такой вопрос возникает? Да и разве в трясине любая другая машина не застрянет. Есть кончено болотоходы, но боевых среди них вроде них вроде нет.
  Incvizitor
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 23:17
    Надо было "Rat" в честь этой фшатской колонии.
  avdkrd
    avdkrd
    0
    Сегодня, 23:17
    В целом хорошая концепция, но пока не будет придумана панацея от fpv, вся тяжёлая техника это просто расходник, по крайней мере, если ее использовать в старой концепции.
    Дроны на сегодня это универсальное и эффективное оружие и даже танкам особо нечего противопоставить, кроме царь-мангала. Мне не совсем понятно, почему до сих пор никем не создана КАЗ с упрощёнными боевыми элементами вместо гранат ( картечь например) или пулеметной установкой, но пока вопрос с дронами не решён, вся техника на лбс, работает только с закрытых позиций. БМП в таких условиях, не выполняет своей функции.
    IsDiG
      IsDiG
      0
      Сегодня, 23:40
      Панацея давно придумана, называется современная авиация, которая после установления превосходства в воздухе, разнесёт все пункты управления причками по данным РТР, MALE-разведки. Выжившие же дроноводы особо погоды уже поменять не смогут
  Кравец Вячеслав
    Кравец Вячеслав
    0
    Сегодня, 23:36
    Поругать концепцию одновременного нахождения на вооружении лёгкой плавающей и тяжелой не плавающей БМП есть за что( как минимум не проще и дешевле выбрать что-то одно?).
    Если вспоминать о Курганце-25 и Т-15, то что-то похожее планировалось для ВС РФ. Другое дело что по первому последняя новость была вроде в 2023 о начале госиспытаний, а по второму... слишком дорого. Это если что слова директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех: http://redstar.ru/boevaya-tehnika-dolzhna-byt-adaptivnoj/?ysclid=mjvwhl2gmt137397867
    Я кстати не помню была на ВО новость об его интервью? По моему здесь есть что обсудить.
  Normann
    Normann
    0
    Сегодня, 23:43
    скоро и до 100 тонн дойдут, зачем?
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 23:46
    И все-таки, спасает ли повышенная масса боевой машины от тех угроз, которые могут быть, есть, на поле боя?