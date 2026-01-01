Выдержит темп боя танка: Польша разрабатывает новую тяжёлую БМП Ratel
Польская госкомпания Huta Stalowa Wola разрабатывает новую БМП Ratel, которая, как ожидается, будет способна выдержать обстрел из пушек среднего калибра. Это неофициальное название проекта, формально программа именуется CBWP («тяжёлая БМП»). Ratel переводится как «медоед» – хищник, известный своей невероятной живучестью и агрессивностью, что подчеркивает концепцию усиленной брони.
Новая машина разместится на семикатковом шасси с гидропневматической подвеской (которая является прямым заимствованием у южнокорейских ОБТ K2 и САУ K9) и будет оснащена двигателем MTU 8V199 мощностью 1070 л. с. В отличие от лёгкой БМП Borsuk (у которой 6 катков), Ratel строится на удлинённой платформе. Это необходимо для распределения значительно возросшей массы (под 50 т).
Как ожидается, Ratel будет способна выдерживать прямой огонь из орудий среднего калибра, таких как 30-мм автоматическая пушка Bushmaster, на расстоянии 500 м. В базовой конфигурации вес БМП составит около 42 т, но масса может быть увеличена до 48 т. Этот запас позволяет установить дополнительные броневые модули, КАЗ и специализированное оборудование.
Башня ZSSW-30:
Ratel и Borsuk имеют конструктивно общее шасси, силовую установку и боевые системы (дистанционно управляемый модуль ZSSW-30), что упростит логистику и обслуживание.
Как заявляло Минобороны, всего войска нуждаются в примерно 700 единицах Ratel. Они будут закупаться специально для 18-й механизированной дивизии («Железная дивизия»), которая оснащена ОБТ Abrams. Поскольку Abrams не плавают, им не нужен плавающий «партнёр» в лице Borsuk, а необходима максимально бронированная машина (CBWP/Ratel), способная выдержать тот же темп боя.
Испытания прототипа Ratel запланированы на конец 2026 года.
