Польша разрабатывает электромагнитную установку для борьбы с дронами
Польские учёные из Гданьского технологического университета разрабатывают способ нейтрализации дронов без взрывного или кинетического воздействия на них, создав систему, которую они назвали «невидимым щитом».
Установка, получившая обозначение STRATUS, генерирует короткие высокоинтенсивные электромагнитные импульсы, которые выводят из строя электронные компоненты вражеских БПЛА. Оператор может контролировать силу импульса и поддерживать напряжение на безопасном для персонала уровне.
Предполагается, что эта технология будет использоваться для защиты критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, электростанции, военные базы, которые могут подвергнуться атакам БПЛА.
Хотя система STRATUS ещё не используется в полевых условиях, команда разработчиков заверила, что она уже прошла успешные лабораторные испытания в контролируемых условиях.
В Минобороны заявили, что проект будет завершен в течение 24 месяцев. Новый комплекс призван дополнить более традиционные системы ПВО, такие как многоствольные пулемёты. Команда, занятая созданием STRATUS, получила финансирование в размере более €5 млн. Вполне возможно, что новый комплекс пойдёт на оснащение так называемого «Восточного щита» – возводимой Варшавой сети укреплений на границе с Россией и Белоруссией.
