Индонезия разработала бронежилет из отходов от пальмового масла

Индонезийский университет IPB разработал пуленепробиваемый бронежилет, изготовленный из твёрдых отходов, которые образуются при производстве пальмового масла. Он успешно прошёл баллистические испытания в исследовательском агентстве армии.

В качестве сырья выступают пустые плоды масличной пальмы (TKKS) – на каждую тонну произведённого сырого пальмового масла (CPO) приходится примерно 1,1 т TKKS. Работы по использованию этих отходов для создания пуленепробиваемых материалов велись с 2023 года.





Бронежилет из волокна TKKS был протестирован военными с использованием боеприпасов калибра 9×19 мм с дистанции в 5 м, а также был проверен на устойчивость к колющим и режущим ударам холодным оружием.



Бронежилет, относящийся к категории IIIA, был признан прошедшим испытания, поскольку он смог выдержать попадания пуль, не допустив пробития, а уровень деформации или вдавливания не превысил 44 мм. Его вес составляет менее 2 кг, а толщина менее 2 см.

По словам разработчика, сырьё для выпуска бронежилетов доступно в изобилии, но требуются инвестиции в производственное оборудование, поскольку сейчас изготовление ведётся во многом вручную:

Надеемся, что это изделие поможет превратить отходы от производства пальмового масла в новый источник роста для оборонной промышленности Индонезии.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:28
    Ну всё.Теперича нужно искать отходы производства другого масла. . . recourse
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:06
      Индонезия разработала бронежилет из отходов от пальмового масла
      Представляю, какие бронежилеты можно делать из самого пальмового масла ! А мы его жрём.... wink
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:52
    Они хотят сказать, что их "ДВП" лучше "СВМПЭ (сверхмолекулярный полиэтилен высокой плотности)"? Ну-ну. Реклама всё стерпит
    Светлан
      Светлан
      +4
      Сегодня, 08:59
      Ничего они не « хотят сказать» . Все мы пытаемся чего-то делать из того что имеем.

      И если высокотехнологичных странах скапливаются запасы объединённого урана (после производства оружейного) то они из этих отходов делают броню для танков.
      А если в Индонезии после производства пальмового масла остаются отходы, то они пытаются сделать из этого бронежилеты. Да и в гражданском секторе они наверняка что-то делают из этих отходов. Это нормально.

      Экономика должна быть экономной, ( Л. И. Брежнев)
      Егоза
        Егоза
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Светлан
        Экономика должна быть экономной, ( Л. И. Брежнев)

        Или "голь на выдумки хитра"
  Korsar4
    Korsar4
    +1
    Сегодня, 08:58
    Возврат к прошлому. Не такому уж далекому.