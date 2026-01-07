Дело Rolls-Royce. 1946-1947 годы

Введение



North American P-51 Mustang – один из наиболее значительных самолетов, разработанных во время Второй мировой войны, закрепившийся в общественном сознании как истребитель, защищавший бомбардировщики союзников над Германией и Японией во время Второй мировой войны. В отличие от более новых реактивных истребителей, Mustang был более устойчив к условиям импровизированных аэродромов, типичных для Кореи



На фото слева: Lockheed P-80 – первый американский реактивный истребитель, сыгравший решающую роль на передовой в начале Корейской войны (1950-1953) в качестве штурмовика и истребителя, прежде чем был превзойдён советским МиГ-15. На фото справа: Gloster Meteor в основном состоял на вооружении 77-й эскадрильи ВВС Австралии во время Корейской войны, первоначально как истребитель воздушного боя, но быстро переключился на роль штурмовика после того, как так же, как и Lockheed P-80, был превзойден в воздушных боях более быстрыми советскими МиГ-15



F-86 Sabre – первый американский реактивный истребитель с крылом стреловидной формы. Конструкторы «Сейбра», как и конструкторы Миг-15, использовали захваченные немецкие расчетные данные, которые показали, что стреловидные крылья замедляют эффекты сжимаемости воздуха, возникающие на высоких дозвуковых скоростях, т. е. стреловидное крыло позволяет обойти волновой кризис, который неизменно возникает при приближении скорости самолёта к скорости звука, в отличие от аналогичных самолетов с прямым крылом. «Сейбры» участвовали в боях против МиГ-15 во время Корейской войны и большую часть своих вылетов совершили с авиабазы Кимпо недалеко от Сеула



МиГ-15 в небе над Кореей. МиГ-15 стал переломным моментом в Корейской войне. Появившейся в конце 1950 года в небе над Кореей, он быстро доказал своё превосходство над ранними реактивными самолётами ООН, что привело к прекращению дневных бомбардировок и спешному развертыванию «Сейбров»



Air&Space Forces, советскому истребителю МиГ-15 в небе Кореи удалось то, чего не смогли достичь немного раньше немецкие Messerschmitt и Focke-Wulf – выдавить из воздушного пространства бомбардировочную B-29 могли совершать боевые вылеты только по ночам Как писал американский журнал, советскому истребителю МиГ-15 в небе Кореи удалось то, чего не смогли достичь немного раньше немецкие– выдавить из воздушного пространства бомбардировочную авиацию США. С появлением над Северной Кореей реактивных МиГов «суперкрепости»могли совершать боевые вылеты только по ночам

продало британскую реактивную корону, которая была ее драгоценностью, недружественной державе, поставив под угрозу безопасность Великобритании и всего Запада.



Советский МиГ-15 и недавно поставленный на вооружение американский F-86 Sabre в небе Кореи были равными противниками: МиГ-15 превосходил F-86 Sabre в скороподъемности и высотных полетах, а F-86 Sabre – в маневрировании на малых высотах. Все это привело к легендарным воздушным боям на «Аллее МиГов», где опытные советские, китайские и пилоты ООН испытывали технологию стреловидного крыла. В воздухе самолеты Командования ООН (UNC) обладали превосходством в воздухе к югу от линии между Пхеньяном и Вонсаном, но к северу от нее небо патрулировали 12 полков МиГ-15, или приблизительно 350 истребителей, пилотируемых советскими, китайскими или северокорейскими пилотами

Ретроспектива



Пионеры реактивного моторостроения – Фрэнко Уиттли (слева) и А. М. Люлька



Junkers Jumo 004 – первый в мире серийный турбореактивный двигатель, разработанный доктором Ансельмом Францем и который широко применялся в боевых действиях во время Второй мировой войны. Этот двигатель устанавливался на первый в мире серийный реактивный истребитель Messerschmitt Me.262 и первый реактивный бомбардировщик и разведчик Arado Ar 234. Двигатель имел инновационную для того времени осевую схему с восьмиступенчататым компрессором, шесть прямоточных камер сгорания и одноступенчатую турбину. К концу войны было произведено около 6000 экземпляров. После войны конструкция двигателя послужила основой для советских копий, таких как РД-10, которые использовались на первых советских реактивных самолетах – Як-15 и МиГ-9



BMW 003A – немецкий турбореактивный авиационный двигатель с осевым семиступенчатым компрессором времен Второй мировой войны, который наряду с Junkers Jumo 004 стал одним из первых в мире серийно производимых реактивных двигателей. Двигатель устанавливался на Heinkel He 162 Volksjäger, Arado Ar 234C и Messerschmitt Me.262

Работа над Як-15



Як-15 – советский первый турбореактивный истребитель и первый реактивный боевой самолет, принятый на вооружение ВВС СССР. Одной из особенностей Як-15 стала адаптация уже существующего поршневого истребителя Як-3. Для ускорения разработки был просто заменен расположенный в носовой части поршневой двигатель на созданный методом обратной разработки немецкий двигатель Junkers Jumo 004 (производившийся в СССР как РД-10). Это сделало его одним из двух успешных примеров переоборудования поршневого двигателя в реактивный, поступивших в серийное производство. Другим был шведский Saab 21R



Як-3У – экспериментальный советский прототип истребителя конца Второй мировой войны, оснащенный мощным звездообразным двигателем вместо традиционного рядного двигателя, устанавливавшегося на большинстве истребителей Як. В серийное производство из-за окончания войны и появления реактивной авиации не поступил, но был адаптирован для установки на него реактивного двигателя РД-10 (Junkers Jumo 004)



По приказу Наркомата авиационной промышленности от 28 апреля 1945 года в распоряжение ОКБ Климова были предоставлены трофейные немецкие турбореактивные двигатели Junkers Jumo 004, применявшиеся на немецких истребителях Messerschmitt Me.262 и первом в мире реактивном бомбардировщике Junkers Ju 287. И уже в начале 1946 года Jumo 004 был запущен в серийное производство под индексом РД-10 на уфимском авиационном заводе № 26. Двигатель РД-10 был пока еще не совершенен, но его быстрое освоение и принятие на вооружение первых советских реактивных самолетов позволили быстро и значительно сократить разрыв в отставании от Великобритании



На фото справа: полковник Михаил Иванович Иванов (1910–1948) – советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, поднявший в небо первый Як-15



На фото справа хорошо видна стальная обшивка вдоль фюзеляжа, защищающая его от раскаленных выхлопных газов, и цельностальное роликовое хвостовое колесо



На верхнем фото слева: обучение технического персонала работе с двигателем РД-10. На верхнем фото справа: двигатель РД-10, установленный на истребитель МиГ-15. Фото снизу: музейный экспонат двигателя

Работа над МиГ-9



В феврале 1945 года Совет народных комиссаров поручил ОКБ Микояна-Гуревича разработать одноместный реактивный истребитель, который должен был быть оснащен двумя немецкими трофейными двигателями BMW 003А. Работа по подготовке производства малой серии истребителей, тогда еще называвшихся И-300, по своему объему и чрезвычайно сжатым срокам не имела себе равных!



Летчик-испытатель 1-го класса, инженер-подполковник Алексей Николаевич Гринчик (1912–1946). Погиб 11 июля 1946 года при выполнении полёта на опытном МиГ-9



Двигатель РД-20, запущенный в серию коллективом ОКБ под руководством С. Д. Колосова (1904–1975). Двигатель – копия немецкого BMW 003A, но с серьезными доработками, направленными только на увеличение надёжности и ресурса двигателя. Устанавливался на советском турбореактивном истребителе МиГ-9. Всего было изготовлено 2911 двигателей РД-20.

На фото справа: Сергей Дмитриевич Колосов



На фото слева: техническое обслуживание МиГ-9. На фото справа: кабина истребителя МиГ-9

«Какой же дурак станет продавать свои секреты?»

Мы внесли также предложение о необходимости закупки британских реактивных двигателей Derwent и Nene, которые были конструктивно проще и проявили себя с самой лучшей стороны в эксплуатации. Сталин очень удивился такому, как он считал, наивному предложению и заявил: «Какой же дурак станет продавать свои секреты?». Но я разъяснил, что Derwent и Nene уже давно несекретны и широко рекламируются в печати, а лицензии на их производство проданы ряду стран англичанами.



Двигатель Rolls-Royce Derwent – центробежный турбореактивный двигатель 1940-х годов, известный тем, что устанавливался на первый британский реактивный истребитель Gloster Meteor. Это был второй реактивный двигатель, произведенный компанией Rolls-Royce, и улучшенная версия оригинальных разработок британского инженера Фрэнка Уиттла, создавшего первый в мире работоспособный газотурбинный двигатель



Rolls-Royce Nene – британский турбореактивный двигатель с центробежным компрессором 1940-х годов. Это был самый мощный двигатель своей эпохи, хотя и относительно мало использовался в британских авиастроительных проектах, уступив место последующему, уже осевому двигателю Avon. Свое название получил в честь реки, протекающей на востоке Англии

«Я не вижу веских причин удерживать двигатели от СССР…»



Клемент Эттли (1883–1967). После победы лейбористов на выборах 1945 года правительство Эттли выполнило большинство своих предвыборных обещаний – особенно проведенные его правительством реформы системы социального обеспечения, создание Национальной службы здравоохранения и сохранение т. н. «особых отношений» с США. Во время правления Эттли была проведена деколонизация, а по сути – добровольная ликвидация Британской империи, в результате которой в 1947 году сначала Индия и Пакистан получили независимость, а затем Бирма и Цейлон, что привело к преобразованию Британской империи в Содружество. Многие его считали слишком левым, ибо его политические взгляды сформировались под влиянием его работы в небогатом лондонском Ист-Энде

Я не вижу веских причин удерживать двигатели от СССР, в то время как их отказ лишь вызовет проблемы и подозрения.

«Финансовый Дюнкерк»



Великобритания потратила на войну примерно четверть своего национального богатства, столкнулась с опустошенной экономикой, огромным долгом, потерей богатства, масштабными разрушениями, жестким нормированием и дефицитом, что привело к «эпохе жесткой экономии», характеризующейся государственным контролем, высокими налогами и продолжающимся нормированием. Дома, заводы и инфраструктура были сильно повреждены, а жизненно важные торговые суда потоплены. Продукты питания, сырье и товары первой необходимости были в дефиците, что потребовало продолжения нормирования – например, хлеба и топлива



Премьер-министр Клемент Эттли подвергся значительной критике, особенно со стороны США и собственного военного ведомства/Министерства иностранных дел, за одобрение в 1946 году продажи Советскому Союзу передовых реактивных двигателей Nene и Derwent, что рассматривалось как помощь потенциальным врагам, но он справедливо отдал приоритет восстановлению британской экономики



Немецкий трофейный двигатель (кажется, это В. Я. Климов)

В Британии



В 1946 году высокопоставленная советская делегация, в состав которой входил ведущий авиаконструктор А. И. Микоян и конструктор двигателей В. Я. Климов, посетила завод Rolls-Royce в Дерби, чтобы ознакомиться с передовыми реактивными двигателями и обсудить их покупку. Этот визит привел к тому, что Великобритания продала СССР ряд мощных реактивных двигателей Nene и Derwent



На снимке изображен самолет Lancastrian в парижском аэропорту Ле Бурже в ноябре 1946 года, совершивший перелет из лондонского Хитроу в Париж за пятьдесят минут, и который фактически стал первым международным рейсом реактивного пассажирского самолета. Это был транспортно-пассажирский самолет, производный от бомбардировщика Второй мировой войны – Lancaster, широко использующийся в качестве испытательного стенда для газотурбинных двигателей. Существовал даже вариант с двумя поршневыми и двумя реактивными двигателями, которые вы и видите на фото. Это один из примеров использования невостребованных самолетов в гражданских и научных целях



На фото слева: Gloster Meteor – первый британский реактивный истребитель и единственный реактивный самолёт союзников, принимавший участие во Второй мировой войне с двигателем Derwent. На фото справа: De Havilland Vampire – второй реактивный самолёт Королевских ВВС, состоял на вооружении в 1945-1955 годах. В приобретении этих самолетов советской стороне было отказано...



Стаффорд Криппс (1889–1952), министр торговли Великобритании. Именно к нему первому обратился СССР с просьбой о покупке нескольких двигателей компании Rolls-Royce и лицензии на их производство. Криппс хоть и не был коммунистом, но очень симпатизировал СССР и такое разрешение выдал. В наши дни имя Стаффорда Криппса стало нарицательным – его считают настоящим придурком. Про него ходила такая эпитафия: «Он был вегетарианцем и выглядел соответственно». На Западе сделка с продажей двигателей считается одной из самых больших ошибок в новейшей истории...

Наше личное ознакомление с английскими реактивными двигателями еще раз показало нашу огромную отсталость в этом деле и необходимость принятия неотложных решений... Поскольку английские двигатели позволят нам создать вполне современные, с высокими летными качествами реактивные самолеты, независимо от работ по отечественным реактивным двигателям, – необходимо немедленно, в самый кратчайший срок, скопировать и приступить к серийному производству двигателей Nene и Derwent...

Обратное проектирование*

Закупленные образцы двигателей не только не имели какой-либо технической документации, но отсутствовали даже формуляры... Были произведены большие исследовательские работы с привлечением ряда авиационных научных институтов и Академии наук СССР. Мы создали и освоили совершенно новые технологические процессы и специальное оборудование, в корне изменили структуру цехов завода, создали поточные линии для обработки основных и массовых деталей двигателя...



На фото слева: Владимир Васильевич Чернышёв (1906–1983). В 1945-1947 годах занимал должность главного инженера московского моторостроительного завода № 500. Под его руководством при полном отсутствии техдокументации всего за семь месяцев было налажено серийное производство двигателей Derwent, вошедших в серию под именем РД-500, для самолётов Ла-15 и Як-23. На фото справа: моторостроительный завод № 500 (ныне «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва»). На сегодняшний день входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК) Госкорпорации «Ростех»



На фото слева: В. Я. Климов и Н. Н. Поликарпов в кабинете у А. И. Микояна (1940 год). На фото справа: в конструкторском бюро В. Я. Климова



На фото слева: В. Я. Климов (1892–1962) – советский конструктор авиационных двигателей и академик, основатель Объединенного двигателестроительного предприятия «Климов». Он известен прежде всего разработкой высокоэффективных поршневых двигателей, которые устанавливались примерно на 90 % советских истребителей во время Второй мировой войны, а также созданием первых советских реактивных двигателей. На фото справа: московский моторостроительный заводе № 45 (ныне «ОДК-Салют»)



На фото слева: двигатель РД-45. Советская копия двигателя Rolls-Royce Nene, созданного методом обратного проектирования. Имел решающее значение для обеспечения работы первых советских реактивных самолетов, таких как знаменитый истребитель МиГ-15. На фото справа: двигатель ВК-1 – более усовершенствованный аналог двигателя РД-45/РД-45Ф



Истребитель МиГ-15 с распокатированным двигателем ВК-1 (ВК-1Ф)



На фото слева: FMA I.Ae. 33 Pulqui II – аргентинский многоцелевой реактивный истребитель с турбореактивным двигателем Rolls-Royce Nene. На фото справа: Dassault Ouragan – французский истребитель, первый серийный реактивный самолёт ВВС Франции. На нем тоже установлен британский двигатель Rolls-Royce Nene (Hispano-Suiza Nene)



Производство двигателей РД-45. На фото справа: нивелировка двигателя



Благодаря большому количеству произведенных двигателей ВК-1, после их снятия с самолета они еще долгое время использовались в неавиационных целях – после установки их на автомобили с их помощью удаляли обледенение с взлетно-посадочных полос на гражданских и военных аэродромах, а иногда и на железных дорогах

Работа над МиГ-15



На фото слева: А. И. Микоян и М. И. Гуревич. На фото справа: один из первых истребителей МиГ-15



На фото слева: коллектив разработчиков истребителя МиГ-15. На фото справа: сборка хвостовых частей самолета



На фото слева: сборка истребителя МиГ-15. На фото в центре и справа: катапультное кресло



На фото слева: приборная панель истребителя МиГ-15 с пилотажно-навигационными и контрольно-измерительными приборами, питание которых осуществлялось от бортовой сети напряжением 27 В. На фото справа: шасси истребителя МиГ-15 имели три опоры с амортизаторами жидкостно-газового типа, две из которых располагались в крыле и убирались в корневую часть консоли крыла, а передняя стойка располагалась в носовой части фюзеляжа



На фото слева: тормозные щитки, расположенные в задней части фюзеляжа. На фото справа: самолет имел на вооружении три пушки, размещающиеся в нижней носовой части фюзеляжа – одну НС-37 (37 мм с боекомплектом на 40 снарядов) и две НС-23 (23 мм с боекомплектом на 80 снарядов)



На фото слева: лётчик-испытатель В. Н. Юганов (1922–1964), поднявший в небо МиГ-15. На фото справа: первый прототип истребителя МиГ-15



На фото слева: участники контрольных испытаний самолета МиГ-15. На фото справа: истребитель МиГ-15бис, оборудованный специальным устройством «Гарпун» для дозаправки в воздухе (более поздняя доработка)

Кое-что о МиГ-15



Будни авиационного истребительного полка МиГ-15



Будни истребительного полка МиГ-15



Истребители МиГ-15 в небе над Кореей



Будни инженерно-технической службы истребительного полка МиГ-15

Случай с угоном МиГ-15



На фото слева: МиГ-15 на американской базе на Окинаве. На фото в центре: летчик Но Кум-Сок. На фото справа: угнанный самолет в Национальном музее ВВС в Дейтоне



На фото слева: президент США Р. Никсон и летчик Но Кум-Сок. На фото в центре: летчик Но Кум-Сок (1932–2022). На фото справа: летчик Но Кум-Сок, взявший себе в США имя Кеннет Роу, рядом с угнанным им МиГ-15 в Национальном музее ВВС в Дейтоне, штат Огайо. 2015 год

Подводим итоги

Информация

*«Аллея МиГов». Так пилоты Организации Объединенных Наций во время Корейской войны называли северо-западную часть Северной Кореи, где река Ялу впадает в Желтое море. Это место стало ареной многочисленных воздушных боев между истребителями ООН и их противниками из Северной Кореи и Китайской Народной Республики. Эта территория по праву является местом первых воздушных боёв между реактивными истребителями.

*Обратное проектирование (Reverse engineering) – процесс деконструкции механизма с целью понимания его конструкции, функций и компонентов, по сути, работа в обратном направлении от готового продукта для выяснения того, как он был создан и функционирует, часто с целью его дальнейшего воспроизведения или улучшения.

*Реданная схема – компоновка самолета, при которой реактивные двигатели располагаются в передней части фюзеляжа, а выходные сопла направлены под самое днище фюзеляжа. Такая компоновка была хороша для уменьшения лобового сопротивления, что снижало расход топлива и увеличивало дальность полета. Но при этом возникали и серьезные недостатки – горячие струи газа нагревали нижнюю часть фюзеляжа и создавали разряжение под горизонтальным оперением.