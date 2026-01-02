Дмитриев обратил внимание на игнорирование западными СМИ удара по Хорлам

Кирилл Дмитриев, являющийся членом российской переговорной команды, ведущей диалог с США в контексте украинского урегулирования, написал в своём микроблоге заметку по поводу украинской атаки на Херсонскую область. Напомним, что в новогоднюю ночь враг атаковал село Хорлы, расположенное на черноморском побережье. Атака пришлась на кафе и гостиницу. В результате удара погибли 24 человека, не менее 50-ти получили ранения различной степени тяжести, среди раненых – дети.

Для атаки на херсонский посёлок враг использовал несколько дронов, включая БПЛА с термической боевой частью. В результате удара по рекреационному комплексу начался сильный пожар, который сотрудники МЧС тушили в течение нескольких часов.

Кирилл Дмитриев обращает внимание на то, что ни одно сколько-нибудь крупное западное СМИ не осветило удар противника по гражданскому объекту:

[quote]Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?[/quote]
Вместо этого украинские и западные СМИ начали публиковать материалы о якобы отсутствии жертв в результате удара по приморскому курорту. Эти циничные публикации комментирует официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова:

[quote]Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии «сомнений» в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы: «совести у вас нет, что ли», но не буду - знаю, что нет. Ну и тактику «стратегического молчания», когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял."
Правительство Херсонской области опубликовало данные об идентифицированных на этот момент погибших: Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р., Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р., Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р., Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р., Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р., ﻿Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р., ﻿Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.

Идентификация останков других погибших продолжается.

Напомним, что на Западе также продвигают тему о том, что дроны, направленные Украиной на Новгородскую область, «летели вовсе не на резиденцию президента». Накануне начальник ГРУ Генштаба ВС РФ после вызова военного атташе посольства США вручил тому контроллер со сбитого над Валдаем дрона, в памяти которого сохранены координаты цели. И координаты эти соответствуют именно президентской резиденции.
  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +13
    Сегодня, 07:20
    А у нас то что? Официально признали правительство укрии, ВСУ и ГУР террористическими организациями? Официально странная операция стала хотя бы контртеррористической операцией, не говоря о официальной войне?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 07:22
      Кирилл Дмитриев обращает внимание на то, что ни одно сколько-нибудь крупное западное СМИ не осветило удар противника по гражданскому объекту
      Такое впечатление, что Дмитриев только что родился. Это когда западные СМИ подобное описывали и рассказывали про подобное?
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +1
        Сегодня, 08:21
        Да вы что, элита считает, что мы для Запада что-то значим (и персонально значат они - элита).
        Что они будут общаться на равных. Никак не доходит уже я хз сколько веков, что для Запада местная элита, это просто те ребята, которым всучат стеклянные бусы в обмен на слитки золота, раз уж поубивать всех не в силах. А если в силах... то они будут радоваться как дети , как с тем М.Кадафи. Алё, элита, со времен конкистадоров, покорения Дикого Запада итд ничо на этом самом пресловутом Западе в головах не поменялось + Вы там обменный курс "бус" или "огненной воды" нормально торгуйте, раз уж торгуетесь с теми кто вас (от низов до самых главных) так то прибить готов. Поаккуратнее с этими шерифами, так как шерифов проблемы индейцев кхем... не волнуют. Ато еще очередные "оспенные одеяла" всучат вам от доброты их душевной...короч смотрите чо подписываете...
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 09:11
          Цитата: Last centurion
          очередные "оспенные одеяла" всучат вам от доброты их душевной..

          Уже вручали: ковид, птичиЙ, свинячий, поросячий гриппы...
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +3
        Сегодня, 08:50
        Цитата: marchcat
        Дмитриев только что родился

        Как и все остальные чиновники после очередных выборов. Коррупционеры и предатели они же как птицы фениксы рождаются после очередного оболванивания народа в предвыборной демагогии по ТВ. Складывается такое ощущение, что они потом начинают тупо мстить своим избирателям.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +8
      Сегодня, 08:25
      Считаю все происходящие события с массовыми убийствами мирного населения личной персональной халатностью и безответственностью руководителей всех уровней, включая самые верхние, когда мы не только не можем защитить наших генералов, но и разработать памятку о минимуме условий для собственной охраны жизни человека.
      В дни праздников, зная бандеро-нацистскую сущность режима в куеве, следовало бы запретить проведение массово-культурных мероприятий в зонах особого риска, приближенных к местам БД, а на всей территории РФ усилить контроль в местах проведения мероприятий, хотя это прерогатива силовых органов.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +6
        Сегодня, 08:42
        Цитата: ZovSailor
        следовало бы запретить проведение массово-культурных мероприятий в зонах особого риска

        Российские власти в Москве предпочли запретить салюты даже в таких удалённых регионах от лбс как Сибирь и Дальний восток.
        Цитата: ZovSailor
        происходящие события с массовыми убийствами мирного населения
        Происходят далеко не первый раз и даже не десятый. И политики Путина при которой не пострадал ни один из руководителей людоедского фашистского режима с 2014 года, терроризм и массовые убийства россиян будут продолжаться. Безнаказанность руководства нацистов в Киеве и их спонсоров на Западе только усугубляют ситуацию.
      2. ergh081 Звание
        ergh081
        0
        Сегодня, 09:40
        Я бы добавил, что Хорлы это территория РФ, и совсем неважно, что гостиница и ресторан - это не важный военный или государственный объект. Там тоже наши люди, граждане РФ. Вся эта трагичная история упирается в одну очень упрямую вещь - отсутствие надёжной ПВО. Её не было, и по факту- нет. Разве, что хватает на президентские резиденции, Москву и т.п. А по-хорошему вся эта летящая нечисть должна быть сбита и упасть над территорией противника, в крайнем случае -в ближнем приграничье. А к нам проникают дроны на стратегическую глубину, проблема не решается годами, что мешает - не понятно. Хотя, могу предположить для начала, что это- организационное бессилие
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:51
          ergh081
          Сегодня, 09:40

          hi В корне неверная стратегия, поскольку 1001% ПВО нет ни в одной стране мира, включая бандерштат.
          Затронуты вопросы военно-технической составляющей, тем паче никто не отрицает принадлежность Херсонской обл.( зона особого риска ввиду близости к территории БД ), как и всей территории вна 404 к исконно русским землям.
          А Крым наш- Российский изначально и навсегда!
    3. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Владимир_2У
      А у нас то что?

      А у нас рассуждают кого сажать и кто виноват.
      Потому как из за тучи фейерверков, которые просили не использовать, ПВО просто не могло работать.... Не удивлюсь, если салюты запускали в том числе и из гостиницы.... request
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    +7
    Сегодня, 07:20
    Надо чтобы всем запонился ответный удар по хохлам. А не ограничивались очередными красными линиями.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 07:47
      Цитата: kebeskin
      Надо чтобы всем запонился ответный удар по хохлам. А не ограничивались очередными красными линиями.

      Еще за атаку на резиденцию президента не ответили, все уже знают что руководство России не отвечает за терр. акты.
      1. cmax Звание
        cmax
        +1
        Сегодня, 09:18
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: kebeskin
        Надо чтобы всем запонился ответный удар по хохлам. А не ограничивались очередными красными линиями.

        Еще за атаку на резиденцию президента не ответили, все уже знают что руководство России не отвечает за терр. акты.

        Подождите, там салат Оливье ещё не докушали, потом может и ответят, новой партией говорильни.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 07:24
    Напомним, что в новогоднюю ночь враг атаковал село Хорлы, расположенное на черноморском побережье
    А ещё ранее на резиденцию президента. А ещё ранее на наши стратегические аэродромы. Ну и Курск, Белгород и другие города не стоит забывать тоже. К меня вот какой вопрос: а когда будет адекватный ответ? Такой ответ, чтобы и внуки свинорылых помнили!
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 09:09
      а когда будет адекватный ответ?

      Его там не было

      Ну а раз не было, то мы "белые и пушистые"...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 07:34
    Кирилл Дмитриев обращает внимание на то, что ни одно сколько-нибудь крупное западное СМИ не осветило удар противника по гражданскому объекту:

    Слабо ...слабо ведется работа с зарубежной аудиторией нашими СМИ и дипломатами.
    Надо создавать трибунал по этим случаям и обьявлять о геноциде людей нацистами Украины...технические детали этой работы поручить талантливым специалистам по психологии.
    У западного обывателя есть "нервные точки" надавливая на которые он начинает вопить от боли и негодования...вот по ним и надо работать.
    А так на возмущения Маши ,Дмитрия Анатольевича и Дмитриева западным гражданам по барабану...неправильно возмущаетесь.
  5. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +3
    Сегодня, 07:38
    Да я бы больше сказал. В самой России эта новость тоже была объявлена для галочки, и очень скромно. Просто обычное рядовое происшествия.
    Через пару дней и вовсе забудут.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Ганкутсу_
      Да я бы больше сказал. .

      Не надо больше говорить, и так понятно, для чего этот коммент состряпан. Последующий ваш текст раскрывает его цель - убедить в умышленном преуменьшении значения этого гнусного преступления нацистов и специальной его подаче на уровне "рядового события для галочки". Но, при этом, как-то ухитряетесь не заметить, что "новость для галочки" прошла по всем СМИ и прочим каналам, причём до сих пор обсуждается на всех уровнях.
      Цитата: Ганкутсу_
      Через пару дней и вовсе забудут.

      Вы, лично, может быть и забудете, не надо тут за всех решать.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:48
      А я соглашусь с вами. Произошедшее очень плохо освещалось у нас в СМИ. Я об этом читаю здесь, читаю о Подоляки, но не увидел на ТВ и не услышал по радио. Зато по нашему радио горестно рассказывают о трагедии на курорте в Швейцарии, где от свечи сгорел какой-то отель и тоже много погибших. Но там отель для европейского бомонда, а тут, простите, кого погубили? Если молчим мы, то чего хотеть от Запада. И правильно пишут - почему фашистский режим не признан террористическим, не изменён формат СВО, да вообще о чём я...
  6. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +6
    Сегодня, 07:51
    Цитата: Schneeberg
    Напомним, что в новогоднюю ночь враг атаковал село Хорлы, расположенное на черноморском побережье
    А ещё ранее на резиденцию президента. А ещё ранее на наши стратегические аэродромы. Ну и Курск, Белгород и другие города не стоит забывать тоже. К меня вот какой вопрос: а когда будет адекватный ответ? Такой ответ, чтобы и внуки свинорылых помнили!

    Не при этом президенте, это все укров жалеет и играет по международным правилам. Вчера писали что Лукашенко рассказал что Путин категорически против и не дает приказ о уничтожении верхушки Киевской власти, хотя многие его подчиненные ему это предлагают.
  7. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 08:00
    В такое время, как предосторожность , не нужно устраивать массовых мероприятий, чтобы не гибло столько людей в одном месте.
    1. Грац Звание
      Грац
      +3
      Сегодня, 08:21
      а что мешало военным властям на таких территориях ввести комендантский час?
      Это явно не доработка, но ведь хотят мирной жизни в прифронтовой полосе, так не бывает
  8. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +6
    Сегодня, 08:09
    Мистеру Дмитриеву важно восстановить комфорт для трейдеров с мультипаспортами. Какая разница, что думают "западные СМИ" о гибели наших граждан? Со времён рейдов Басаева никакого сочувствия нашим людям нет. За 4 года ни разу не было адекватной ответки в израильском стиле. Бессмысленно унижаться перед "партнёрами" попытками "выдавить слезу". Бить надо эффективно, а не плакать "перед державами".
  9. Грац Звание
    Грац
    +5
    Сегодня, 08:16
    а чтоб не игнорировали , надо отвечать в 10 кратном размере, на атаку по резиденции ответили? Не вижу ! Зеленский живой, здания госуправления Окраины стоят. Мы не такие, ну тогда не жалуйтесь.
    Мирняк в кафе живьем сожгли на новый год, как Ответили? Никак а надо было во Львове пожечь все кафе и рестораны с бандеровцами внутри сжечь, убили 25 наших убьейте в 10 раз больше их мирных бандеровцев, этого добра жалеть не надо.
    Я не понимаю наше МО и Путина, до коли спускать будем и сопли жевать, да там сраться по ночам население должно, а не глумиться над погибшем мирняком в кафе запорожской области на НГ
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Грац
      а надо было во Львове пожечь все кафе и рестораны с бандеровцами внутри сжечь, убили 25 наших убьейте в 10 раз больше их мирных бандеровцев, этого добра жалеть не надо.

      Тем более, что празднование дня рождения "отца нации" Бандеры в этот раз перенесли именно во Львов.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 08:37
    Да и российские власти как-то вяло отреагировали. На налет на резиденцию, где никто не погиб, и то бодрее реакция была.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 08:46
    А не США говорили, что хотят уничтожить РФ и развалить? Трамп вроде не отказывался от этой идеи или прямо говорил, что США отказывается от этого плана и всё сделает, чтобы нормализовать отношение с РФ ?
  12. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 09:12
    Надоели кремлёвские балаболы.
  13. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    0
    Сегодня, 09:27
    Да.... Опять метаем молнии на диванах. Пока наш народ безмолвствует, пьют, закусывают, никакой реакции не будет. Через неделю всё забудется. Нет у нас смелости подняться и потребовать удара возмездия. Терпилы так оно и есть. Я конечно не подстрекатель, просто за Державу обидно.
    .