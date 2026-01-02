Дмитриев обратил внимание на игнорирование западными СМИ удара по Хорлам
Кирилл Дмитриев, являющийся членом российской переговорной команды, ведущей диалог с США в контексте украинского урегулирования, написал в своём микроблоге заметку по поводу украинской атаки на Херсонскую область. Напомним, что в новогоднюю ночь враг атаковал село Хорлы, расположенное на черноморском побережье. Атака пришлась на кафе и гостиницу. В результате удара погибли 24 человека, не менее 50-ти получили ранения различной степени тяжести, среди раненых – дети.
Для атаки на херсонский посёлок враг использовал несколько дронов, включая БПЛА с термической боевой частью. В результате удара по рекреационному комплексу начался сильный пожар, который сотрудники МЧС тушили в течение нескольких часов.
Кирилл Дмитриев обращает внимание на то, что ни одно сколько-нибудь крупное западное СМИ не осветило удар противника по гражданскому объекту:
[quote]Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?[/quote]
Вместо этого украинские и западные СМИ начали публиковать материалы о якобы отсутствии жертв в результате удара по приморскому курорту. Эти циничные публикации комментирует официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова:
[quote]Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии «сомнений» в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы: «совести у вас нет, что ли», но не буду - знаю, что нет. Ну и тактику «стратегического молчания», когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял."
Правительство Херсонской области опубликовало данные об идентифицированных на этот момент погибших: Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р., Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р., Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р., Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р., Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р., Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р., Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.
Идентификация останков других погибших продолжается.
Напомним, что на Западе также продвигают тему о том, что дроны, направленные Украиной на Новгородскую область, «летели вовсе не на резиденцию президента». Накануне начальник ГРУ Генштаба ВС РФ после вызова военного атташе посольства США вручил тому контроллер со сбитого над Валдаем дрона, в памяти которого сохранены координаты цели. И координаты эти соответствуют именно президентской резиденции.
